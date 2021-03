Il grande Marvin Hagler, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, è morto improvvisamente, aveva 66 anni. La moglie Kay G. Hadler ha dato la notizia con un post sulla pagina Facebook del boxeur scrivendo che il marito è deceduto nella loro casa nel New Hampshire:

Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile.

Campione del mondo dei pesi medi

Per tanti anni Hagler ha vissuto in Italia, in provincia di Milano, era soprannominato ‘The Marvelous' (il Meraviglioso) ed era stato inserito nella Hall of Fame della Boxe. Campione del mondo dei pesi medi WBC e WBA tra il 1980 e il 1987. Memorabili gli incontri con l'inglese Alan Minter e soprattutto quello con Sugar Ray Leonard del 1987, uno dei combattimenti più belli di sempre. Il suo bilancio è stato straordinario: 62 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, la più bruciante quella con Leonard che gli costò la perdita del titolo Mondiale dei pesi medi. Dopo quella sconfitta disse basta, era ancora giovane, ebbe tante proposte, ma le rifiutò tutte. Della boxe disse: "Ho sempre avuto paura. Paura di sbagliare, paura fisica, paura pura. La paura nella boxe è fondamentale: ti aiuta a non dare niente per scontato".

Attore con Terence Hill

Hagler ha vissuto anche in Italia nei pressi di Milano, ed ha avuto anche una carriera da uomo di spettacolo, ha partecipato a tante trasmissioni televisive nei tempi d'oro, ha partecipato ai film ‘Indio' e ‘Indio 2' e nel 1997 è stato al fianco del grande Terence Hill in ‘Potenza Virtuale'. Parlando della sua esperienza da attore disse: "Fare l'attore è molto più difficile che salire sul ring".