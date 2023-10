“Più ballo più mi cadono i capelli, aiutatemi”: l’appello del nazionale thailandese di breakdance Un atleta thailandese di breakdance che ha recentemente partecipato ai Giochi Asiatici ha chiesto sostegno economico per sottoporsi a un trattamento di ricrescita dei capelli.

A cura di Paolo Fiorenza

L’headspin è una delle figure più classiche della breakdance

Legamenti e tendini che saltano, lesioni muscolari di ogni tipo: gli sportivi sono soggetti ad infortuni che vanno messi in preventivo se si sceglie di dedicare la propria vita ad un'attività che può essere molto usurante se prolungata nel tempo, soprattutto ad alto livello. Tuttavia nessuno avrebbe mai pensato che in una disciplina come la breakdance, oltre alle articolazioni e alla muscolatura anche qualcos'altro è a rischio usura se non perdita definitiva: i capelli.

Il problema è stato sollevato da un nazionale di breakdance thailandese, che ha chiesto a qualcuno di sponsorizzarlo per un trattamento per la ricrescita dei capelli, affermando che nella sua squadra tutti stanno perdendo i capelli quando gareggiano. Kantapon Rodsaart, noto come T-Flow, ha rappresentato la Thailandia all'inizio di ottobre ai Giochi asiatici di Hangzhou, in Cina. Quest'anno la breakdance è stata aggiunta ai Giochi per la prima volta e Rodsaart è stato uno dei 66 atleti ballerini che hanno gareggiato.

Il 29enne stava parlando ai media del proprio Paese delle strutture e del supporto di cui la sua squadra ha bisogno e ha inserito tra le problematiche anche la questione della caduta dei capelli: secondo il breakdancer, tendono a cadere perché gira spesso la testa quando esegue una delle figure classiche di questa disciplina, l'headspin, mossa che viene effettuata tenendosi in equilibrio sulla testa e ruotando lungo l'asse verticale del proprio corpo.

La testa è spesso a contatto col pavimento nella breakdance

"Devo indossare un cappello mentre ballo per proteggere i miei capelli perché sono sottili. Più ballo, soprattutto su un pavimento ruvido, più mi cadono i capelli – ha detto Kantapon – Quindi vorrei chiedere sostegno o sponsorizzazione per il trattamento dei capelli". L'atleta poi si è tolto il berretto per mostrare una zona calva che si stava formando sulla sommità della sua testa. Ed uno dei suoi compagni di squadra ha mostrato alle telecamere che era completamente calvo.

Il breakdancer ha detto che non stava scherzando: "Sono serio su questo punto. Aumenterebbe la mia fiducia. Attualmente devo indossare due cappelli. Se non indosso un cappello, vedrai un luccichio dalla mia testa". Che la richiesta d'aiuto del thailandese non sia campata in aria lo dimostra l'esito dell'indagine condotta da ricercatori tedeschi che hanno intervistato 106 ballerini di breakdance e hanno scoperto che il 60,4% di loro "soffriva di un uso eccessivo del cuoio capelluto a causa della rotazione della testa". Circa il 31% dei ballerini soffriva per questo di caduta dei capelli.