Panico durante una partita di hockey, tutti scappano disperatamente: c’è qualcuno che sta sparando Durante una gara universitaria di hockey su prato in America, improvvisamente è scattato un disperato fuggi fuggi generale: giocatori, arbitri e staff hanno cercato riparo negli spogliatoi mentre si sentiva una scarica di colpi da arma da fuoco durata diversi secondi. Nessuno è rimasto colpito, le prime ricostruzioni raccontano di una sparatoria avvenuta nel vicino parcheggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Poteva finire malissimo ma fortunatamente si sono vissuti solamente attimi di puro terrore e nulla più, durante una partita di hockey su prato in un college americano quando improvvisamente si è sentita una raffica di colpi che ha innescato un fuggi fuggi generale. Una corsa all'impazzata per cercare rifugio nei vicini spogliatoi tra giocatori, arbitri e staff delle panchine con scene di puro panico quando una ragazza è inciampata dietro la porta faticando a mettersi al riparo. La sparatoria si è consumata nel vicino parcheggio, senza alcun pericolo per chi era in campo.

Gli spari durante la partita universitaria

Follia pura durante una tranquilla partita universitaria di hockey su prato: a Philadelphia si è sfiorata la tragedia quando senza preavviso, mentre erano in campo le due squadre della St Louis University e della La Salle. Senza alcun motivo, mentre si svolge un'azione d'attacco sotto porta, si vedono i giocatori abbandonare l'attrezzatura e scappare all'impazzata verso il vicino spogliatoio. Poco dopo tutti lasciano il campo, seguiti dai membri che arrivano dalla panchina e gli arbitri. Uno di loro, una ragazza, nel terrore di essere colpita dai proiettili, inciampa malamente dietro la porta, fa fatica a rialzarsi. Poi si riprende, evidentemente presa dal panico, rischia di inciampare ancora fino a ritrovarsi al sicuro dietro una porta. Nel video, divenuto virale sui social si sentono distintamente i colpi di arma da fuoco in sottofondo: una serie durata diversi secondi.

Cos'è successo durante la partita, la ricostruzione della polizia

Un delinquente stava sparando con una pistola dal parcheggio del Kentucky Fried Chicken, vicinissimo al centro sportivo dove si stava disputando la partita di hockey su prato. "Il delinquente è fuggito dalla scena prima dell'arrivo della polizia. Non sono state trovate vittime della sparatoria. La scena è stata messa in sicurezza, nessun arresto al momento e nessuna arma recuperata. L'indagine è attiva e in corso con i Central Detectives" hanno fatto sapere in una nota ufficiale le forze dell'ordine. Un portavoce della St. Louis University ha invece rifiutato di fornire ulteriori informazioni se non per sottolineare che non ci sono stati feriti tra i presenti. Singolare anche il commento da parte di St Louis che ha definito l'episodio un "disturbo": "La partita è stata interrotta nel quarto quarto a causa di un disturbo nei pressi del campo", si legge sulle pagine web del sito della scuola, mentre sugli account ufficiali si è utilizzata la parola "sparatoria".