New Zealand si è aggiudicata la 36esima edizione della America's Cup. La vittoria in gara 10 ha chiuso la finale con Luna Rossa, battuta 7-3. Ovviamente c'è tanta delusione, ma anche grande consapevolezza per l'imbarcazione italiana che si è battuta alla grande e ha reso difficile la vita ai neozelandesi che probabilmente non pensavano di dover faticare così tanto per vincere il trofeo per la quarta volta. Anche il timoniere di New Zealand Peter Burling, dopo aver celebrato il suo team, ha elogiato Luna Rossa:

Eccezionale, è surreale. Vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nella squadra, tutti coloro che sono a riva. Ma anche il Primo Ministro. Abbiamo vinto un'altra Coppa America, è fantastico. Questa è stata una settimana di apprendimento, questo ci ha permesso di acquisire tattica e oggi si è visto. Una volta passati avanti, si è trattato solo di andare all'arrivo. Abbiamo preso la destra, con un buon vento, e siamo riusciti a vincere. Vincere contro Spithill è stata un'emozione grandissima, ma anche quattro anni fa alle Bermuda era la stessa cosa. Bellissimo vedere i tifosi a riva, splendida questa barca. Complimenti a Luna Rossa per la serie, hanno fatto un grande lavoro.

Grazie Italia

Spithill, uno dei due timonieri che lascia la competizione con il record di vittorie nelle finali di America's Cup, ha voluto ringraziare tutta la sua squadra, ma anche l'Italia che li ha sostenuti facendo sentire, nonostante la distanza un grande apporto:

Squadra incredibile, tutta la campagna è stata fantastica. I ragazzi sono stati instancabili, con un'etica ineccepibile. Una delle coppe più belle, è fantastico essere parte di questa squadra italiana. New Zealand ha fatto un grande lavoro in queste finali. Il futuro? Vedremo. Adesso torniamo dalle famiglie, andremo a berci una birra con i Kiwi e gli faremo i complimenti. C'è stato uno sforzo di squadra enorme, è stato bello. Grazie all'Italia e ai nostri tifosi.

Sfortunati nel finale, ma possiamo farcela

Francesco Bruni invece si è detto rammaricato per il finale, ma al tempo stesso guardando al futuro ha dichiarato che questa esperienza ha fatto capire a tutto l'ambiente che il massimo risultato può essere raggiunto: