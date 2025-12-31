Monica De Gennaro si conferma l’assoluta regina del volley italiano: suo il Pallone d’Oro 2025
Monica "Moki" De Gennaro ritorna a far parlare di sé a distanza di qualche mese dagli epici successi della nazionale femminile di volley guidata da Velasco, per aver vinto il più prestigioso dei riconoscimenti individuali della pallavolo mondiale: il Pallone d'Oro quale miglior libero in assoluto del 2025. Un traguardo storico per una delle migliori interpreti di sempre nel ruolo di libero, a coronamento di una stagione irripetibile e di una carriera infinita.
Monica De Gennarovince il Pallone d'Oro del volley: è lei il miglior libero al mondo
Un ultimo riconoscimento, un tributo assoluto: il 2025 si chiude nel più bel modo possibile per Monica De Gennaro, classe ’87 e tra le principali trascinatrici dell'Italvolley in rosa agli ultimi tornei dove le ragazze azzurre hanno trionfato in tutto, con una imperiale cavalcata che ha prodotto due titoli mondiali: la Volleyball Nations League (VNL) vinta quest'estate e il Campionato del Mondo dove la nostra nazionale si è ripetuta a settembre e che per "Moki" De Gennaro è coincisa anche con l'addio ufficiale ai colori azzurri.
La carriera impressionante di Monica De Gennaro tra Imoco e Nazionale: oltre 40 titoli
Ora il Pallone d'Oro, ennesimo riconoscimento che si va a incastonare ad una carriera impressionante che De Gennaro sta continuando vestendo i colori dell'Imoco Conegliano, dove gioca dal lontano 2013. La campionessa azzurra può vantare un palmarès semplicemente invidiabile: 8 campionati italiani, 7 Coppe Italia, 9 Supercoppe italiane, 3 Campionati mondiali per club e 3 Champions League a livello di club, e con la Nazionale italiana 3 medaglie ai Mondiali (1 oro), 2 agli Europei (1 oro), 3 Nations League, 1 oro olimpico (a Parigi), una World Cup e un argento al Grand Prix. De Gennaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti individuali, tra cui il premio di miglior libero ai campionati mondiali del 2014, 2018 e 2025, e il premio di miglior libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. È stata anche nominata MVP della Volleyball Nations League nel 2025. E ora il Pallone d'Oro del volley