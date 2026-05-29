Narvaez si ritira dal Giro, fatale un incidente con un bus: “Qualche fastidio per la caduta”

Nella tappa regina del Giro d’Italia, Jonathan Narvaez si è ritirato dopo soli 25 chilometri a seguito dei postumi di una caduta avvenuta nel dopo tappa di Pieve di Soligo dove si è scontrato involontariamente con un bus di un team avversario.

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Un addio anticipato più che imprevisto e inatteso ma alla fine, Jonathan Narvaez che ha vinto tre tappe a questo Giro si è dovuto ritirare proprio nel corso della tappa regina, la Feltre-Alleghe con la Cima Coppi e 5.000 metri di dislivello che poteva fare al caso suo. Invece, dopo solo 25km ha chiesto assistenza alla propria ammiraglia e poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale: ritiro. La UAE ha spiegato che ha pagato un incidente avvenuto nel post tappa del giorno prima quando accidentalmente ha impattato con un bus di un altro team durante il trasferimento.

L'incidente di Narvaez contro un bus: "Ha lasciato un po' di disagio"

"Ieri, l'ecuadoregno ha subito una piccola caduta durante il trasferimento di ritorno verso il bus, che gli ha lasciato un po' di disagio sul terreno impegnativo di oggi". Questa la nota allegata dalla stessa UAE Emirates che ha confermato la bandiera bianca da parte del corridore che è stato tra i protagonisti principali nelle due prime settimane. Oggi avrebbe potuto inserirsi nella fuga con tanti scalatori ma sin da subito ha patito quanto avvenuto nel post tappa e per quell'incidente che si è trascinato dietro proprio alla vigilia della frazione più dura di tutto il Giro d'Italia.

Cos'è successo in corsa a Narvaez: ammiraglia, poi l'auto medica e infine il ritiro

Secondo quanto riportato da persone vicine alla UAE che stanno seguendo il Giro, l’ecuadoriano si era recato alla propria ammiraglia attorno al 25km per discutere di qualcosa. Poi Narvaez si è accostato all’auto del medico a causa di un po’ di epistassi, forse conseguenza del tanto caldo e della fatica ma sicuramente di condizioni fisiche non ottimali. Alla fine, ma poco dopo il 29enne si è fermato per essere assistito dall’ambulanza e si è quindi ritirato ufficialmente dalla corsa: per la UAE questo Giro si sta concludendo com'era iniziato, tra i tanti ritiri dei suoi uomini migliori.