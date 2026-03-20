Mondiali di atletica indoor, il programma degli italiani in gara oggi 20 marzo e dove vederli in TV: Diaz e Dallavalle in finale nel salto

In programma oggi ai Mondiali di atletica di Toruń, in Polonia, la prima giornata di gare. La sessione mattutina inizierà alle 10 e si chiuderà alle 13:30, mentre quella serale inizierà alle 18 e finirà alle 21:30. Numerosi gli atleti italiani in gara, con Diaz e Dallavalle che cercheranno di conquistare una medaglia nel salto triplo maschile in serata nella finale delle 19:35. Diretta TV in chiaro su Rai Sport oltre che su Sky, e in streaming su Rai Play, Sky GO e NOW.

Gli italiani in gara oggi

Giornata intensa per gli atleti italiani impegnati oggi ai Mondiali di atletica. La spedizione azzurra vedrà impegnati prima di tutto Andy Diaz e Andrea Dallavalle che proveranno a regalare all'Italia una gioia nel salto triplo maschile. Occhi puntati anche su Pietro Arese e Federico Riva nelle batterie dei 1500 maschili, e su Ludovica Cavalli e Marta Zenoni nei 1500 femminili. Dario Dester sarà impegnato nell'eptathlon che prevede i 60 metri, il salto in lungo, il lancio del peso e il salto in alto. Eloisa Coiro e Laura Pellicoro di scena negli 800 metri, e Alessandra Bonora cercherà in mattinata la qualificazione alle semifinali dei 400 metri.

Sessione Mattutina

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ore 10:05 – 60 metri maschili, Eptathlon (Dario Dester)

ore 10:20 – 60 metri maschili, Batterie (Ceccarelli, Randazzo)

ore 10:53 – Salto in lungo maschile, Eptathlon (Dario Dester)

ore 11:08 – 400 metri femminili, Batterie (Alessandra Bonora)

ore 11:39 – Salto in alto femminile, Finale

ore 12:01 – 400 metri maschili, Batterie

ore 12:51 – 800 metri femminili, Batterie (Eloisa Coiro, Laura Pellicoro)

ore 12:57 – Getto del peso maschile, Eptathlon (Dario Dester)

ore 13:26 – 800 metri maschili, Batterie

Sessione Serale

ore 18:10 – Getto del peso femminile, Finale

ore 18:16 – Salto in alto maschile, Eptathlon (Dario Dester)

ore 18:22 – 1500 metri femminili, Batterie (Ludovica Cavalli, Marta Zenoni)

ore 18:54 – 1500 metri maschili, Batterie (Pietro Arese, Federico Riva)

ore 19:35 – Salto triplo maschile, Finale (Andy Diaz, Andrea Dallavalle)

ore 19:42 – 400 metri femminili, Semifinali (Alessandra Bonora in caso di qualificazione )

ore 20:16 – 60 metri maschili, Semifinali (Ceccarelli, Randazzo in caso di qualificazione)

ore 20:44 – 400 metri maschili, Semifinali

ore 21:22 – 60 metri maschili, Finale (Ceccarelli, Randazzo in caso di qualificazione)

I mondiali di atletica indoor in diretta tv e streaming su Rai Sport e RaiPlay

Gli appassionati di atletica avranno la possibilità di guardare le gare dei Mondiali di Atletica in TV in chiaro senza dunque sottoscrivere abbonamenti. Diretta televisiva garantita in TV su Rai Sport, che è visibile sul canale 58 del digitale terrestre. Due i blocchi per vedere tutto l'evento: il primo è quello relativo alla sessione mattutina che va dalle 10 alle 14:05, mentre la seconda del serale si potrà seguire dalle 18:30 alle 21:30. Tutto l'evento oggi e i prossimi giorni si potrà vedere anche su Sky e in particolare su Sky Sport Arena. Per quanto riguarda lo streaming, gratuito su Rai Play visibile anche su dispositivi mobili e fissi e per gli abbonati Sky su Sky GO, oltre che NOW.