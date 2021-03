Team New Zealand vince Gara 10 della finale e si aggiudica per la quarta l'America's Cup. I detentori del trofeo si confermano e vincendo la quinta regata consecutiva chiudono i conti con Luna Rossa, che esce sconfitta con onore e che merita solo tanti applausi.

New Zealand – Luna Rossa 7-3

La regata è posticipata e inizia con mezz'ora abbondante di ritardo. Luna Rossa ancora una volta parte molto bene e si mette avanti, ma alla prima boa i neozelandesi sono avanti, seppur di poco, quel vantaggio progressivamente aumenta. Il gap non si colma più e Gara 10 viene vinta dal Team Emirates New Zealand che aumenta sempre il vantaggio e in controllo taglia il traguardo. Luna Rossa arriva a 46 secondi e con enorme sportività si complimenta poi con i vincitori, in particolare con Peter Burling che diventa il più giovane skipper a vincere l'America's Cup.

I risultati dell'America's Cup

Mercoledì 10 marzo

Gara 1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara 2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa-Team New Zealand 2-1 (+37″)

Gara 4: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (+1'03")

Sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa-Team New Zealand 3-2 (+18″)

Gara 6: Luna Rossa-Team New Zealand 3-3 (+1'41")

Lunedì 15 marzo

Gara 7: Luna Rossa-Team New Zealand 3-4 (+58″)

Gara 8: Luna Rossa-Team New Zealand 3-5 (+3'55")

Martedì 16 marzo

Gara 9: Luna Rossa-Team New Zealand 3-6 (+30")

Mercoledì 17 marzo

Gara 10: Luna Rossa-Team New Zealand 3-7 (+46")