Orribile infortunio per McCoy, compagni e avversari sconvolti: non hanno il coraggio di guardare Tremendo infortunio nel football americano con Bru McCoy che ha avuto la peggio dopo un violento scontro di gioco. Per lui stop lunghissimo.

A cura di Marco Beltrami

Nel football americano gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Nonostante le protezioni i protagonisti di questo tipo di sport pagano a caro prezzo i fortissimi scontri e contrasti. Un esempio è arrivato nella partita tra la squadra del Tennessee e quella del South Carolina, con Bru McCoy, che è stato trasportato via in ambulanza.

Il ricevitore della squadra di casa ha avuto la peggio nel confronto che si è tenuto questo fine settimana in occasione di una classica azione di gioco. Dopo aver raccolto un passaggio di Joe Milton si è scontrato contro due avversari che provavano a placcarlo. Un groviglio di gambe con McCoy che si subito reso conto della gravità della situazione. Il 23enne è rimasto sul terreno di gioco supino con la caviglia piegata in maniera assolutamente innaturale verso l'esterno.

Una scena terribile, con compagni e avversari che si sono portati le mani sui caschi consapevole della gravità dell'infortunio rimediato da McCoy, disperati. Anche quest'ultimo dolorante si è mostrato sconvolto contorcendosi per il dolore con la gamba destra immobile. Shock in campo e sugli spalti per questo ragazzone che è stato immediatamente trasportato d'urgenza all'UT Medical Center. Molto provato l'autore del passaggio che a fatica poi ha ripreso il suo posto in campo: "Davvero non volevo più tornare a giocare. L'ho fatto perché so quanto ha lavorato duramente per la squadra. Sono senza parole".

Dopo gli esami del caso i medici hanno optato per un intervento chirurgico d'urgenza per rimediare alla frattura scomposta della caviglia destra. Tempi di recupero lunghissimi e arrivederci certamente alla prossima stagione. Nel frattempo la sua squadra ha pubblicato un messaggio da parte della famiglia dello sfortunato giocatore: "Bru e la sua famiglia apprezzano tutte le vostre preghiere e il vostro sostegno nelle ultime 24 ore e nei giorni a venire". Avrà bisogno del sostegno del pubblico e dei suoi tifosi per tornare in campo più forte di prima.