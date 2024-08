video suggerito

Lyles ha dormito con un’altra atleta alle Olimpiadi mentre aveva il Covid: “Ha tossito tutta notte” Noah Lyles, che ha corso la finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi con ben 39 di febbre a causa del Covid, ha svelato di aver continuato a dormire assieme alla sua compagna, l’atleta giamaicana Junelle Bromfield, dopo la positività al virus. Lei lo ha aiutato a respirare bene mentre dormiva: “Doveva continuare a muovermi per assicurarsi che smettessi di tossire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

101 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si spengono le polemiche sulla partecipazione di Noah Lyles alla finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi: giovedì sera il 27enne velocista statunitense, già oro nei 100 metri quattro giorni prima, è sceso in pista allo Stade de France pur essendo positivo al Covid. Lyles è riuscito comunque a portare a casa una medaglia di bronzo in 19"70, un risultato straordinario considerando le condizioni in cui ha gareggiato. Emergono adesso ulteriori particolari al riguardo, sia sulla sua febbre altissima sia sul fatto di non essersi affatto isolato al Villaggio Olimpico. L'istrionico atleta della Florida ha rivelato di aver continuato a condividere la stanza con la sua compagna, un'altra atleta presente ai Giochi di Parigi, la giamaicana Junelle Bromfield, dopo la sua positività al Covid.

Noah Lyles portato via in sedia a rotelle dopo la finale dei 200 metri alle Olimpiadi

La vicenda della positività di Lyles è esplosa in tutta la sua evidenza appena dopo che gli atleti dei 200 metri hanno superato il traguardo, con lo straordinario oro andato al velocista del Botswana Letsile Tebogo (19"46) e l'argento all'americano Kenneth Bednarek (19"62). Lyles ha salutato gli avversari, abbracciandone anche alcuni (comportamento per il quale è stato criticatissimo) e poi improvvisamente si è accasciato in pista, non riuscendo più neanche a camminare. Al punto che è stato necessario trasportarlo fuori in sedia a rotelle, tra la preoccupazione di chi assisteva alla scena e non sapeva cosa stesse succedendo.

Noah Lyles accasciato a terra dopo l'arrivo dei 200 metri alle Olimpiadi

Già, perché tutti erano stati tenuti all'oscuro del suo virus, che è stato svelato poco dopo dalla mamma e confermato dallo stesso Lyles quando – dopo essersi ripreso – si è presentato ai microfoni con una mascherina: "Le uniche persone a conoscenza del fatto che avessi il Covid erano lo staff medico, il mio allenatore, mia madre e la mia famiglia. Non volevamo che tutti andassero nel panico, ma neanche dare a miei avversari un vantaggio, facendogli sapere che stavo male. Avrei gareggiato in finale in ogni caso. Se non fossi arrivato in finale, quello sarebbe stato il segnale di non gareggiare".

Leggi anche Sofia Raffaeli meraviglioso bronzo nella ginnastica alle Olimpiadi: a fine gara lacrime liberatorie

Lyles ha continuato a dormire con Junelle Bromfield dopo la positività al Covid

Lyles ha poi raccontato come abbia continuato a dormire al Villaggio con la sua fidanzata, la collega giamaicana Junelle Bromfield, che alle Olimpiadi di Parigi è stata eliminata in semifinale nei 400 metri e si è classificata quinta nella finale della staffetta 4×400 mista. Dopo la diagnosi di Covid, Lyles è stato immediatamente messo in quarantena, ma la 26enne Bromfield non lo ha lasciato solo: di comune accordo, hanno deciso di continuare a condividere la stanza. Del resto, in queste Olimpiadi non ci sono protocolli o divieti per chi contragga il Covid.

Noah Lyles assieme alla fidanzata Junelle Bromfield

Una presenza preziosa, visto che la compagna ha aiutato Noah a riuscire a dormire, muovendolo per farlo respirare bene: "Junelle ha detto che prima della finale ho tossito tutta la notte. Pensavo di aver dormito bene, ma lei ha detto che doveva continuare a muovermi per assicurarsi che smettessi di tossire". Un aiuto amorevole, che ha contribuito a far sì che Lyles potesse poi dare tutto nella gara che gli ha dato il bronzo. Una prestazione che la rivelazione del suo allenatore rende ancora più pazzesca: "Noah ha corso con circa 39 di febbre".