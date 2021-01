Una tragica notizia arriva da Pisa dove è morto a 22 anni Pietro Alberto Brocca, un fantino, che è rimasto vittima di un incidente durante una corsa che si è disputata nell'ippodromo di San Rossore, vicino Pisa. Brocca aveva riportato la frattura di due vertebre e aveva un'ematoma alla testa, è stato ricoverato in ospedale, ma purtroppo nella giornata di domenica ha perso la vita.

Brocca era caduto da cavallo durante una gara

All'ospedale di Pisa è morto Pietro Alberto Brocca. Era un fantino, aveva 22 anni, era nato a Dorgali in provincia di Nuoro ed era residente a Mores (provincia di Sassari). Brocca aveva perso i sensi dopo aver sbattuto la testa sul terreno ed era stato trasferito prontamente in ospedale dove le sue condizioni sono progressivamente peggiorate e hanno portato alla morte del fantino. Brocca era in sella al suo cavallo quando nella curva che imboccava il rettilineo dell'ippodromo di San Rossore è caduto a terra ed è stato travolto da un cavallo. I soccorsi sono stati rapidi e inizialmente non sembravano così preoccupanti le sue condizioni, ma successivamente è stato scoperto il forte trauma cranico e le fratture hanno delineato un quadro clinico molto delicato. In quella stessa corsa sono caduti altri due fantini.

La dinamica dell'incidente è stata ben definita. Il fantino era in sella al suo cavallo ‘Ziu Pascale' quando il cavallo stesso si è piantato sulle zampe anteriori, disarcionando il fantino che è stato poi travolto da un altro animale. Il sindaco di Mores Ibba, la città in cui risiedeva Brocca, a l'Unione Sarda, lo ha ricordato: "Pietro Alberto era davvero un bravo ragazzo me lo ricordo sempre orgoglioso e fiero in sella ai suoi cavalli. Per noi è un'enorme perdita. A nome di tutta la comunità formulo le mie più sentite condoglianze alla famiglia".