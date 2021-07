Olimpiadi Tokyo 2021: calendario e orari italiani, programma gare e atleti qualificati Sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi 2021 di Tokyo, rinviate di un anno a causa della pandemia di Covid. Ecco il calendario con gli orari italiani e il programma delle gare dal 24 luglio all’8 agosto. 383 gli italiani qualificati alle Olimpiadi. Diretta TV su Discovery+, sulla Rai una selezione delle migliori gare.

Al via le Olimpiadi di Tokyo 2021, ufficialmente iniziate con la cerimonia di apertura del 23 luglio: Tokyo 2020 è stata rimandata al 2021 causa Covid, e nonostante i contagi in crescita nel Paese è tutto pronto per la XXXII edizione dei Giochi Olimpici in terra nipponica. Ben 7 ore di fuso tra Giappone e Italia provocano un calendario che si risolve nelle prime ore del mattino, con un programma serrato che nell'arco di due settimane vede l'assegnazione di ben 339 medaglie. Sabato 7 agosto è la giornata da segnare in calendario, con ben 34 finali. La nazionale azzurra di pallavolo maschile si è imposta in rimonta sul Canada. Gli eventi sportivi del 24 luglio hanno visto un esordio difficile per le azzurre della scherma con Fiammingo e Isola eliminate ai quarti della spada femminile individuale. Per la sciabola maschile, Samele si qualifica alle semifinali. Sul fronte tennis, eliminati al primo turno Musetti e Errani. Passano ai sedicesimi invece Fognini e Sonego. In programma anche la gara di ciclismo su strada. Gli impianti dove si svolgono le Olimpiadi di Tokyo spaziano dall'Olimpic Stadium alle piste di atletica, fino alle isole e alle acque del surf e della vela. 37 gli sport protagonisti alle Olimpiadi, di cui 5 al loro esordio assoluto come discipline olimpiche. Assente l'Italia del calcio sia maschile che femminile, mentre sono oltre 300 gli atleti italiani ai Giochi Olimpici, con gli occhi puntati in particolare sul nuoto. Le Olimpiadi sono disponibili in copertura completa su Discovery+ ed Eurosport Player, la Rai trasmetterà 200 ore di gara selezionando le più interessanti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi 2021 di Tokyo: programma e calendario con orari italiani, atleti azzurri in gara, discipline olimpiche e dove vederle in TV.

Ecco il programma completo con date e orari italiani dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le gare saranno precedute dalla cerimonia di apertura, in programma venerdì 23 luglio alle ore 13.00, e termineranno con la cerimonia di chiusura di domenica 8 agosto.

Sabato 24 luglio

1:30 – Canottaggio singolo femminile (ripescaggi)

1:30 – Tiro a segno carabina femminile 10 metri (qualificazioni)

2:00 – Scherma spada femminile e sciabola maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

2:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto (fase a gironi)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile e doppio misto (primo turno)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:20 – Pesi femminile -49 kg

2:30 – Tiro con l'arco team mixed (ottavi di finale)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Canottaggio doppio femminile e maschile (ripescaggi), due senza femminile (batterie)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Softball (fase a gironi)

3:00 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

3:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (ottavi di finale)

3:15 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:20 – Canottaggio due senza maschile e doppio pl femminile (batterie)

3:45 – Tiro a segno carabina femminile 10 metri (finale)

4:00 – Judo maschile -60 kg e femminile -48 kg (eliminatorie e quarti di finale)

4:00 – Ciclismo su strada maschile (prova in linea)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile (primo turno)

4:00 – Pugilato maschile 63-69 kg, 75-81 kg, 81-91 kg e femminile 54-57 kg (primo turno)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:15 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

4:20 – Canottaggio doppio pl maschile e quattro senza femminile (batterie)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

5:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

5:10 – Canottaggio maschile quattro senza (batterie)

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

6:00 – Tiro a segno pistola maschile 10 metri (qualificazioni)

6:50 – Pesi femminile -49 kg (finale)

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (quarti di finale)

7:15 – Tiro con l'arco team mixed (quarti di finale)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:15 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (primo turno)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:30 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

7:30 – Softball (fase a gironi)

8:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:00 – Tiro con l'arco team mixed (semifinali)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:30 – Tiro a segno pistola maschile 1o metri (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

9:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (semifinali)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

9:25 – Tiro con l'arco team mixed (finale bronzo e finale)

9:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

10:00 – Judo maschile -60 kg e femminile -48 kg (ripescaggi)

10:00 – Sport equestri dressage (day 1)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:00 – Pugilato maschile 63-69 kg, 75-81 kg e 81-91 kg e femminile 54-57 kg (primo turno)

10:30 – Scherma spada femminile (semifinali)

10:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

11:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto (fase a gironi)

11:08 – Judo femminile -48 kg (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma sciabola maschile (semifinali)

11:39 – Judo maschile -60 kg (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

12:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (ripescaggi)

12:00 – Nuoto maschile 400 metri misti e femminile 100 metri farfalla (batterie)

12:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

12:30 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (primo turno)

12:30 – Scherma spada femminile (finale bronzo)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:40 – Nuoto maschile 400 metri stile libero (batterie)

12:45 – Scherma sciabola maschile (finale bronzo)

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:00 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:00 – Softball (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:00 – Scherma spada femminile e sciabola maschile (finale)

13:10 – Nuoto femminile 400 metri misti (batterie)

13:30 – Taekwondo femminile -49 kg e maschile -58 kg (finale bronzo)

13:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

13:45 – Nuoto maschile 100 metri rana (batterie)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:15 – Nuoto femminile staffetta 4×100 metri stile libero (batterie)

14:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo maschile -58 kg (finale)

15:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Domenica 25 luglio

0:00 – Surf maschile e femminile (primo e secondo turno)

2:00 – Scherma spada maschile e fioretto femminile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a volo skeet femminile (qualificazioni)

2:00 – Tiro a segno pistola 10 metri femminile (qualificazioni)

2:00 – Skateboarding street maschile (batterie)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:10 – Canottaggio due senza maschile (batterie) e femminile (ripescaggi)

2:30 – Tiro a volo skeet maschile (qualificazioni)

2:30 – Tiro con l'arco femminile (ottavi di finale a squadre)

2:30 – Ginnastica artistica femminile (qualificazioni)

2:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

2:30 – Canottaggio doppio maschile e femminile (ripescaggi)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Softball (fase a gironi)

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:00 – Tennistavolo doppio misto (quarti di finale)

3:00 – Taekwondo -57 kg femminili e -68 kg maschili (ottavi di finale)

3:10 – Canottaggio quattro di coppia maschile e femminile (ripescaggi), otto maschile (batterie)

3:15 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:30 – Nuoto maschile 400 misti (finale) e femminile 100 farfalla (semifinali)

3:45 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:50 – Canottaggio otto femminile (batterie)

3:52 – Nuoto maschile 400 stile libero (finale)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile (primo turno)

4:00 – Judo -52 kg femminile e -66 kg maschile (eliminatorie e quarti di finale)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:00 – Pugilato maschile e femminile (primo turno)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:12 – Nuoto femminile 400 misti (finale)

4:15 – Tiro a segno pistola 10 metri femminile (finale)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:33 – Nuoto maschile 100 metri rana (semifinali)

4:35 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

4:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

4:45 – Nuoto femminile staffetta 4×100 stile libero (finale)

4:50 – Pesi maschile -61 kg e -67 kg

5:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

5:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

5:00 – Vela Laser e RS-X maschile e femminile (regate)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:25 – Skateboarding street maschile (finale)

6:00 – Ciclismo femminile su strada (prova in linea)

6:00 – Canoa C1 maschile (batterie)

6:00 – Tiro a segno carabina 10 metri maschile (qualificazioni)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:45 – Tiro con l'arco femminile (quarti di finale a squadre)

7:00 – Taekwondo maschile -68 kg e femminile -57 kg (quarti di finale)

7:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (secondo turno)

7:10 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:30 – Canoa K1 femminile (batterie)

7:30 – Softball (fase a gironi)

8:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino sincronizzato femminile (finale)

8:10 – Ginnastica artistica femminile (qualificazioni)

8:17 – Tiro con l'arco femminile (semifinali a squadre)

8:20 – Basket maschile (fase a gironi)

8:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:30 – Tiro a segno carabina 10 metri maschile (finale)

8:40 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:45 – Tiro con l'arco femminile (finale bronzo a squadre)

8:50 – Pesi -61 kg maschile (finale)

9:00 – Taekwondo maschile -68 kg e femminile -57 kg (semifinali)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

9:40 – Tiro con l'arco femminile a squadre (finale)

10:00 – Pugilato femminile peso piuma 48-51 kg e welter 64-69 kg, maschile pesi medi 69-75 kg (primo turno), maschile super massimi +91 kg (secondo turno)

10:00 – Sport equestri dressage (day 2)

10:00 – Judo femminile -52 kg e maschile -66 kg (ripescaggi e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

10:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

10:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Scherma fioretto femminile (semifinali)

11:00 – Badminton singolo e doppio maschile e femminile, doppio misto (fase a gironi)

11:08 – Judo -52 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma spada maschile (semifinali)

11:39 – Judo -66 kg maschile (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto femminile 100 metri dorso (batterie)

12:00 – Taekwondo femminile -57 kg e maschile -68 kg (ripescaggi)

12:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:20 – Nuoto maschile 200 stile libero (semifinali)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

12:30 – Scherma fioretto femminile (finale bronzo)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:45 – Nuoto femminile 100 metri rana (batterie)

12:45 – Scherma spada maschile (finale bronzo)

12:50 – Pesi -67 kg maschile (finale)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

13:00 – Calcio maschile (fase a gironi)

13:00 – Tennistavolo doppio misto (semifinali)

13:00 – Softball (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

13:00 – Scherma fioretto femminile (finale)

13:05 – Nuoto maschile 100 metri dorso (batterie)

13:20 – Ginnastica artistica femminile (qualificazioni)

13:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

13:30 – Taekwondo femminile -57 kg (finale bronzo)

13:30 – Scherma spada maschile (finale)

13:30 – Nuoto femminile 400 metri stile libero (semifinali)

13:45 – Taekwondo -68 kg maschile (finale bronzo)

13:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

14:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:10 – Nuoto maschile 4×100 stile libero staffetta (batterie)

14:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:30 – Taekwondo -57 kg femminile (finale)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo -68 kg maschile (finale)

15:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

23:30 – Triathlon maschile (finale)

Lunedì 26 luglio

0:00 – Surf maschile e femminile (terzo turno)

1:30 – Canottaggio singolo femminile (quarti di finale)

2:00 -Scherma fioretto maschile e spada femminile (trentaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale)

2:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (secondo turno)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a volo skeet femminile (qualificazioni)

2:00 – Skateboarding street femminile (qualificazioni)

2:10 – Canottaggio singolo maschile (quarti di finale)

2:30 – Tiro con l'arco maschile a squadre (ottavi di finale)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:30 – Tiro a volo skeet maschile (qualificazioni)

2:50 – Canottaggio doppio femminile (semifinali)

3:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:00 – Taekwondo -80 kg maschile e -67 kg femminile (ottavi di finale)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (fase a gironi)

3:00 – Softball (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

3:10 – Canottaggio doppio maschile (semifinali)

3:15 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:30 – Judo -73 kg maschile e -57 kg (eliminatorie e quarti di finale)

3:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:30 – Canottaggio quattro senza femminile (ripescaggi)

3:30 – Nuoto femminile 100 metri farfalla (finale) e maschile 200 metri stile libero (semifinali)

3:40 – Canottaggio quattro senza maschile (ripescaggi)

3:40 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:50 – Nuoto femminile 100 metri rana (semifinali)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (secondo turno)

4:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:00 – Pugilato 52-57 kg maschile (primo turno), 54-57 kg femminile e 63-69 kg maschile (secondo turno)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:12 – Nuoto maschile 100 metri rana e femminile 400 metri stile libero (finale)

4:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:30 – Nuoto maschile 100 metri dorso (semifinali)

4:35 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

4:53 – Nuoto femminile 100 metri dorso (semifinali)

5:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

5:00 – Vela RS-X e Laser maschile e femminile (regate)

5:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

5:05 – Nuoto maschile 4×100 staffetta stile libero (finale)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:25 – Skateboarding street femminile (finale)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:45 – Tiro con l'arco maschile a squadre (quarti di finale)

6:50 – Pesi 55 kg femminile

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Canoa C1 maschile (semifinali)

7:00 – Taekwondo -67 kg femminile e -80 kg maschile (quarti di finale)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (terzo turno)

7:30 – Softball (fase a gironi)

7:50 – Tiro a volo skeet femminile (finale)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

8:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:00 – Tuffi 10 metri piattaforma sincro maschile (finale)

8:00 – Ciclismo mountain bike cross country maschile (finale)

8:17 – Tiro con l'arco maschile a squadre (semifinali)

8:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

8:45 – Canoa C1 maschile (finale)

8:45 – Tiro con l'arco maschile a squadre (finale bronzo)

8:50 – Tiro a volo skeet maschile (finale)

9:00 – Taekwondo -67 kg femminile e -80 kg maschile (semifinali)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

9.30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

9:40 – Tiro con l'arco maschile a squadre (finale)

10:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

10:00 – Pugilato 52-57 kg e 63-69 kg maschile (primo turno), 54-57 kg femminile (secondo turno)

10:00 – Judo -73 kg maschile e -57 kg femminile (ripescaggi e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

10:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Scherma spada femminile (semifinali)

10:55 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

11:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (fase a gironi)

11:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

11:08 – Judo -57 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma fioretto maschile (semifinali)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

11:39 – Judo -73 kg maschile (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

12:00 – Basket maschile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto femminile 200 metri stile libero (batterie)

12:00 – Taekwondo -80 kg maschile e -67 kg femminile (ripescaggi)

12:00 – Ginnastica artistica maschile a squadre (finale)

12:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Scherma spada femminile (finale bronzo)

12:40 – Nuoto maschile 200 metri farfalla (batterie)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:45 – Scherma fioretto maschile (finale bronzo)

12:50 – Pesi 55 kg femminile

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:00 – Softball (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

13:00 – Tennistavolo doppio misto (finale bronzo)

13:00 – Scherma spada femminile (finale)

13:10 – Nuoto femminile 200 metri misti (batterie)

13:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale bronzo)

13:30 – Scherma fioretto maschile (finale)

13:45 – Taekwondo -80 kg maschile (finale bronzo)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

13:45 – Nuoto femminile 1500 metri stile libero (batterie)

14:00 – Tennistavolo doppio misto (finale)

14:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale bronzo)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo -80 kg maschile (finale)

15:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

23:30 – Triathlon femminile (finale)

Martedì 27 luglio

0:00 – Surf maschile (quarti di finale)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a segno pistola 10 metri misto (qualificazioni)

2:24 – Surf femminile (quarti di finale)

2:30 – Tiro con l'arco maschile (primo turno)

2:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:56 – Tiro con l'arco femminile (primo turno)

2:58 – Canottaggio quattro di coppia maschile (finale)

3:00 – Hockey su prato maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Taekwondo -67 kg femminile (primo turno)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (terzo turno)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Scherma spada femminile a squadre (ottavi di finale)

3:10 – Canottaggio quattro di coppia femminile (finale) e doppio maschile (semifinali)

3:15 – Taekwondo -80 kg maschile (primo turno)

3:30 – Judo -63 kg e -81 kg maschile e femminile (eliminatorie e ottavi di finale)

3:30 – Nuoto femminile 200 metri stile libero (semifinali)

3:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:43 – Nuoto maschile 200 metri stile libero, maschile e femminile 100 metri dorso (finale)

3:58 – Canottaggio doppio femminile (semifinali)

4:00 – Pugilato -69 kg femminile (secondo turno)

4:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile (secondo e terzo turno), doppio maschile e femminile (quarti di finale)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:08 – Canottaggio femminile

4:17 – Nuoto femminile 100 metri rana (finale)

4:18 – Canottaggio due senza maschile (semifinali)

4:25 – Scherma spada femminile a squadre (quarti di finale)

4:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:35 – Nuoto maschile 200 metri farfalla (semifinali)

4:38 – Canottaggio due senza femminile (semifinali)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

4:48 – Surf maschile (semifinali)

4:50 – Pesi -59 kg e -64 kg femminile

4:58 – Nuoto femminile 200 metri misti (semifinali)

5:00 – Vela maschile e femminile Laser radial, femminile 49er FX (regate)

5:03 – Pugilato -63 kg maschile (secondo turno)

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

6:00 – Surf femminile (semifinali)

6:00 – Vela maschile Finn (regate)

6:00 – Softball (finale bronzo)

6:15 – Tiro a segno carabina 10 metri team mixed (qualificazioni)

6:23 – Judo -63 kg maschile e -81 kg femminile (quarti di finale)

6:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

6:39 – Pugilato -81 kg maschile (secondo turno)

6:40 – Scherma spada femminile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket femminile (fase a gironi)

6:55 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Taekwondo -67 kg femminile (quarti di finale)

7:00 – Canoa K1 femminile (semifinali)

7:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Taekwondo -80 kg maschile (quarti di finale)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (terzo turno)

7:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

7:45 – Vela maschile 49er (regate)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:00 – Ciclismo mountain bike cross country femminile

8:00 – Tuffi 10 metri piattaforma sincro femminile (finale)

8:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:15 – Tiro a segno carabina 10 metri team mixed (finale)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:50 – Pesi -59 kg femminile

9:00 – Canoa K1 femminile (finale)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

9:00 – Taekwondo -67 kg femminile e -80 kg maschile (semifinali)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (ottavi di finale)

10:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:00 – Calcio femminile (fase a gironi)

10:00 – Judo -63 kg femminile (ripescaggi)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:00 – Sport equestri dressage a squadre Grand Prix Special

10:17 – Judo -63 kg femminile (semifinali)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 maschile (quarti di finale)

10:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

10:34 – Judo -81 kg maschile (ripescaggi e semifinali)

11:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

11:00 – Rugby a 7 maschile (quarti di finale)

11:08 – Judo -63 kg femminile (finale bronzo)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

11:28 – Judo -63 kg femminile (finale)

11:30 – Rugby a 7 maschile (quarti di finale)

11:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma spada a squadre femminile (finale bronzo)

11:39 – Judo -81 kg maschile (finale bronzo e finale)

12:00 – Nuoto maschile 100 metri stile libero, 100 metri rana, staffetta 4×200 stile libero, 800 metri stile libero e femminile 100 metri farfalla (batterie)

12:00 – Taekwondo -67 kg femminile (ripescaggi)

12:00 – Rugby a 7 maschile (quarti di finale)

12:15 – Taekwondo -80 kg maschile (ripescaggi)

12:30 – Scherma spada femminile a squadre (finale)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (ottavi di finale)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:45 – Ginnastica artistica femminile All-Around a squadre (finale)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Pesi -64 kg femminile (finale)

13:00 – Softball (finale)

13:00 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale bronzo)

13:30 – Basket 3×3 femminile (quarti di finale)

13:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:45 – Taekwondo -80 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket 3×3 maschile (quarti di finale)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

14:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo -80 kg maschile (finale)

14:50 – Basket 3×3 femminile e maschile (quarti di finale)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Mercoledì 28 luglio

1:00 – Surf femminile e maschile (finale bronzo)

2:00 – Badminton singolo femminile (fase a gironi) e doppio misto (quarti di finale)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a volo trap femminile (qualificazioni)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:18 – Canottaggio doppio femminile e maschile (finale)

2:25 – Tiro a volo trap maschile (qualificazioni)

2:30 – Tiro con l'arco maschile (primo turno)

2:30 – Surf femminile (finale)

2:30 – Hockey su prato maschile

2:50 – Canottaggio quattro senza femminile (finale)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Hockey su prato femminile

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:00 – Tennistavolo singolo femminile (quarti di finale)

3:00 – Scherma sciabola maschile a squadre (ottavi di finale)

3:10 – Canottaggio quattro senza maschile (finale) e otto con femminile (ripescaggi)

3:15 – Surf maschile (finale)

3:30 – Nuoto 200 metri stile libero maschile (semifinali) e femminile (finale), 200 metri farfalla maschile (finale) e femminile (semifinali)

3:48 – Canottaggio otto con maschile (ripescaggi) e singolo femminile (semifinali)

4:00 – Judo -90 kg maschile e -70 kg femminile (eliminatorie)

4:00 – Pugilato -57 kg femminile (quarti di finale)

4:00 – Rugby a 7 maschile (semifinali)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Tennistavolo singolo maschile (quarti di finale)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:00 – Tennis singolo maschile (ottavi di finale), singolo femminile e doppio maschile e femminile (quarti di finale), doppio misto (secondo turno)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:18 – Canottaggio singolo maschile (semifinali)

4:21 – Nuoto maschile 200 metri rana (semifinali)

4:25 – Scherma sciabola maschile a squadre (quarti di finale)

4:30 – Pugilato -60 kg femminile (primo turno)

4:30 – Rugby a 7 maschile (semifinali)

4:30 – Ciclismo cronometro individuale femminile

4:45 – Nuoto femminile 200 metri misti e 1500 metri stile libero (finale)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:00 – Baseball maschile (primo turno)

5:00 – Vela RS:X, 49er, Finn, 470 maschile (regate)

5:00 – Tennistavolo singolo femminile (quarti di finale)

5:03 – Pugilato -75 kg femminile (secondo turno)

5:10 – Vela RS:X femminile (regate)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:26 – Nuoto maschile staffetta 4×200 stile libero (finale)

5:38 – Judo -90 kg maschile e -70 kg femminile (secondo turno)

6:00 – Canoa C1 femminile (batterie)

6:06 – Pugilato -52 kg maschile (primo turno)

6:34 – Judo -90 kg maschile e -70 kg femminile (quarti di finale)

6:40 – Scherma sciabola maschile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:47 – Canoa K1 maschile (batterie)

6:50 – Pesi -73 kg maschile

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Ciclismo cronometro individuale maschile

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:30 – Vela 470 femminile e Nacra 17 misto (regate)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino sincro maschile (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

10:00 – Judo -70 kg femminile (ripescaggi)

10:00 – Basket 3×3 femminile (semifinali)

10:00 – Pugilato maschile e femminile (sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale)

10:00 – Calcio maschile (fase a gironi)

10:17 – Judo -70 kg femminile (semifinali)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

10:30 – Basket 3×3 maschile (semifinali)

10:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 maschile (finale bronzo)

10:30 – Sport equestri dressage Grand Prix Freestyle

10:30 – Calcio maschile (fase a gironi)

10:34 – Judo -90 kg maschile (ripescaggi e semifinali)

11:00 – Rugby a 7 maschile (finale)

11:00 – Badminton singolo maschile (fase a gironi)

11:08 – Judo -70 kg femminile (finale bronzo)

11:10 – Basket 3×3 femminile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:28 – Judo -70 kg femminile (finale)

11:30 – Scherma sciabola a squadre maschile (finale bronzo)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

11:39 – Judo -90 kg maschile (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (semifinali)

12:00 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto femminile 100 metri stile libero, 200 metri rana, staffetta 4×200 stile libero e maschile 200 metri misti (batterie)

12:15 – Ginnastica artistica All-Around maschile (finale)

12:30 – Scherma sciabola maschile a squadre (finale)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

12:50 – Pesi -73 kg (finale)

13:00 – Tennistavolo singolo maschile (quarti di finale)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:00 – Calcio maschile (fase a gironi)

13:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:15 – Basket 3×3 maschile (finale bronzo)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:55 – Basket 3×3 femminile e maschile (finale)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Giovedì 29 luglio

0:30 – Golf maschile (primo giro)

2:00 – Tiro a volo trap femminile (qualificazioni)

2:00 – Scherma fioretto femminile a squadre (primo turno)

2:00 – Badminton singolo femminile (ottavi di finale), doppio maschile (quarti di finale) e doppio misto (semifinali)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a segno 25 metri pistola precision stage femminile (qualificazioni)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:18 – Canottaggio doppio maschile e femminile (finale)

2:30 – Tiro con l'arco maschile (primo turno)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:50 – Canottaggio due senza maschile (finale)

2:50 – Tiro a volo trap maschile (qualificazioni)

2:56 – Tiro con l'arco femminile (primo turno)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Ciclismo Bmx racing maschile (quarti di finale)

3:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:10 – Canottaggio due senza femminile (finale)

3:21 – Ciclismo Bmx racing femminile (quarti di finale)

3:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:30 – Nuoto maschile 800 metri stile libero e 200 metri rana (finale) e femminile 100 metri stile libero (semifinali)

3:50 – Scherma fioretto femminile a squadre (quarti di finale)

4:00 – Judo -78 kg femminile e -100 kg maschile (eliminatorie)

4:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:00 – Pugilato -51 kg femminile (secondo turno)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Tennistavolo singolo femminile (semifinali)

4:00 – Tennis singolo e doppio maschile, doppio misto (quarti di finale) e singolo e doppio femminile (semifinali)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:04 – Nuoto maschile 200 metri dorso (semifinali) e femminile 200 metri farfalla (finale)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:37 – Nuoto maschile 100 metri stile libero (finale) e femminile 200 metri rana (semifinali)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:00 – Vela Laser maschile, 470 femminile e Nacra 17 Foiling misto (regate)

5:03 – Pugilato -57 kg maschile (secondo turno)

5:08 – Nuoto maschile 200 metri misti (semifinali)

5:10 – Vela Laser Radial femminile (regate)

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:31 – Nuoto femminile staffetta 4×200 stile libero (finale)

5:38 – Judo -100 kg maschile e -78 kg femminile (secondo turno)

6:00 – Vela RS:X femminile (regate)

6:06 – Pugilato -75 kg maschile (secondo turno)

6:34 – Judo -100 kg maschile e -78 kg femminile (quarti di finale)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:55 – Scherma fioretto femminile a squadre (semifinali)

7:00 – Canoa C1 femminile (semifinali)

7:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Tiro a volo trap femminile (finale)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:00 – Tennistavolo singolo maschile (semifinali)

8:30 – Tiro a volo trap maschile (finale)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:45 – Canoa C1 femminile (finale)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:00 – Badminton singolo maschile (ottavi di finale) e doppio femminile (quarti di finale)

10:00 – Judo -78 kg femminile (ripescaggi)

10:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:17 – Judo -78 kg femminile (semifinali)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:34 – Judo -100 kg maschile (ripescaggi e semifinali), -78 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma fioretto femminile a squadre (finale bronzo)

11:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

11:39 – Judo -100 kg maschile (finale bronzo e finale)

12:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto femminile 800 metri stile libero e 200 metri dorso, maschile 100 metri farfalla, staffetta mista 4×100 misti (batterie)

12:00 – Baseball maschile (preliminari)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Ginnastica artistica All-Around individuale femminile (finale)

12:55 – Scherma fioretto a squadre femminile (finale)

13:00 – Tennistavolo singolo femminile (finale bronzo)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:00 – Tennistavolo singolo femminile (finale)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Venerdì 30 luglio

0:30 – Golf maschile (secondo giro)

1:30 – Sport equestri dressage individuale e a squadre (prima sessione)

2:00 – Atletica 3000 metri siepi maschile (batterie)

2:00 – Tiro a segno pistola 25 metri femminile (qualificazioni)

2:00 – Badminton singolo femminile (quarti di finale) e doppio misto (finale bronzo)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:15 – Atletica salto in alto maschile (qualificazioni)

2:30 – Tiro con l'arco femminile (ottavi di finale)

2:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

2:33 – Canottaggio singolo maschile e femminile (finale)

2:55 – Atletica 800 metri femminile (batterie)

3:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Scherma spada maschile a squadre (ottavi di finale)

3:00 – Ciclismo Bmx racing maschile e femminile (semifinali)

3:05 – Canottaggio otto maschile e femminile (finale)

3:30 – Nuoto maschile 100 metri farfalla (semifinali) e 200 metri dorso (finale), femminile 200 metri rana e 100 metri stile libero (finale)

3:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:55 – Atletica 400 metri ostacoli maschile (batterie)

4:00 – Judo +100 kg maschile e +78 kg femminile (eliminatorie)

4:00 – Pugilato -60 kg femminile (ottavi di finale)

4:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:16 – Nuoto maschile 200 metri misti (finale)

4:20 – Atletica maschile lancio del disco (qualificazioni)

4:25 – Scherma spada maschile a squadre (quarti di finale)

4:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:35 – Nuoto femminile 200 metri dorso (semifinali)

4:40 – Atletica 100 metri femminile (batterie)

4:40 – Ciclismo Bmx racing maschile e femminile (finale)

4:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:00 – Baseball maschile (preliminari)

5:00 – Vela 49er e 470 maschile, Laser Radial femminile (regate)

5:00 – Tennis singolo maschile (semifinali), doppio misto (semifinali) e doppio maschile (finale bronzo e finale)

5:03 – Pugilato -69 kg femminile (quarti di finale)

5:10 – Vela 470 femminile (regate)

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:24 – Judo +100 kg maschile e +78 kg femminile (ottavi di finale)

5:36 – Pugilato -69 kg, -81 kg e -91 kg maschile (quarti di finale)

6:00 – Ginnastica artistica trampolino femminile (qualificazioni)

6:12 – Judo +100 kg maschile e +78 kg femminile (quarti di finale)

6:40 – Scherma spada maschile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket femminile (fase a gironi)

7:00 – Tiro a segno pistola 25 metri femminile (finale)

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Canoa K1 maschile (semifinali)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:45 – Tiro con l'arco femminile (quarti di finale)

7:50 – Ginnastica artistica trampolino femminile (finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino femminile (preliminari)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

8:30 – Badminton singolo femminile (quarti di finale), doppio maschile (semifinali) e doppio misto (finale)

8:45 – Tiro con l'arco femminile (semifinali)

9:00 – Canoa K1 maschile (finale)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

9:30 – Tiro con l'arco femminile (finale bronzo e finale)

10:00 – Calcio femminile (quarti di finale)

10:00 – Judo +78 kg femminile (ripescaggi e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 femminile (quarti di finale)

10:30 – Sport equestri dressage individuale e a squadre (seconda sessione)

10:34 – Judo +100 kg e +78 kg maschile (ripescaggi)

11:00 – Calcio femminile (quarti di finale)

11:00 – Rugby a 7 femminile (quarti di finale)

11:08 – Judo +78 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Rugby a 7 femminile (quarti di finale)

11:30 – Scherma spada maschile a squadre (finale bronzo)

11:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

11:39 – Judo +100 kg maschile (finale bronzo e finale)

12:00 – Nuoto maschile 50 metri stile libero, 1500 metri stile libero e 4×100 staffetta mista maschile, 50 metri stile libero e 4×100 staffetta mista femminile (batterie)

12:00 – Calcio femminile (quarti di finale)

12:00 – Baseball maschile (fase a gironi)

12:00 – Atletica femminile 5000 metri e salto triplo, maschile lancio del peso (qualificazioni)

12:00 – Rugby a 7 femminile (quarti di finale)

12:30 – Scherma spada maschile a squadre (finale)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:00 – Atletica staffetta mista 4×400 (batterie)

13:00 – Tennistavolo singolo maschile (finale bronzo)

13:00 – Calcio femminile (quarti di finale)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:30 – Atletica 1000 metri maschile (finale)

13:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:00 – Tennistavolo singolo maschile (finale)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Sabato 31 luglio

0:30 – Golf maschile (terzo giro)

0:30 – Triathlon staffetta mista (finale)

1:30 – Sport equestri dressage individuale e a squadre (terza sessione)

2:00 – Tiro a volo trap misto (qualificazioni)

2:00 – Atletica 400 metri ostacoli femminile (batterie)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:00 – Badminton singolo maschile (quarti di finale) e doppio femminile (semifinali)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:30 – Tiro con l'arco maschile (ottavi di finale)

2:30 – Atletica lancio del disco femminile e salto con l'asta maschile (qualificazioni), 800 metri maschile (batterie)

2:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Scherma sciabola femminile a squadre (ottavi di finale)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:10 – Ciclismo Bmx freestyle femminile (seeding)

3:30 – Judo misto (qualificazioni, quarti di finale, ripescaggi, semifinali)

3:30 – Nuoto maschile 100 metri farfalla, femminile 200 metri dorso e 800 metri stile libero (finale)

3:45 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (batterie) e lancio del disco femminile (qualificazioni)

4:00 – Pugilato -57 kg femminile (semifinali)

4:00 – Judo misto a squadre (ottavi di finale)

4:00 – Rugby a 7 femminile (semifinali)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:11 – Nuoto 50 metri stile libero maschile (semifinali)

4:15 – Pugilato -75 kg femminile (quarti di finale)

4:20 – Ciclismo Bmx freestyle maschile (seeding)

4:25 – Scherma sciabola femminile a squadre (quarti di finale)

4:30 – Judo misto a squadre (quarti di finale)

4:30 – Rugby a 7 femminile (semifinali)

4:30 – Nuoto femminile 50 metri stile libero (semifinali) e staffetta mista 4×100 misti (finale)

4:35 – Atletica 100 metri maschile (batterie)

4:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

4:48 – Pugilato -58 kg maschile (quarti di finale)

4:50 – Pesi -81 kg e -96 kg maschile

5:00 – Baseball maschile (preliminari)

5:00 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri femminile (qualificazioni)

5:00 – Vela 49er maschile e femminile, Finn maschile e Nacra 17 Foiling misto (regate)

5:00 – Tennis singolo maschile, doppio femminile e doppio misto (finale bronzo), singolo femminile (finale bronzo e finale)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:51 – Pugilato -61 kg femminile (ottavi di finale)

6:00 – Ginnastica artistica trampolino maschile (qualificazioni)

6:20 – Judo misto a squadre (ripescaggi)

6:30 – Tiro a volo trap misto a squadre (finale)

6:40 – Scherma sciabola femminile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:55 – Judo misto a squadre (semifinali)

7:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Vela RS:X femminile (finale)

7:45 – Tiro con l'arco maschile (quarti di finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino femminile (semifinali)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:30 – Vela RS:X maschile (finale)

8:45 – Tiro con l'arco maschile (semifinali)

8:50 – Pesi -81 kg maschile (finale)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

9:00 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri femminile (finale)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Tiro con l'arco maschile (finale bronzo e finale)

10:00 – Pugilato -57 kg femminile (semifinali)

10:00 – Judo misto a squadre (finale bronzo)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

10:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 femminile (finale bronzo e finale)

11:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

11:00 – Badminton singolo femminile (semifinali) e doppio maschile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

11:20 – Judo misto a squadre (finale)

11:30 – Scherma sciabola femminile a squadre (finale bronzo)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Baseball maschile (fase a gironi)

12:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

12:10 – Atletica salto in lungo maschile (qualificazioni) e 100 metri femminile (semifinali)

12:30 – Scherma sciabola femminile a squadre (finale)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:45 – Atletica 100 metri maschile (batterie)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Pesi -96 kg maschile (finale)

13:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

13:15 – Atletica lancio del disco maschile (finale) e 800 metri femminile (semifinali)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:35 – Atletica staffetta mista 4×400 e 100 metri femminile (finale)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Domenica 1 agosto

0:30 – Golf maschile (ultimo giro)

0:45 – Sport equestri cross country individuale e a squadre

1:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (qualificazioni)

2:00 – Scherma fioretto maschile a squadre (ottavi di finale)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:10 – Atletica lancio del martello e salto in lungo femminile (qualificazioni), 3000 metri siepi femminile (batterie)

2:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

3:00 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

3:10 – Ciclismo Bmx freestyle femminile (finale)

3:30 – Nuoto maschile e femminile 50 metri stile libero, maschile 1500 metri stile libero (finale)

3:35 – Atletica lancio del peso femminile (finale), lancio del martello femminile (qualificazioni) e 400 metri maschile (batterie)

3:45 – Scherma fioretto maschile a squadre (quarti di finale)

4:00 – Pugilato -51 kg maschile (quarti di finale)

4:00 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (ottavi di finale)

4:00 – Lotta libera -76 kg femminile (ottavi di finale)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:15 – Nuoto femminile 4×100 misti (finale)

4:20 – Ciclismo Bmx freestyle maschile (finale)

4:30 – Pugilato -57 kg maschile (quarti di finale)

4:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

4:36 – Nuoto maschile 4×100 misti (finale)

5:00 – Baseball maschile (winners bracket, primo round)

5:00 – Vela Nacra 17 Foiling misto e 470 femminile (regate)

5:00 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

5:00 – Tennis singolo maschile, doppio femminile e doppio misto (finale)

5:03 – Pugilato -59 kg maschile (semifinali) e -75 kg maschile (quarti di finale)

5:10 – Vela 470 maschile (regate)

5:20 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (quarti di finale)

5:20 – Lotta libera -76 kg femminile (quarti di finale)

5:51 – Pugilato -81 kg maschile (semifinali)

6:00 – Badminton singolo maschile (semifinali)

6:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

6:06 – Pugilato +91 kg maschile (quarti di finale)

6:40 – Scherma fioretto maschile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:50 – Pesi -76 kg femminile

7:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:30 – Tennistavolo singolo e a squadre maschile e femminile (ottavi di finale)

7:30 – Vela Laser maschile e Laser Radial femminile (finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino femminile (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

10:00 – Pugilato maschile e femminile (quarti di finale e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

10:00 – Ginnastica artistica corpo libero maschile e volteggio femminile (finale)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

11:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

11:03 – Pugilato -69 kg maschile (semifinali)

11:15 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

11:30 – Scherma fioretto maschile a squadre (finale bronzo)

11:30 – Ginnastica artistica cavallo con maniglie maschile (finale)

11:35 – Lotta greco-romana -130 kg maschile (semifinali)

11:51 – Pugilato -81 kg maschile (semifinali)

11:55 – Lotta libera -76 kg femminile (semifinali)

12:00 – Baseball maschile (winners bracket, primo round)

12:10 – Atletica maschile salto in alto (finale) e 100 metri (semifinale)

12:15 – Ginnastica artistica parallele femminile (finale)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:45 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (semifinali)

12:50 – Pesi -76 kg femminile (finale)

12:50 – Scherma fioretto maschile a squadre (finale)

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:20 – Atletica salto triplo femminile (finale) e 800 metri maschile (semifinali)

13:30 – Badminton singolo femminile (finale bronzo e finale)

14:00 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

14:05 – Atletica 400 metri ostacoli maschile (semifinali)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:50 – Atletica 100 metri maschile (finale)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

Lunedì 2 agosto

1:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (qualificazioni)

2:00 – Atletica lancio del martello maschile (qualificazioni)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:30 – Canoa sprint K1 200 metri femminile (batterie)

2:30 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

2:35 – Atletica 1500 metri femminile (batterie)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:05 – Canoa sprint C2 e K1 1000 metri maschile (batterie)

3:20 – Atletica maschile salto in lungo (finale) e lancio del martello (qualificazioni), femminile 200 metri (batterie)

4:00 – Canoa sprint K2 500 metri femminile (batterie)

4:00 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (ripescaggi)

4:00 – Lotta libera -76 kg femminile (ripescaggi)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:30 – Lotta greco-romana -77 kg e -97 kg maschile (ottavi di finale)

4:30 – Lotta libera -68 kg femminile (ottavi di finale)

4:30 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri maschile (qualificazioni)

4:45 – Canoa sprint K1 200 metri femminile (quarti di finale)

4:50 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (finale)

4:50 – Pesi -87 kg e +87 kg femminile

5:00 – Baseball maschile (winners bracket, secondo round)

5:00 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

5:00 – Vela 470 femminile (regate)

5:06 – Canoa sprint C2 e K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile (quarti di finale)

5:50 – Lotta greco-romana -77 kg e -97 kg maschile, -68 kg femminile (quarti di finale)

6:00 – Badminton doppio femminile (finale bronzo e finale)

6:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

6:40 – Basket femminile (fase a gironi)

7:10 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:2o – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Vela 49er FX femminile (finale)

7:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (finale)

7:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino maschile (eliminatorie)

8:30 – Vela 49er FX maschile (finale)

8:30 – Ciclismo su pista team sprint femminile (qualificazioni)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:50 – Pesi -87 kg femminile (finale)

8:54 – Ciclismo su pista inseguimento femminile a squadre (qualificazioni)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:50 – Ciclismo su pista team sprint femminile (quarti di finale)

9:50 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri maschile (finale)

10:00 – Sport equestri salto a ostacoli individuale (semifinali) e a squadre (finale)

10:00 – Calcio femminile (semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

10:00 – Ginnastica artistica anelli maschile (finale)

10:02 – Ciclismo su pista inseguimento maschile a squadre (qualificazioni)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:45 – Ginnastica artistica corpo libero femminile (finale)

11:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

11:06 – Ciclismo su pista team sprint femminile (finale bronzo e finale)

11:15 – Lotta greco-romana -77 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

11:30 – Atletica salto con l'asta maschile (finale)

11:35 – Lotta greco-romana -97 kg maschile (semifinali)

11:55 – Lotta libera -68 kg femminile (semifinali)

12:00 – Baseball maschile (winners bracket, secondo round)

12:20 – Atletica femminile salto con l'asta (qualificazioni) e 200 metri (semifinali)

12:30 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Nuoto sincronizzato duetto libero (preliminari)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Pesi -64 kg femminile (finale)

12:55 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (finale)

13:00 – Atletica lancio del disco femminile (finale)

13:00 – Calcio femminile (semifinali)

13:00 – Badminton singolo maschile (finale bronzo e finale)

13:05 – Atletica 400 metri maschile e 400 metri ostacoli femminile (semifinali)

13:05 – Lotta greco-romana -130 kg maschile (finale bronzo e finale)

13:45 – Sport equestri salto con ostacoli individuale (finale)

13:55 – Lotta libera -76 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

14:00 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

14:15 – Atletica 3000 metri siepi maschile (finale)

14:20 – Lotta libera -76 kg femminile (finale)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:40 – Atletica 5000 metri femminile (finale)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

Martedì 3 agosto

2:00 – Atletica salto triplo maschile (qualificazioni)

2:00 – Beach volley femminile (quarti di finale)

2:00 – Pallavolo maschile (quarti di finale)

2:05 – Atletica 1500 metri maschile (batterie) e lancio del giavellotto femminile (qualificazioni)

2:30 – Canoa sprint K1 200 metri femminile, C2 e K1 1000 metri maschile (semifinali)

2:30 – Pallamano maschile (quarti di finale)

2:45 – Atletica 400 metri femminile (batterie)

3:00 – Beach volley femminile (quarti di finale)

3:00 – Tuffi trampolino 3 metri maschile (semifinali)

3:00 – Basket maschile (quarti di finale)

3:00 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

3:23 – Canoa sprint K2 500 metri femminile (semifinali)

3:30 – Hockey su prato maschile (semifinali)

3:50 – Atletica femminile salto in lungo (finale) e lancio del giavellotto (qualificazioni)

4:00 – Pugilato -52 kg maschile (quarti di finale)

4:00 – Lotta greco-romana -77 kg e -97 kg (ripescaggi)

4:00 – Lotta libera -68 kg femminile (ripescaggi)

4:05 – Atletica 200 metri maschile (batterie)

4:30 – Pugilato -57 kg maschile (semifinali)

4:30 – Lotta greco-romana -67 kg maschile (ottavi di finale)

4:30 – Lotta libera -62 kg femminile (ottavi di finale)

4:37 – Canoa sprint K1 200 metri femminile e C2 1000 metri maschile (finale)

4:48 – Pugilato maschile -63 kg (quarti di finale) e -91 kg (semifinali)

5:20 – Atletica 400 metri ostacoli maschile (finale)

5:21 – Canoa sprint K1 1000 metri maschile e K2 500 metri femminile (finale)

5:35 – Pugilato -60 kg femminile (quarti di finale)

5:50 – Lotta greco-romana -67 kg e -87 kg maschile (quarti di finale)

5:50 – Lotta libera -62 kg femminile (quarti di finale)

6:00 – Pallavolo maschile (quarti di finale)

6:05 – Pugilato -57 kg maschile (finale)

6:15 – Pallamano maschile (quarti di finale)

6:40 – Basket maschile (quarti di finale)

6:50 – Pesi -109 kg maschile

7:00 – Pallanuoto femminile (quarti di finale)

7:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

7:30 – Vela Finn maschile (finale)

8:00 – Tuffi trampolino 3 metri maschile (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (quarti di finale)

8:30 – Ciclismo su pista inseguimento a squadre femminile (primo turno) e maschile (batterie), team sprint maschile (qualificazioni e batterie)

8:30 – Vela Nacra 17 Foiling misto (finale)

10:00 – Calcio maschile (semifinali)

10:00 Pallamano maschile (quarti di finale)

10:00 – Arrampicata combinata speed maschile

10:00 – Pallavolo maschile (quarti di finale)

10:00 – Ginnastica artistica parallele maschile (finale)

10:19 – Ciclismo su pista inseguimento a squadre femminile (finale bronzo e finale), team sprint maschile (finale bronzo e finale)

10:20 – Basket maschile (quarti di finale)

10:45 – Ginnastica artistica trave femminile (finale)

11:00 – Arrampicata combinata bouldering maschile

11:15 – Lotta greco-romana -67 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto femminile (quarti di finale)

11:30 – Ginnastica artistica parallele maschile (finale)

11:35 – Lotta greco-romana -87 kg maschile (semifinali)

11:50 – Pugilato -91 kg maschile (semifinali)

11:55 – Lotta libera -62 kg femminile (semifinali)

12:00 – Hockey su prato maschile (semifinali)

12:00 – Sport equestri salto individuale (qualificazioni)

12:00 – Baseball maschile (spareggi)

12:05 – Pugilato -69 kg maschile (finale)

12:10 – Atletica maschile 110 metri ostacoli (batterie), lancio del peso (qualificazioni) e salto con l'asta (finale)

12:30 – Lotta greco-romana -77 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Nuoto sincronizzato duetto tecnico routine

12:30 – Tennistavolo femminile a squadre (semifinali)

12:50 – Pallanuoto femminile (quarti di finale)

12:50 – Pesi -109 kg maschile (finale)

12:55 – Lotta greco-romana -77 kg maschile (finale)

13:00 – Atletica 5000 metri maschile (batterie)

13:00 – Calcio maschile (semifinali)

13:05 – Lotta greco-romana -97 kg maschile (finale bronzo e finale)

13:40 – Atletica maschile lancio del peso (qualificazioni) e 200 metri (semifinali)

13:45 – Pallamano maschile (quarti di finale)

13:55 – Lotta libera -68 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Basket maschile (quarti di finale)

14:00 – Beach volley femminile (quarti di finale)

14:10 – Arrampicata combinata lead maschile (qualificazioni)

14:20 – Lotta libera -68 kg femminile (finale)

14:25 – Atletica 800 metri e 200 metri femminile (finale)

14:30 – Pallavolo maschile (quarti di finale)

15:00 – Beach volley femminile (quarti di finale)

23:30 – Nuoto di fondo 10 km femminile (finale)

Mercoledì 4 agosto

0:30 – Golf femminile (primo giro)

2:00 – Atletica decathlon 100 metri maschile (prima prova)

2:00 – Skateboarding park femminile (qualificazioni)

2:00 – Beach volley maschile (quarti di finale)

2:00 – Pallavolo femminile (quarti di finale)

2:05 – Atletica lancio del giavellotto maschile (qualificazioni)

2:30 – Canoa sprint K1 200 metri maschile (batterie)

2:30 – Pallamano femminile (quarti di finale)

2:35 – Atletica eptathlon 100 metri femminile (prima prova) e decathlon salto in lungo maschile (seconda prova)

2:58 – Canoa sprint C1 200 metri femminile (batterie)

3:00 – Beach volley maschile (quarti di finale)

3:00 – Basket femminile (quarti di finale)

3:00 – Tennistavolo femminile a squadre (semifinali)

3:19 – Canoa sprint K1 500 metri femminile (batterie)

3:30 – Hockey su prato femminile (semifinali)

3:35 – Atletica lancio del giavellotto maschile (qualificazioni) e eptathlon salto in alto femminile (seconda prova)

3:54 – Canoa sprint K2 1000 metri maschile (batterie)

4:00 – Atletica 110 metri ostacoli maschile (semifinali)

4:00 – Lotta greco-romana -67 kg e -87 kg maschile (ripescaggi)

4:00 – Lotta libera femminile -62 kg (ripescaggi) e -57 kg (ottavi di finale), maschile -57 kg e -86 kg (ottavi di finale)

4:30 – Atletica 400 metri ostacoli femminile (finale) e decathlon lancio del peso maschile (terza prova)

4:32 – Canoa sprint K1 200 metri e K2 1000 metri maschile, C1 200 metri e K1 500 metri femminile (quarti di finale)

5:00 – Baseball maschile (spareggi)

5:30 – Skateboarding park femminile (finale)

5:50 – Lotta libera -57 kg e -86 kg maschile, -57 kg femminile (quarti di finale)

6:00 – Pallavolo femminile (quarti di finale)

6:15 – Pallamano femminile (quarti di finale)

6:40 – Basket femminile (quarti di finale)

6:50 – Pesi +109 kg maschile

7:00 – Pallanuoto maschile (quarti di finale)

7:00 – Pugilato -51 kg e -69 kg femminile (semifinali)

7:30 – Vela 470 maschile (finale)

7:30 – Tennistavolo maschile a squadre (semifinali)

8:00 – Tuffi piattaforma 10 metri femminile (preliminari)

8:03 – Pugilato -91 kg maschile (semifinali)

8:30 – Vela 470 femminile (finale)

8:30 – Pallanuoto maschile (quarti di finale)

8:30 – Ciclismo su pista maschile sprint individuale (qualificazioni e primo turno), femminile keirin (batterie)

8:35 – Pugilato -81 kg maschile (finale)

10:00 – Pallamano femminile (quarti di finale)

10:00 – Pallavolo femminile (quarti di finale)

10:00 – Arrampicata combinata speed femminile (qualificazioni, prima prova)

10:11 – Ciclismo su pista femminile keirin (ripescaggi), maschile sprint individuale (ripescaggi) e inseguimento a squadre (finale bronzo)

10:20 – Basket femminile (quarti di finale)

11:00 – Arrampicata combinata bouldering femminile (qualificazioni, seconda prova)

11:06 – Ciclismo su pista maschile inseguimento a squadre (finale) e sprint individuale (secondo turno)

11:15 – Lotta libera -57 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto maschile (quarti di finale)

11:30 – Atletica decathlon salto in alto maschile (quarta prova)

11:35 – Lotta libera -86 kg maschile e -57 kg femminile (semifinali)

11:47 – Ciclismo su pista sprint individuale maschile (ripescaggi)

12:00 – Atletica 1500 metri femminile (semifinali)

12:00 – Baseball maschile (semifinali)

12:00 – Hockey su prato femminile (semifinali)

12:00 – Sport equestri salto ostacoli individuale (finale)

12:05 – Atletica femminile eptathlon lancio del peso (terza prova) e 400 metri (semifinali)

12:30 – Lotta greco-romana -67 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Nuoto sincronizzato duetto libero femminile (finale)

12:30 – Tennistavolo maschile a squadre (semifinali)

12:50 – Pallanuoto maschile (quarti di finale)

12:50 – Pesi +109 kg maschile (finale)

12:55 – Lotta greco-romana maschile -67 kg (finale) e -87 kg (finale bronzo e finale)

13:00 – Atletica 3000 metri siepi femminile e lancio del martello maschile (finale), eptathlon 200 metri femminile (quarta prova)

13:45 – Pallamano femminile (quarti di finale)

13:55 – Lotta libera -62 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Basket femminile (quarti di finale)

14:00 – Beach volley maschile (quarti di finale)

14:05 – Atletica 800 metri maschile (finale)

14:10 – Arrampicata combinata lead femminile (qualificazioni, terza prova)

14:20 – Lotta libera -62 kg femminile (finale)

14:30 – Pallavolo femminile (quarti di finale)

14:30 – Atletica maschile decathlon 400 metri (quinta prova) e 200 metri (finale)

15:00 – Beach volley maschile (quarti di finale)

23:30 – Nuoto di fondo 10 km maschile (finale)

Giovedì 5 agosto

0:30 – Golf femminile (secondo giro)

2:00 – Atletica decathlon 110 metri ostacoli maschile (sesta prova)

2:00 – Skateboarding park maschile (qualificazioni)

2:00 – Beach volley femminile (semifinali)

2:10 – Atletica femminile salto in alto (qualificazioni) e eptathlon salto in lungo (quinta prova), maschile decathlon lancio del disco (settima prova)

2:30 – Canoa sprint K1 200 metri maschile, C1 200 metri e K1 500 metri femminile (semifinali)

3:00 – Tuffi piattaforma 10 metri femminile (semifinali)

3:00 – Karate kata femminile (eliminatorie)

3:00 – Atletica 4×100 femminile (batterie)

3:00 – Beach volley femminile (semifinali)

3:12 – Canoa sprint K2 1000 metri maschile (semifinali)

3:20 – Karate kata femminile (eliminatorie)

3:30 – Hockey su prato maschile (finale bronzo)

4:00 – Tennistavolo femminile a squadre (finale bronzo)

4:00 – Lotta libera -57 kg e -86 kg maschile, -57 kg femminile (ripescaggi)

4:00 – Atletica salto triplo e lancio del peso maschile (finale)

4:25 – Karate kata femminile (qualificazioni)

4:27 – Canoa sprint K1 200 metri maschile (finale)

4:30 – Atletica 4×100 maschile (batterie)

4:30 – Lotta libera -74 kg e -125 kg maschile, -53 kg femminile (ottavi di finale)

4:37 – Karate kata femminile (qualificazioni)

4:43 – Canoa sprint C1 200 metri e K1 500 metri femminile (finale)

4:55 – Atletica 110 metri ostacoli maschile (finale)

5:20 – Karate kumite -67 kg maschile (preliminari)

5:30 – Skateboarding park maschile (finale)

5:30 – Atletica femminile eptathlon lancio del giavellotto (sesta prova) e maschile decathlon salto con l'asta (ottava prova)

5:50 – Lotta libera -74 kg e -125 kg maschile, -53 kg femminile (quarti di finale)

6:00 – Pentathlon scherma femminile (qualificazioni)

6:00 – Pallavolo maschile (semifinali)

6:15 – Basket maschile (semifinali)

7:00 – Pugilato -60 kg femminile, -52 kg e -75 kg maschile (semifinali)

8:00 – Tuffi piattaforma 10 metri femminile (finale)

8:30 – Ciclismo su pista omnium scratch maschile (prima prova)

8:30 – Pallanuoto femminile (semifinali)

8:35 – Pugilato -57 kg maschile (finale)

8:48 – Ciclismo su pista maschile sprint (terzo turno e ripescaggi) e omnium tempo race (seconda prova), femminile keirin (quarti di finale)

9:30 – Atletica 20 km marcia maschile (finale)

9:30 – Pentathlon scherma maschile (qualificazioni)

9:45 – Ciclismo su pista sprint maschile (quarti di finale) e keirin femminile (semifinali)

10:00 – Calcio femminile (finale bronzo)

10:00 – Karate kumite -55 kg femminile (preliminari)

10:00 – Pallamano femminile (semifinali)

10:07 – Ciclismo su pista omnium elimination race maschile (terza prova)

10:14 – Karate kumite -55 kg femminile (preliminari)

10:30 – Arrampicata combinata speed maschile (finale)

10:42 – Ciclismo su pista keirin femminile (finale) e omnium gara a punti maschile (quarta prova)

11:15 – Lotta libera -74 kg e -125 kg maschile , -53 kg femminile (semifinali)

11:30 – Arrampicata combinata bouldering maschile (finale)

12:00 – Baseball maschile (semifinali)

12:00 – Hockey su prato maschile (finale)

12:20 – Atletica femminile salto con l'asta (finale) e staffetta 4×400 (batterie)

12:30 – Karate kata femminile (finale bronzo)

12:30 – Lotta libera -57 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Tennistavolo femminile a squadre (finale)

12:50 – Karate kata femminile (finale)

12:50 – Pallanuoto femminile (semifinali)

12:55 – Lotta libera -57 kg maschile (finale)

13:00 – Atletica 1500 metri maschile (semifinali)

13:00 – Basket maschile (semifinali)

13:05 – Karate kumite -67 kg maschile e -55 kg femminile (finale bronzo e finale)

13:05 – Lotta libera -86 kg maschile (finale bronzo e finale), -57 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Atletica 400 metri maschile (finale)

14:00 – Pallamano femminile (semifinali)

14:00 – Beach volley maschile (semifinali)

14:00 – Pallavolo maschile (semifinali)

14:10 – Arrampicata combinata lead maschile (finale)

14:20 – Lotta libera -57 kg femminile (finale)

14:20 – Atletica eptathlon 800 metri femminile (settima prova) e decathlon 1500 metri maschile (decima prova)

15:00 – Beach volley maschile (semifinali)

22:30 – Atletica 50 km marcia maschile (finale)

Venerdì 6 agosto

0:30 – Golf femminile (terzo giro)

2:30 – Canoa sprint C2 500 metri femminile e C1 1000 metri maschile (batterie)

3:00 – Karate kata maschile (eliminatorie)

3:00 – Beach volley femminile (finale bronzo)

3:15 – Canoa sprint K4 500 metri maschile e femminile (batterie)

3:20 – Ginnastica ritmica All-Around individuale (qualificazioni)

3:30 – Hockey su prato femminile (finale bronzo)

3:40 – Karate kata maschile (eliminatorie)

4:00 – Lotta libera -74 kg e -125 kg maschile, -53 kg femminile (ripescaggi)

4:00 – Calcio femminile (finale)

4:00 – Tennistavolo maschile a squadre (finale bronzo)

4:07 – Canoa sprint C2 500 metri femminile e C1 1000 metri maschile (quarti di finale)

4:25 – Karate kata maschile (qualificazioni)

4:30 – Beach volley femminile (finale)

4:30 – Lotta libera -65 kg e – 97 kg maschile, -50 kg femminile (ottavi e quarti di finale)

5:20 – Karate kata -61 kg femminile (preliminari)

6:00 – Pallavolo femminile (semifinali)

6:40 – Basket femminile (semifinali)

7:00 – Pugilato -75 kg e -62 kg maschile (semifinali)

7:30 – Pentathlon nuoto femminile (prima prova)

7:50 – Ginnastica ritmica All-Around individuale (qualificazioni)

8:00 – Tuffi piattaforma 10 metri maschile (preliminari)

8:05 – Pugilato -91 kg maschile (finale)

8:30 – Ciclismo su pista sprint femminile (qualificazioni)

8:30 – Pallanuoto maschile (semifinali)

8:45 – Pentathlon scherma femminile (seconda prova)

9:10 – Ciclismo su pista sprint maschile (semifinali) e femminile (primo turno e ripescaggi)

9:30 – Atletica 20 km marcia femminile (finale)

10:00 – Pallamano femminile (semifinali)

10:00 – Karate kumite -75 kg maschile (preliminari)

10:15 – Ciclismo su pista Madison femminile (finale)

10:15 – Pentathlon sport equestri femminile (terza prova)

10:30 – Arrampicata combinata speed femminile (prima prova)

11:00 – Ciclismo su pista sprint maschile (finale bronzo e finale, medal race 1) e femminile (secondo turno)

11:15 – Lotta libera -65 kg e -97 kg maschile (semifinali)

11:30 – Arrampicata bouldering femminile (seconda prova)

11:35 – Ciclismo su pista sprint maschile (finale bronzo e finale, medal race 2) e femminile (ripescaggi)

11:55 – Lotta libera -50 kg femminile (semifinali)

12:00 – Hockey su prato femminile (finale)

12:00 – Sport equestri salto a ostacoli a squadre (qualificazioni)

12:30 – Karate kata maschile (finale bronzo)

12:30 – Lotta libera -74 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Nuoto sincronizzato technical routine

12:30 – Tennistavolo maschile a squadre (finale)

12:30 – Pentathlon laser run femminile (quarta prova)

12:50 – Karate kata maschile (finale)

12:50 – Pallanuoto maschile (semifinali)

12:55 – Lotta libera -74 kg maschile (finale)

13:00 – Calcio maschile (finale bronzo)

13:00 – Basket femminile (semifinali)

13:05 – Karate kumite -61 kg femminile e -75 kg maschile (semifinali)

13:05 – Lotta libera -125 kg maschile (finale bronzo e oro)

13:25 – Atletica 4×400 metri maschile (batterie) e lancio del giavellotto femminile (finale)

13:40 – Karate kumite -61 kg femminile e -75 kg maschile (finale)

13:55 – Lotta libera -53 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Atletica 5000 metri maschile (finale)

14:00 – Pallamano femminile (semifinali)

14:00 – Pallavolo femminile (semifinali)

14:10 – Arrampicata combinata lead femminile (terza prova)

14:20 – Lotta libera -53 kg femminile (finale)

14:35 – Atletica 4×100 femminile e maschile, 400 metri e 1500 metri femminile (finale)

Sabato 7 agosto

0:00 – Atletica maratona femminile (finale)

0:30 – Golf femminile (quarto giro)

2:30 – Canoa sprint C2 500 metri femminile e C1 1000 metri maschile (semifinali)

3:00 – Ginnastica ritmica All-Around a squadre (qualificazioni)

3:00 – Tuffi piattaforma 10 metri maschile (semifinali)

3:00 – Beach volley maschile (finale bronzo e finale)

3:07 – Canoa sprint K4 500 metri maschile e femminile (semifinali), C2 500 metri femminile (finale)

4:30 – Basket maschile (finale)

4:39 – Canoa sprint maschile C1 1000 metri, maschile e femminile K4 500 metri (finale)

5:00 – Baseball (finale bronzo)

6:30 – Pallavolo maschile (finale bronzo)

6:40 – Pallanuoto femminile (finale bronzo)

7:00 – Karate kumite +61 kg femminile (preliminari)

7:00 – Pugilato -52 kg e -75 kg maschile, -51 kg femminile (finale)

7:30 – Pentathlon nuoto maschile (prima prova)

8:00 – Tuffi piattaforma 10 metri maschile (finale)

8:15 – Pugilato -69 kg femminile (finale)

8:20 – Ginnastica ritmica All-Around individuale (finale)

8:30 – Ciclismo su pista sprint femminile (terzo turno e ripescaggi) e keirin maschile (primo turno e ripescaggi)

8:45 – Pentathlon scherma maschile (seconda prova)

9:00 – Basket femminile (finale bronzo)

9:30 – Pallanuoto femminile (finale)

9:39 – Ciclismo su pista sprint femminile (quarti di finale) e Madison maschile (finale)

9:45 – Karate kumite +75 kg maschile (preliminari)

10:00 – Pallamano maschile (finale bronzo)

10:15 – Pentathlon sport equestri maschile (terza prova)

11:45 – Lotta libera -65 kg e -97 kg maschile, -50 kg femminile (ripescaggi)

12:00 – Sport equestri salto ostacoli squadre (finale)

12:00 – Baseball (finale)

12:10 – Karate kumite -61 kg femminile e +75 kg maschile (semifinali)

12:30 – Lotta libera -65 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Pentathlon laser run maschile (quarta prova)

12:30 – Nuoto sincronizzato free routine (finale)

12:35 – Atletica salto in alto e 10000 metri femminile (finale)

12:45 – Karate kumite +61 kg femminile e +75 kg maschile (finale)

12:55 – Lotta libera +65 kg maschile (finale)

13:00 – Atletica lancio del giavellotto maschile (finale)

13:00 – Basket maschile (finale bronzo)

13:05 – Lotta libera -97 kg maschile (finale bronzo e finale)

13:30 – Calcio maschile (finale)

13:40 – Atletica 1500 metri maschile (finale)

13:55 – Lotta libera -50 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Pallamano maschile (finale)

14:15 – Pallavolo maschile (finale)

14:20 – Lotta libera -50 kg femminile (finale)

14:30 – Atletica 4×400 metri maschile e femminile (finale)

Domenica 8 agosto

0:00 – Atletica maratona maschile (finale)

2:00 – Pallavolo femminile (finale bronzo)

3:00 – Ciclismo su pista femminile omnium scratch (prima prova), sprint (semifinali) e omnium tempo race (seconda prova), maschile keirin (quarti di finale)

4:00 – Ginnastica ritmica All-Around a squadre (finale)

4:00 – Pallamano femminile (finale bronzo)

4:09 – Ciclismo su pista maschile keirin (semifinali e finale), femminile sprint (finale bronzo e finale, medal race 1 e 2) e omnium gara a eliminazione (terza prova) e omnium gara a punti (quarta prova)

4:30 – Basket femminile (finale)

6:30 – Pallavolo femminile (finale)

6:40 – Pallanuoto maschile (finale bronzo)

7:00 – Pugilato -60 kg, -63 kg e +91 kg maschile, -75 kg femminile (finale)

8:00 – Pallamano femminile (finale)

9:30 – Pallanuoto maschile (finale)

13:00 – Cerimonia di chiusura

Gli italiani in gara ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021

Gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo sono 383, di cui 197 uomini e 186 donne. Si tratta di un record per il nostro Paese, che non aveva mai avuto una rappresentanza così ampia ai Giochi Olimpici (il record era quello di Atene 2004, con 367 atleti). Alcuni sportivi italiani che avrebbero dovuto partecipare alle Olimpiadi hanno dato forfait per motivi fisici: tra questi il tennista Matteo Berrettini, reduce dalla finale di Wimbledon contro Djokovic.

Le discipline olimpiche a Tokyo 2020

Gli sport olimpici a Tokyo 2020 sono sono 37, un numero da record rispetto alle precedenti edizioni. Per potersi definire disciplina olimpica, uno sport maschile deve essere praticato in almeno 75 Paesi di 4 continenti, che diventano 40 Paesi di 3 continenti per gli sport femminili. Oltre alle discipline tipiche delle Olimpiadi, in occasione di Tokyo 2020 sono stati introdotti 5 nuovi sport che non erano mai stati protagonisti dei giochi: si tratta di karate, surf, baseball/softball, skateboard e arrampicata. Quello del baseball e del softball non è un esordio assoluto: erano stati assenti nelle edizioni di Rio e Londra, ma in precedenza avevano fatto parte delle discipline olimpiche.

Dove si svolgono le Olimpiadi 2021 a Tokyo e dintorni: stadi, impianti e spiagge

Le Olimpiadi di Tokyo si svolgono in 41 impianti diversi, dallo Stadio Olimpico alla spiaggia di Tsurigasaki per il surf fino all'isolotto di Enoshima per la vela:

Dove vedere le Olimpiadi in diretta TV, in replica e in streaming

Discovery+ si è aggiudicato i diritti per la copertura completa di tutte le gare alle Olimpiadi di Tokyo, che saranno visibili in diretta streaming sull'app dedicata e su Eurosport Player. Chi ha un abbonamento ad Amazon Prime Video potrà vedere tutte le Olimpiadi pagando un sovrapprezzo. Gli abbonati a DAZN potranno usufruire della diretta streaming, ma senza costi aggiuntivi, utilizzando i canali Eurosport ed Eurosport 1 e guardando il meglio delle gare. Gli abbonati Sky, invece, non potranno seguire i match su questi due canali. Quanto alla Rai, la TV di Stato trasmetterà 200 ore con il meglio delle gare delle Olimpiadi 2021. Non sarà possibile seguire le gare in streaming su RaiPlay, ma solo in TV su Rai2, che sarà il canale olimpico.

Come anticipato, il fuso orario del Giappone è avanti di 7 ore rispetto al nostro. Vale a dire che le gare dei Giochi Olimpici inizieranno all'1.30 ora italiana e termineranno alle 16.30. Ogni ora sulla Rai verrà mandato in onda un TG Olimpico per mostrare gli highlights delle gare principali, mentre Rai 2 manderà in onda le repliche delle gare della giornata dalle ore 17.25 fino alle 20.30. Le repliche saranno disponibili anche sui canali Discovery+.

