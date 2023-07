Pugile italiano vince l’oro europeo, fa alla fidanzata una proposta di matrimonio particolare Aziz Abbes Mouhiidine ha battuto l’irlandese Marley e si è imposto con verdetto unanime: sale sul gradino più alto del podio nella categoria fino a 92 kg. Poi va davanti alla telecamere e fa la domanda fatidica. La risposta arriva poco dopo.

Aziz Abbes Mouhiidine fa la proposta di matrimonio in tv alla fidanzata dopo aver vinto l’oro agli Europei.

Aziz Abbes Mouhiidine ha vissuto una serata speciale, di quelle che non dimenticherà mai sia a livello sportivo sia personale. La medaglia d'oro infilata al collo nella categoria pesi massimi fino a 92 kg legittima un successo meritato, strepitoso per il pugile italiano.

Nella finale degli Europei disputata sul ring della Nowy Targ Arena di Cracovia (Polonia) ha battuto in maniera netta l'irlandese Jack Marley: il verdetto è stato unanime e chiaro (5-0, con cinque 30-27). Lo stesso avversario a fine incontro ha riconosciuto la superiorità del boxeur azzurro 24enne abbracciandolo e complimentandosi con molto fairplay, gesto ricambiato dall'italiano quando – dopo la proclamazione – ha preso per mano il rivale e ha voluto che il pubblico lo applaudisse.

La lettera C mimata dopo la proclamazione e la conquista dell’oro.

La strada verso i Giochi del 2024 è spianata, alle prossime Olimpiadi ci sarà e lui stesso, mostrando con orgoglio il premio conquistato, dà appuntamento ai Giochi: "Ciao, ragazzi… un saluto da me e dalla medaglia d'oro. Ci vediamo a Parigi, sempre con lo stesso colore". E con in testa un solo pensiero ambizioso: la medaglia d’oro, così da chiudere in maniera trionfale la propria carriera da dilettante e passare professionisti. Per l’Italia della boxe, il suo è stato il quarto pass verso Parigi dopo Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg) e Irma Testa (57 kg).

Tutto molto bello. Ma il momento clou della serata è stato anche un altro anche se con i guantoni c'entra nulla. Aziz Abbes resta al centro del ring, mette da parte l'impeto del combattente, la tensione dell'incontro è scemata, gli resta in circolo un po' adrenalina che fa il paio con l'euforia per il successo. E inizia un rituale particolare: con le dita della mano destra sembra mimare la lettera C – poco si capirà perché – poi incrocia le braccia e abbassa per un attimo lo sguardo infine va verso la telecamera e pronuncia le parole fatidiche.

Il bacio alla telecamera dedicato alla fidanzata Carlotta.

Da ‘cattivo' diventa romantico e si scioglie in una proposta speciale. Guarda dritto davanti a sé, fissa l'obiettivo. Si capisce che sta per dire qualcosa che gli viene da dentro e di importante: chiede la mano della fidanzata in diretta tv, scandendo con molta chiarezza poche parole semplici: "Carlotta, mi vuoi sposare?". Poi volta le spalle e torna al suo angolo. "Sì", risponderà la ragazza poco dopo condividendo la replica su Instagram. Il colpo più bello lo ha affondato così, abbassando la guardia e senza correre il rischio di finire alle corde o al tappeto. Al cuor non si comanda, nemmeno ne nascosto dietro un paio di guantoni.