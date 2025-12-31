Monica De Gennaro si conferma l’assoluta regina del volley italiano: suo il Pallone d’Oro 2025

Monica “Moki” De Gennaro ha concluso il suo straordinario 2025 nel migliore dei modi, venendo eletta miglior libero al mondo con la consegna del Pallone d’Oro nel suo ruolo. Ennesimo tributo per una campionessa infinita che in carriera ha vinto oltre 40 titoli tra club e Nazionale.

Monica "Moki" De Gennaro ritorna a far parlare di sé a distanza di qualche mese dagli epici successi della nazionale femminile di volley guidata da Velasco, per aver vinto il più prestigioso dei riconoscimenti individuali della pallavolo mondiale: il Pallone d'Oro quale miglior libero in assoluto del 2025. Un traguardo storico per una delle migliori interpreti di sempre nel ruolo di libero, a coronamento di una stagione irripetibile e di una carriera infinita.

Monica De Gennarovince il Pallone d'Oro del volley: è lei il miglior libero al mondo

Un ultimo riconoscimento, un tributo assoluto: il 2025 si chiude nel più bel modo possibile per Monica De Gennaro, classe ’87 e tra le principali trascinatrici dell'Italvolley in rosa agli ultimi tornei dove le ragazze azzurre hanno trionfato in tutto, con una imperiale cavalcata che ha prodotto due titoli mondiali: la Volleyball Nations League (VNL) vinta quest'estate e il Campionato del Mondo dove la nostra nazionale si è ripetuta a settembre e che per "Moki" De Gennaro è coincisa anche con l'addio ufficiale ai colori azzurri.

La carriera impressionante di Monica De Gennaro tra Imoco e Nazionale: oltre 40 titoli

Ora il Pallone d'Oro, ennesimo riconoscimento che si va a incastonare ad una carriera impressionante che De Gennaro sta continuando vestendo i colori dell'Imoco Conegliano, dove gioca dal lontano 2013. La campionessa azzurra può vantare un palmarès semplicemente invidiabile: 8 campionati italiani, 7 Coppe Italia, 9 Supercoppe italiane, 3 Campionati mondiali per club e 3 Champions League a livello di club, e con la Nazionale italiana 3 medaglie ai Mondiali (1 oro), 2 agli Europei (1 oro), 3 Nations League, 1 oro olimpico (a Parigi), una World Cup e un argento al Grand Prix. De Gennaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti individuali, tra cui il premio di miglior libero ai campionati mondiali del 2014, 2018 e 2025, e il premio di miglior libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. È stata anche nominata MVP della Volleyball Nations League nel 2025. E ora il Pallone d'Oro del volley