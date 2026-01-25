Perché il record di Josh Hoey sugli 800 metri è stato semplicemente mostruoso: resisteva da 30 anni

Ciò che ha compiuto l'americano Josh Hoey a Boston in occasione del New Balance Indoor Grand Prix di Boston ha regalato la prima grande impresa targata 2026 nell'atletica indoor riuscendo a detronizzare dopo circa 30 anni di vani tentativi Wilson Kipketer dal trono mondiale degli 800 metri. Hoey ha chiuso col nuovo primato iridato in 1:42.50, precedendo l'1:42.67 del danese risalente al lontanissimo 1997, sulla pista di Parigi, di soli 17 centesimi.

La prova mostruosa di Josh Hoey aiutato dal fratello Jaxson: 17 centesimi più veloce di Kipketer

Una prova stratosferica, curata nei minimi dettagli con sorpasso e nuovo primato mondiale conquistato, anche grazie ad una tattica che ha dato i migliori risultati. Per sfidare il leggendario danese Wilson Kipketer e riuscire a battere quel record che nessuno mai in 30 anni era più riuscito a migliorare, Josh Hoey ha deciso di usare le sue armi migliori, come la presenza di suo fratello, Jaxson Hoey, che ha fatto da pacemaker, da lepre. Grazie al suo ritmo ai 400 metri si era già sotto i 50 secondi, con Haxson che ha tenuto fino a metà gara per lasciare poi spazio allo show di Josh che ha resistito nella sua lotta contro il tempo trascinato dal boato del pubblico di Boston. Alle sue spalle si sono piazzati il polacco Filip Ostrowski (1:44.68, personale) e l’olandese Ryan Clarke (1:44.72, record nazionale).

Il record di Hoey dopo 30 anni: solo Giles si era avvicinato a Kipketer

In questo modo Josh Hoey ha fermato il cronometro con il tempo di 1 minuto, 42 secondi e 50 centesimi di secondo diventando il nuovo detentore del record mondiale negli 800 metri indoor, grazie a quella che per tutta l'atletica della corsa è stata definita un'impresa monumentale. Si tratta del secondo record del mondo registrato in questa tappa del World Indoor Tour dopo che Hobbs Kessler si era superato sui 2000 metri ritoccando il primato di Kenenisa Bekele vecchio di 19 anni. L'unico che si era avvicinato di più al record di Kipketer sugli 800 indoor, fino ad ora, era stato il britannico Elliot Giles, che con il tempo di 1:43.63 si era dovuto accontentare a un solo secondo dal record mondiale.