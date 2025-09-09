Nuovo record mondiale di stacco da terra a 510kg: lo ha stabilito “La Montagna” del Trono di Spade

Il nome Hafthor Julius Björnsson dice poco o nulla ai più ma se si nomina Ser Gregor Clegane, “La Montagna” del “Trono di Spade”, il gioco è fatto. Ha stabilito – l’ennesimo – record mondiale di stacco da terra alzando un bilanciere di 510kg: “Estremamente facile, potevo alzarne 530…” E’ il suo 129° primato di una carriera pazzesca.

Lui si chiama Hafthor Julius Björnsson, ma in pochi sanno chi sia. Se invece si nominano Ser Gregor Clegane o meglio ancora "La Montagna", tutti riescono a ricollegare volto, nome e soprattutto l'enorme ammasso di muscoli, ad uno dei personaggi iconici della serie "Il Trono di Spade". Si tratta del mastodontico attore e atleta islandese che ha vinto il Campionato Mondiale di Stacco da Terra "Giants Live" a Birmingham. Björnsson ha stabilito un nuovo record sollevando un bilanciere da 510 chili.

"La Montagna" re dei record nello Stacco: è campione del Mondo dal 2020

Per Björnsson oramai è una prassi, perché il fenomenale pesista d'Islanda si migliora di volta in volta in un crescendo che è iniziato nel lontano 2020 quando ha sollevato un bilanciere da 501 chili, prendendosi il primato del mondo, prima di migliorarlo ulteriormente all'inizio di quest'estate, portandosi alla misura di 505 kg.

Per "La Montagna" un gioco da ragazzi: "Avrei potuto sollevarne 530…"

E ora l'ennesima prodezza de "La Montagna" che ha sbaragliato ancora una volta qualsiasi dubbio mostrandosi perfettamente in grado di gestire l'alzata da terra, per lo stacco da primato. Che non sarà l'unico, a sentirlo parlare subito dopo l'impresa: "È stato pazzesco quanto fosse facile" ha ammesso soddisfatto. "Onestamente penso che avrei potuto sollevare 530 chili", ha poi scritto su Instagram, accompagnando il video del record.

Dopotutto nella specialità dello Stacco da terra, Hafthor Julius Björnsson è un vero e proprio monumento. Non solo per la sua enorme stazza, oltre 2 metri d'altezza per 200 kg di peso, ma per quanto è riuscito a dimostrare nel corso del tempo. L'islandese ha vinto 32 titoli internazionali e stabilito la straordinaria cifra di 129 record mondiali nel corso della sua carriera, diventando il terzo "strongman" più decorato della storia. Nel 2018, il momento più alto, riuscendo a trionfare contemporaneamente nell'Arnold Strongman Classic, diventando l'uomo più forte d'Europa e l'uomo più forte del mondo, obiettivo mai raggiunto da nessun altro.