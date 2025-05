video suggerito

Parapendista risucchiato alla folle altitudine di 8.500 metri: senza ossigeno e a -40 gradi, si salva Pazzesca disavventura vissuta da un parapendista sulle montagne cinesi: correnti ascensionali improvvise lo hanno catapultato a 8.598 metri d'altitudine in una situazione di "pericolo estremo". A -40 gradi, completamente congelato e senza ossigeno sufficiente è riuscito a restare cosciente e a planare per essere soccorso e salvato. Il tutto ripreso dal video a bordo del parapendio: "Un miracolo"

A cura di Alessio Pediglieri

Folle disavventura per un parapendista cinese che durante un volo tra le vette dei monti Qilian, tra Qinghai e Gansu, è stato letteralmente risucchiato in alto da correnti ascensionali che in pochi istanti lo hanno trascinato dai 3 mila metri di partenza ad oltre 8.500. Una quota "da pericolo estremo" a chiunque per le bassissime temperature in cui ci si può ritrovare, anche di 40 gradi sotto zero, e per la mancanza di ossigeno. Tuttavia, miracolosamente, l'uomo – che ha filmato il volo – è riuscito a resistere senza perdere conoscenza, sebbene evidentemente vicinissimo al congelamento, per riuscire a ritornare in rotta e salvarsi da una morte certa.

A riportare l'incredibile storia sono stati i principali organi di informazione cinesi che hanno raccontato di una disavventura pazzesca, di un parapendista che ha vissuto attimi di terrore, durante un volo estremo, documentato in un video: "È davvero un miracolo che sia sopravvissuto, visto che dagli 8 mila in su si entra in una condizione di pericolo di vita estremo", hanno spiegato esperti di parapendio, visto che a quelle quote non si può arrivare a causa del "freddo e mancanza di ossigeno, che sono letali anche per i professionisti".

Secondo il Guangming Daily, che ha provato a ricostruire la vicenda, l’uomo è stato trascinato improvvisamente in alto, attraverso correnti ascensionali che lo hanno catapultato dai 3.000 metri di partenza ad una altitudine tre volte superiore, fino a 8.598 metri. L'uomo ha subito un quasi totale congelamento, andando in ipossia ma riuscendo, incredibilmente, a rientrare a terra, senza perdere mai conoscenza. Secondo le cronache, il decollo è avvenuto senza alcuna autorizzazione formale e secondo un altro giornale, il Jiupai News, le autorità adesso hanno aperto un’indagine per violazioni alle normative di volo.

A riuscire a raccontare la folle disavventura, lo stesso protagonista che, una volta atterrato è stato soccorso e trasportato in condizioni gravi in ospedale: "Ho dimenticato di rimettere i guanti" si sente dirgli nel video in diretta durante i drammatici momenti fuori da ogni controllo, "ho subito un congelamento grave".