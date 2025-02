video suggerito

Noah Lyles e la domanda chiave fatta a una donna al primo appuntamento: può diventare l'ultimo Il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles ha svelato la domanda chiave da lui rivolta alle donne al loro primo appuntamento: dalla risposta sarebbe dipeso il futuro della vicenda.

A cura di Paolo Fiorenza

Noah Lyles è uno degli uomini più veloci del pianeta, campione olimpico sui 100 metri a Parigi 2024 e ben sei volte oro mondiale tra 100, 200 e staffetta. Peraltro il 27enne americano è velocissimo anche quando si tratta di giudicare una donna al primo appuntamento e capire se fa per lui. Il criterio che usa – anzi che usava, visto che adesso è felicemente fidanzato – è sostanzialmente uno: la risposta che la ragazza in questione avrebbe dato a una sua domanda ben precisa. Risposta decisiva, visto che c'era la concreta possibilità che in quel momento l'appuntamento da primo diventasse anche l'ultimo.

Nell'ottobre dello scorso anno, Lyles ha fatto la proposta di matrimonio alla collega olimpionica Junelle Bromfield, velocista giamaicana che ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 a Tokyo 2020. L'estroso Noah sembra avere intenzioni serie con Junelle: "Invecchieremo insieme e sarà per sempre". La coppia ha una relazione dal 2022 e vive in Florida, dove i due atleti si sono allenati assieme per le ultime Olimpiadi parigine, in cui hanno diviso l'alloggio.

La domanda decisiva rivolta da Noah Lyles al primo appuntamento con una donna

Qualche anno fa, prima che consegnasse il suo cuore alla Bromfield, Lyles aveva rivelato il "segnale d'allarme" che poteva scattare al primo appuntamento con una donna e che poteva portare a troncare immediatamente la vicenda. Il velocista di Gainesville spiegò che quando si arrivava a discutere delle proprie passioni e la persona dall'altra parte non sapeva dare una risposta, il corteggiamento sarebbe terminato drasticamente: "Odio quando qualcuno mi dice ‘Non sono bravo a fare nient'altro'. Quando ero nel mondo degli appuntamenti e parlavo con qualcuna e chiedevo ‘Qual è il tuo talento, cosa ti piace fare?' e loro dicevano ‘Non ho alcun talento'. OK, questa è la nostra ultima conversazione. Ci sentiamo più tardi". Un errore che Junelle evidentemente non ha fatto quando Noah le ha rivolto il domandone…