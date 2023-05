Panico in campo, un toro fa invasione e vuole infilzare i giocatori in maglia rossa Scene di terrore a Perpignan, poco prima dell’inizio di una partita di rugby della Super League francese: un toro con le narici fumanti ha invaso improvvisamente il campo e ha puntato i giocatori di una delle due squadre, che erano in maglia rossa. È stata caccia all’uomo.

A cura di Paolo Fiorenza

Di invasioni di campo se ne sono viste di ogni tipo, ma quella di un toro che insegue i giocatori e prova ad infilzarli ancora mancava all'appello. Sembra impossibile, ma è davvero accaduto poco prima dell'inizio della partita di rugby tra Catalan Dragons e St Helens nella Super League francese. Le due squadre erano impegnate nei classici esercizi di riscaldamento in attesa di sfidarsi per contendersi l'ovale, quando all'improvviso è comparso sul terreno di gioco un enorme toro bianco. E questa non era neanche la notizia peggiore.

L’invasione del toro a Perpignan, dove si è giocata Catalan Dragons–St Helens

Il bovino, appeso al quale c'era un uomo che con una fune cercava disperatamente di trattenerlo, non sembrava esattamente di buon umore e il destino ha voluto che una delle due squadre – i Catalan Dragons – indossasse una maglia di colore rosso, una tinta che notoriamente fa venire il fumo alle narici ai tori. E dunque è partita la caccia all'uomo, con conseguente fuggi fuggi generale da parte dei giocatori di una sola squadra, terrorizzati alla vista del toro che li puntava. Alcuni di loro sono scappati sugli spalti scavalcando i cartelloni a bordo campo e fortunatamente la situazione alla fine si è calmata col placarsi del toro, che poi ha abbandonato il campo.

Ma che ci faceva un toro a bordo campo? La sua presenza era dovuta al fatto che Bernard Guasch, proprietario dei Catalan Dragons padroni di casa, è direttore di un'azienda locale di lavorazione della carne e aveva organizzato una parata di tori per celebrare la qualità della carne bovina nella regione. Il toro è l'animale simbolo a Perpignan, sede della partita, e dunque i Dragons avevano annunciato che tre tori e due mucche avrebbero fatto un giro d'onore durante il riscaldamento prima del match.

Quando è arrivato il momento, uno dei tori è scappato nonostante il tentativo di trattenerlo, scatenando il panico per interminabili 30 secondi. Tutto è bene quel che finisce bene, anzi l'insolito invasore di campo ha portato fortuna ai Dragons che hanno vinto il match 24-12.