Morto The Iron Sheik, leggenda del wrestling e icona pop: le sue mosse hanno fatto la storia Morto a 81 anni Hossein Khosrow Ali Vaziri, meglio conosciuto come The Iron Sheik, uno dei lottatori e wrestler più iconici, capace di lasciare un segno indelebile nella WWE.

A cura di Marco Beltrami

Foto WWE.com

È un giorno triste per il mondo del wrestling. È morto Hossein Khosrow Ali Vaziri, meglio conosciuto come The Iron Sheik, uno dei lottatori e wrestler più iconici, capace di lasciare un segno indelebile durante la sua carriera dagli anni '70 a quelli 2000.

Lo sceicco di ferro, conosciuto anche come Colonel Mustafa è stato un personaggio pittoresco che sul ring ha dato vita ad alcuni incontri rimasti nella storia della World Wrestling Federation. Ex guardia del corpo dello Shah, nonché atleta olimpico nella lotta greco-romana, trovò la sua dimensione nel wrestling, con il suo personaggio che divenne estremamente particolare. Memorabili anche i suoi incontri con Hulk Hogann, Sgt. Slaughter, e altre star di quegli anni memorabili. La sua lunghissima attività gli ha permesso anche di conquistare un posto nella Hall of fame del Wrestling. Memorabili in particolare alcune sue mosse come i suplex e la tecnica di sottomissione "camel clutch".

Dopo il ritiro, comunque The Iron Sheik ha mantenuto il suo seguito anche sui social contraddistinguendosi anche per i suoi commenti coloriti e pittoreschi, mettendo nel mirino soprattutto suoi ex avversari e competitor. Una vera e propria icona della cultura pop.

La notizia del decesso infatti è stata comunicata proprio sul suo profilo Twitter dai familiari: "Oggi ci riuniamo con il cuore pesante per dire addio a una vera leggenda, una forza della natura e una figura iconica che ha lasciato un segno incredibile nel mondo del wrestling professionistico. È con grande tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di The Iron Sheik, ma ci consola anche sapere che ha lasciato questo mondo pacificamente, lasciando dietro di sé un'eredità che durerà per le generazioni a venire".

A 81 anni dunque Iron Sheik si è congedato da questo mondo: "Al di là del personaggio del wrestling che il mondo conosceva così bene, The Iron Sheik era un devoto padre di famiglia. Amava l'amore e il sostegno di sua moglie Caryl da 47 anni, che è stata al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte, offrendo un incoraggiamento incrollabile per tutta la vita. Il loro legame era un'ancora, fornendogli la forza per affrontare le sfide che la vita presentava. Per i suoi figli, Tanya, Nikki, Marissa e il genero Eddie, non era solo un'icona del wrestling. Era un padre amorevole e devoto. Ha instillato in loro i valori della perseveranza, della determinazione e dell'importanza di seguire i propri sogni. La guida dello Sceicco di Ferro e la fede incrollabile nel loro potenziale sono servite da forza trainante per i suoi figli, consentendo loro di diventare la migliore versione di se stessi".