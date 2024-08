Perché si chiama Luna Rossa: le origini e il significato della famosa barca a vela

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Luna Rossa torna in mare con il monoscafo AC75 per l'America's Cup 2024. L'imbarcazione italiana sarà protagonista della 37ª edizione della competizione di vela che prenderà il via a ottobre. Il team italiano però dal 22 agosto è stato protagonista delle regate preliminari che precederanno la Vuitton Cup, il torneo dei challenger e vero grande appuntamento. Tanta curiosità dunque attorno a Luna Rossa. Ma quali sono le sue origini? L'imbarcazione italiana è nata nel 1997 dall'incontro tra l'imprenditore Patrizio Bertelli e lo yacht designer argentino Germán Frers. La storia ufficiale racconta come il nome sia nato nella mente di Bertelli dal sorgere di una grande luna piena e rossastra in una sera estiva, durante una cena sulle colline di Tirli, vicino a Punta Ala.

Storia e origini della Luna Rossa: perché si chiama così

Nel 2000 Luna Rossa, alla sua prima partecipazione, sconfiggendo gli americani in finale vinse la Prada Cup (che all'epoca si chiamava Vuitton Cup) prima di perdere la finale dell'America's Cup contro i neozelandesi. Il grande progetto dell'America's Cup ha preso il via ben prima della storica edizione del 2000. L'idea di competere è nata nel febbraio del 1997, quando Bertelli nello studio dell'architetto navale Frérs a Milano dà il via a questa sfida, ingaggia lo skipper De Angelis e il brasiliano Torben Grael e progetta il primo scafo (IT 45), che prende il mare nel 1999.

I primi allenamenti iniziano nel luglio dello stesso anno, ma prima di partire bisognava scegliere il nome della barca italiana, la prima a iscriversi dopo il Moro di Venezia. La leggenda narra che il patron abbia scelto il nome dell'imbarcazione guardando una luna piena e soprattutto rossa una sera d'estate, a Punta Ala, prima di una cena tra amici. Bertelli, in un'intervista lo scorso anno, disse che insieme alla moglie Miuccia Prada era alla ricerca di un nome e assieme scrissero una serie di nomi su un foglietto e alla fine la scelta virò su Luna Rossa, che era il nome perfetto per sfidare Black Magic (Magia Nera). Il guanto di sfida venne lanciato ufficialmente già in quel momento.

La famosa canzone: Luna Rossa

Dunque, ufficialmente, nulla a che fare con la storica canzone napoletana: ‘Luna Rossa', scritta nel 1950 da Vincenzo De Crescenzo e musicata da Antonio Vian che negli anni è stata cantata da tanti grandi artisti italiani, ma anche da Frank Sinatra, e che negli ultimi anni è stata riportata in auge da Renzo Arbore e dall'Orchestra Italiana. Un brano molto bello, ma anche triste che parla di un uomo che vaga per la città sperando di vedere la sua bella, che però non trova, e finisce per parlare alla luna.