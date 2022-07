Mondiali di atletica 2022 con Jacobs e Tamberi: programma, orari e dove vedere le gare in TV I Mondiali di Atletica si disputano dal 14 al 24 luglio a Eugene, in Oregon (Stati Uniti). La differenza di fuso orario influisce sulla programmazione in calendario e nei palinsesti della Rai e di Sky che sui loro canali trasmetteranno in diretta tv e in streaming tutte le gare.

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs sono gli azzurri più attesi ai Mondiali di Atletica di Eugene (Oregon, Stati Uniti). Dove vedere tutte le gare con indicazione di date e fuso orario con l’Italia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di atletica 2022 a Eugene ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali di atletica 2022 si svolgono dal 15 al 24 luglio a Eugene (Oregon), in America. Tantissima attesa per gli atleti italiani: sulle piste statunitensi ci saranno gli azzurri che alle Olimpiadi di Tokyo 2021 hanno vinto sei medaglie d'oro. Il team indicato nella lista dei convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre è composto da 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne. Oltre ai campioni Jacobs, Tamberi, Stano, Tortu, Desalu, Patta, ci sono anche i finalisti olimpici della 4×400 Re, Scotti e Aceti (Sibilio, infortunato, è rimasto casa).

La differenza di fuso orario tra l'Italia e lo Stato degli Usa è di 9 ore, un particolare che influisce sulla programmazione in calendario e nei palinsesti della Rai e di Sky che sui loro canali trasmetteranno in diretta tv e in streaming tutte le gare.

Chi vorrà seguire le diverse discipline dovrà fare i conti con la sessione mattutina (ore 9:00) che in Italia corrisponde alle ore 18:00 mentre quella serale cadrà tra la notte e l'alba del giorno successivo. Ecco il programma completo del campionato mondiale di atletica leggera con il calendario delle gare e dove vederle in TV e streaming.

Gli italiani in gara ai Mondiali di atletica di Eugene 2022

Le speranze degli Azzurri di conquistare i metalli più preziosi e ottenere risultati importanti sono legate anzitutto ai protagonisti vincitori delle più belle ed esaltanti medaglie d'oro ai Giochi: Marcell Jacobs nei 100 metri e nella staffetta 4×100 assieme a Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta; Gianmarco Tamberi nel salto in alto; Massimo Stano nella marcia.

Selezionati anche il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio.

Tra le donne non ci sarà Antonella Palmisano, campionessa ai Giochi nel Sol Levante nella marcia. I riflettori saranno tutti puntati su Elena Vallortigara (salto in alto) ed Elisa Molinarolo (salto con l'asta) finaliste ai Mondiali Indoor mentre si attende un exploit dalle primatiste italiane Sara Fantini (lancio del martello), Roberta Bruni (salto con l'asta), Zaynab Dosso (100 metri e staffetta 4×100), Daisy Osakue (lancio del disco).

Convocate anche l’ostacolista Ayomide Folorunso (400 hs e 4×400), le mezzofondiste Elena Bellò (800) e Gaia Sabbatini (1.500), Larissa Iapichino (salto in lungo). Prima volta in azzurro per Sintayehu Vissa (1.500) e per Alessandra Bonora (4×400).

Quando gareggia Jacobs ai Mondiali di Eugene: il calendario

Marcell Jacobs ha superato i problemi fisici che ne avevano messo in dubbio la partecipazione e sarà regolarmente in pista. Correrà in batteria di qualificazione dei 100 metri nella notte italiana (ore 3:50) tra venerdì 15 e sabato 16 luglio. La semifinale è in programma nella notte tra il 16 e il 17 luglio (ore 3:00 italiane) mentre alle 4:50 tra il 17 e 18 luglio va in scena l'eventuale finalissima.

Sabato 16 luglio – ore 03.50 italiane, batterie 100 uomini

Domenica 17 luglio – ore 3:00 italiane, semifinale 100 uomini

Lunedì 18 luglio – ore 4:50 italiane, finale 100 uomini

Il velocista delle Fiamme Oro sarà ai blocchi di partenza anche della staffetta 4×100 che in pista andrà da medaglia d'oro olimpica. La gara è in calendario nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 luglio alle 3:05. L'eventuale finale si disputa alle 4:50.

La staffetta 4×100 medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ai Mondiali negli Usa c’è attesa per Jacobs, Patta, Desalu e Tortu.

Le gare di Tamberi ai Mondiali di Atletica

Gianmarco ‘Gimbo' Tamberi scrisse una pagina indimenticabile nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Il suo oro destò scalpore (anche) per la condivisione del gradino più alto del podio con Mutaz Essa Barshim. Negli Stati Uniti ci arriva dopo le polemiche per il gesto antisportivo ai campionati italiani, il retroscena del botta e risposta con Fassinotti e il clamoroso divorzio (poi rientrato) dal padre allenatore. Venerdì sera, ore 19:10 italiane, le qualificazioni. Finale in palinsesto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio

Venerdì 15 luglio – ore 19:10 italiane qualificazioni

Martedì 19 luglio, ore 02:45 italiane finale

Il programma delle gare: il calendario completo con date e orari

Ecco il calendario completo delle gare, con indicazione delle date e degli orari italiani (in base al fuso orario con Eugene, in Oregon) che vedono in gara gli atleti azzurri.

Venerdì 15 luglio

Ore 19.10 – qualficazione salto in alto uomini – Tamberi e Fassinotti

Ore 20.45 – batterie 4×400 mista – Italia

Ore 21.05 – qualificazione A lancio del martello donne – Fantini

Ore 22.10 – marcia donne 20 km – Colombi e Trapletti

Ore 22.30 – eventuale qualificazione B lancio del martello donne – Fantini

Ore 00.10 – marcia uomini 20 km – Fortunato e Picchiottino

Ore 02.15 – batterie 3.000 siepi uomini – Abdelwahed

Ore 02.20 -, qualificazione salto asta donne – Bruni e Molinarolo

Ore 03.10 – batterie 1.500 donne – Del Buono, Sabbatini e Vissa

Ore 03.50 – batterie 100 uomini – Ali e Jacobs

Ore 03.55 – qualificazione lancio del peso uomini – Fabbri e Ponzio

Ore 04.50 – eventuale finale 4×400 mista – Italia

Sabato 16 luglio

Ore 19.30 – qualificazione salto triplo donne – Cestonaro

Ore 20.10 – qualificazione salto in alto donne – Vallortigara

Ore 22.20 – batterie 400 ostacoli uomini – Lambrughi

Ore 02.10 – batterie 100 donne – Dosso

Ore 03.00 – eventuale semifinale 100 uomini – Ali e Jacobs

Ore 04.05 – eventuale semifinale 1.500 donne – Del Buono, Sabbatini e Vissa

Ore 04.50 – eventuale finale 100 uomini – Ali e Jacobs

Domenica 17 luglio

Ore 20.05 – batterie 400 uomini – Re e Scotti

Ore 20.35 – eventuale finale lancio del martello donne – Fantini

Ore 21.00 – batterie 400 donne – Mangione

Ore 02.25 -, eventuale finale salto asta donne – Bruni e Molinarolo

Ore 02.33 – eventuale semifinale 100 donne – Dosso

Ore 03.03 – eventuale semifinale 400 ostacoli uomini – Lambrughi

Ore 03.27 – eventuale finale lancio del peso uomini – Fabbri e Ponzio

Ore 04.50 – eventuale finale 100 donne – Dosso

Le gare nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio

Ore 02.05 – batterie 200 uomini – Desalu e Tortu

Ore 02.10 – qualificazione A lancio del disco donne – Osakue

Ore 02.45 – eventuale finale salto in alto uomini – Tamberi e Fassinotti

Ore 03.00 – batterie 200 donne – Kaddari

Ore 3.20 – eventuale finale salto triplo donne – Cestonaro

Ore 3.35 -, qualificazione B lancio del disco donne – Osakue

Ore 04.20 – eventuale finale 3.000 siepi uomini – Abdelwahed

Le gare nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio

Ore 02.15 – batterie 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

Ore 02.40 – eventuale finale salto in alto donne – Vallortigara

Ore 03.05 – eventuale semifinale 200 donne – Kaddari

Ore 03.50 – eventuale semifinale 200 uomini – Desalu e Tortu

Ore 04.50 – eventuale finale 400 ostacoli uomini – Lambrughi

Le gare nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio

Ore 02.20 – batterie 800 uomini – Tecuceanu

Ore 03.15 – eventuale semifinale 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

Ore 3.30 – eventuale finale lancio del disco donne – Osakue

Ore 03.45 – eventuale semifinale 400 donne – Mangione

Ore 04.15 – eventuale semifinale 400 uomini – Re e Scotti

Le gare nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio

Ore 02.10 – batterie 800 donne – Bellò

Ore 03.20 – qualificazione salto triplo uomini – Bocchi, Dallavalle e Ihemeje

Ore 04.00 – eventuale semifinale 800 uomini – Tecuceanu

Ore 04.35 – eventuale finale 200 donne – Kaddari

Ore 4.50 – eventuale finale 200 uomini – Desalu e Tortu

Le gare nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio

Ore 02.40 – batterie 4×100 donne – Italia

Ore 03.05 – batterie 4×100 uomini – Italia

Ore 03.35 – eventuale semifinale 800 donne – Bellò

Ore 04.15 – eventuale finale 400 donne – Mangione

Ore 04.35 -, eventuale finale 400 uomini – Re e Scotti

Ore 04.50 – eventuale finale 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

Le gare tra la sera del 23 e la notte del 24 luglio

Ore 20.20 – batterie 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

Ore 21.00 – qualificazione salto in lungo donne – Iapichino

Ore 02.10 – batterie 4×400 donne – Italia

Ore 02.40 – batterie 4×400 uomini – Italia

Ore 03.00 – eventuale finale salto triplo uomini – Bocchi, Dallavalle e Ihemeje

Ore 03.10 – eventuale finale 800 uomini – Tecuceanu

Ore 04.30 – eventuale finale 4×100 donne – Italia

Ore 04.50 – eventuale finale 4×100 uomini – Italia

Le gare tra il 24 e la notte del 25 luglio

Ore 15.15 – 35 km marcia – Agrusti e Stano

Ore 02.05 – eventuale semifinale 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

Ore 02.50 – eventuale finale salto in lungo donne – Iapichino

Ore 03.35 – eventuale finale 800 donne – Bellò

Ore 04.00 – eventuale finale 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

Ore 04.35 – eventuale finale 4×400 uomini – Italia

Ore 04.50 – eventuale finale 4×400 donne – Italia

Massimo Stano, oro ai Giochi di Tokyo nella 2o km di marcia, è uno degli atleti sui quali sono riposte le speranze di medaglia dell’Italia.

Dove vedere i Mondiali di Atletica 2022 in diretta TV e streaming su Rai e Sky

Tutte le gare dei Mondiali di atletica 2022 saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro in Italia dalla Rai (senza alcun costo aggiuntivo) e su Sky (per abbonati). Diretta streaming in programma su Rai Play, Now Tv e Sky Go. Come orientarsi nei differenti palinsesti?

Sulla TV di Stato sarà Rai Sport (canale 57 e 557 in HD, 21 su TivùSat e 227 su Sky Italia) il canale sul quale sintonizzarsi per le sessioni del mattino (ore 19/19:30 in Italia). La maggior parte delle finali sono in calendario nella notte italiana e andranno in onda con i collegamenti in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 1:30. In onda al mattino anche le repliche sempre su Rai Sport oppure on-demand su Rai Play, dove sarà disponibile anche la diretta streaming.

Sulla Tv satellitare di Sky sarà Sky Sport Arena (204) il canale che trasmetterà la diretta integrale dei Mondiali di Atletica, con aggiornamenti su Sky Sport 1 (201). Tra le offerte del network anche le pepliche al mattino su Sky Sport Arena o su Sky Sport Action (206) e un compendio dei fatti salienti con gli "highlights" in onda ogni mattina su Sky Sport 24 alle 7.30 e in replica nelle ore successive.