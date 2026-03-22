Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 22 marzo e dove vederli in TV: Furlani a caccia dell’oro

Questa di oggi è l’ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor di Torun. In Polonia vanno a caccia di medaglie Mattia Furlani e Larissa Iapichino. Le gare iniziano alle 10. Diretta TV su Rai Sport e Sky.

Oggi, domenica 22 marzo, si chiudono i Mondiali indoor di atletica leggera che si tengono a Torun. In quest'ultima giornata di gare l'Italia schiera due pezzi da novanta: Mattia Furlani e Larissa Iapichino, che vanno a caccia della medaglia d'oro nel salto in lungo. Complessivamente sono undici gli atleti italiani che saranno impegnati in questa giornata in Polonia.

Gli italiani in gara oggi

Sono undici gli atleti italiani impegnati oggi nei Mondiali di Torun, in Polonia. In quest'ultima giornata l'Italia confida soprattutto in Mattia Furlani e Larissa Iapichino. Il campione mondiale del salto in lungo vuole anche il titolo indoor. Il salto in lungo è anche la specialità di Iapichino, a caccia di un'altra medaglia pesante. Gerevini impegnato nel pentathlon, Fabbri e Ponzo nel getto del peso, Di Lazzaro e Carmassi nei 60 ostacoli, mentre Arese Riva nei 1500 maschili. Cavalli e Zenoni in quelli femminili. Coiro e Pellicoro negli 800 femminili.

10:05 Pentathlon, 60 ostacoli (GEREVINI)

10:20 Salto in lungo (femminile), finale (IAPICHINO)

10:43 Pentathlon, salto in alto (GEREVINI)

10:48 4×400 metri (maschile), batterie

11:30 Getto del peso (maschile), finale (FABBRI, PONZIO)

12:05 4×400 metri (femminile), batterie

12:55 60 ostacoli (femminile), batterie (DI LAZZARO, CARMASSI)

13:21 Pentathlon, getto del peso (GEREVINI)

17:40 Pentathlon, salto in lungo (GEREVINI)

17:55 Salto con l’asta (femminile), finale

18:38 1500 metri (maschile), finale (eventuale ARESE, RIVA)

18:52 60 ostacoli (femminile), semifinali (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)

19:12 Salto in lungo (maschile), finale (FURLANI)

19:22 1500 metri (femminile), finale (eventuale CAVALLI, ZENONI)

19:38 800 metri (maschile), finale

19:53 800 metri (femminile), finale (eventuale COIRO, PELLICORO)

20:03 Pentathlon, 800 metri (GEREVINI)

20:13 60 ostacoli (femminile), finale (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)

20:26 4×400 metri (maschile), finale

20:47 4×400 metri (femminile), finale

I mondiali di atletica indoor in diretta tv e streaming su Rai Sport e RaiPlay

Questa è l'ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor appuntamento che è trasmesso integralmente sia dalla Rai che da Sky. RaiSport è il canale ufficiale, il 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 10. Streaming gratis con RaiPlay. Sky, sul canale 206 Sky Sport Arena, trasmetterà l'intera giornata. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.