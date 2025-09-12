Quando gioca l’Italia di pallavolo maschile ai Mondiali di Volley: calendario e tabellone

L’Italia ai Mondiali di pallavolo maschile affronterà Algeria, Belgio e Ucraina nella fase a gironi. Tutto quello che c’è da sapere su orari e diretta TV.

L’Italia ai Mondiali maschili di volley 2025 nelle Filippine proverà a difendere il titolo vinto tre anni fa con il sogno di bissare il successo delle azzurre di Velasco. Gli azzurri guidati da De Giorgi sono stati sorteggiati nel girone F insieme a Belgio, Ucraina e Algeria e inizieranno il loro cammino domenica 14 settembre contro la squadra africana. Le gare a eliminazione diretta metteranno la Nazionale di fronte alle qualificate del gruppo C, dove Francia e Argentina sono favorite rispetto a Finlandia e Corea del Sud. Diretta TV in chiaro sulla Rai, e poi in streaming su Rai Play (gratuitamente) DAZN e sulla piattaforma VolleyballWorld TV (servizio a pagamento).

Quando gioca l'Italia ai Mondiali di pallavolo maschile: date e orari

L'Italia farà il suo esordio ai Mondiali di pallavolo domenica 14 settembre. La sua avventura nel gruppo F inizierà alle 15:30, ora italiana, contro l'Algeria. Secondo match martedì 16 settembre alla stessa ora contro il Belgio. Chiusura poi della fase a gironi giovedì 18 settembre alle ore 15:30 con l'Ucraina. Questo il programma:

Italia-Algeria: domenica 14 settembre, ore 15:30

Italia-Belgio: martedì 16 settembre, ore 15:30

Italia-Ucraina: giovedì 18 settembre, ore 15:30

I gironi dei Mondiali di Volley e gli incroci in tabellone

Sono 8 i gironi dei Mondiali di volley maschile. L'Italia dunque si trova nel gruppo F con Ucraina, Belgio e Algeria. Se dovesse passare il turno, qualificandosi come prima o seconda, incrocerà il suo cammino con la prima o la seconda del gruppo C, quello dove ci sono Francia, Argentina, Corea e Finlandia.

Gruppo A: Filippine, Repubblica Islamica dell’Iran, Egitto, Tunisia

Filippine, Repubblica Islamica dell’Iran, Egitto, Tunisia Gruppo B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania

Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania Gruppo C: Francia, Argentina, Finlandia, Repubblica di Corea

Francia, Argentina, Finlandia, Repubblica di Corea Gruppo D: Stati Uniti d’America, Cuba, Portogallo, Colombia

Stati Uniti d’America, Cuba, Portogallo, Colombia Gruppo E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile

Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile Gruppo F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria

Italia, Ucraina, Belgio, Algeria Gruppo G: Giappone, Canada, Turchia, Libia

Giappone, Canada, Turchia, Libia Gruppo H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina

Gli incroci degli ottavi di finale

A1-H2

H1-A2

D1-E2

E1-D2

B1-G2

G1-B2

C1-F2

F1-C2

Il calendario e gli incroci di ottavi, quarti di finale e semifinali

Il calendario dei Mondiali di pallavolo

Il programma dei Mondiali di pallavolo si apre venerdì 12 settembre con la sfida tra Filippine e Tunisia, con la fase a gironi che si chiuderà poi giovedì 18 settembre. Ottavi di finale in programma sabato 20 settembre e domenica 21, lunedì 22 e martedì 23. Quarti in programma il 24 e il 25 settembre, con le due semifinali a seguire il 26. Chiusura domenica 27 settembre con le finali: l’ultimo atto che deciderà il titolo si giocherà alle 12:30.

Fase a gironi: 12 settembre-18 settembre

Ottavi di finale: 20 settembre-23 settembre

Quarti di finale: 24 settembre-25 settembre

Semifinali: 27 settembre

Finale: 28 settembre

Dove vedere le partite dell'Italvolley ai Mondiali di pallavolo maschile

Tutte le gare dell’Italia ai Mondiali maschili 2025 saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Rai e, in alternativa, in streaming su DAZN e sulla piattaforma VolleyballWorld TV (servizio a pagamento). Per quanto riguarda gli incontri disputati dagli Azzurri, su Eurosport.it sarà sempre disponibile la cronaca live testuale, seguita dal resoconto del match con i momenti salienti in video, oltre a eventuali interviste e valutazioni dei protagonisti.