Pietrificato sul terreno di gioco, solo le braccia tremano: Donald Parham Jr. rischia la paralisi Donald Parham Jr, giocatore statunitense di Football americano, ha rimediato un gravissimo infortunio in occasione della sfida tra i suoi Los Angeles Chargers e i Kansas City Chiefs.

A cura di Marco Beltrami

Gli appassionati del football americano sono abituati al gioco duro, fatto anche di contrasti a dir poco decisi. Questa volta però anche i fan della palla ovale sono rimasti a bocca aperta per quanto accaduto a Donald Parham Jr. Il giocatore statunitense ha rimediato un gravissimo infortunio in occasione della sfida tra i suoi Los Angeles Chargers e i Kansas City Chiefs. Le sue condizioni stanno tenendo col fiato sospeso tutti gli Stati Uniti, con l'ultimo comunicato che parla di situazione stabile. La speranza è che si possa scongiurare il rischio di una paralisi, palesatosi dopo il trasporto in ospedale.

Tutto è accaduto in occasione del confronto valido per la National Football League, quando Donald Parham Jr. ha ricevuto un passaggio del regista Justin Herbert nella end zone all'inizio del primo quarto. Dopo aver messo la palla ovale a terra, eludendo anche l'opposizione di un avversario il tight end classe 1997 ha sbattuto violentemente il capo sul terreno di gioco. Il casco ha solo attutito l'impatto che è stato durissimo, con conseguenze nella zona della nuca, con una "frustata" impressionante.

Al momento nessuno si è reso conto della gravità della situazione, con Parham che è rimasto a terra con le braccia quasi protese in avanti. Il fatto che il giocatore non si muovesse, come se fosse pietrificato, però ha fatto suonare il campanello d'allarme. Immediati gli interventi con Donald che è è stato immobilizzato in barella, e trasportato immediatamente in ospedale. Preoccupante l'immagine delle braccia del giocatore dei Chargers che hanno iniziato a muoversi quasi per conto loro, in maniera incontrollabile. Il suo compagno Herbert ha dichiarato: "Spero solo per il meglio. Parham è un compagno di squadra e un amico incredibile. È gentile con tutti nello spogliatoio e tutti gli vogliono bene. Dobbiamo pregare".

Inizialmente si è parlato di un rischio di possibile paralisi per Parham per le conseguenze del colpo, anche se l'ultima comunicazione ufficiale del suo club alimenta un pizzico di ottimismo: "ight End Donald Parham Jr. è attualmente sottoposto a test, e valutazioni per un trauma cranico presso l'UCLA Harbour Medical Center ed è in condizioni stabili". La speranza è che arrivino ulteriori buone notizie e sia scongiurato il rischio di danni permanenti.