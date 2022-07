Stano fa la storia ai Mondiali di Eugene, è oro: vittoria in volata nella 35 km di marcia Massimo Stano è campione del mondo nella 35 km di marcia. L’azzurro conquista uno spettacolare oro a Eugene che all’Italia manca ai Mondiali da quasi vent’anni.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di atletica 2022 a Eugene ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Massimo Stano è campione del mondo nella 35 km di marcia. L'azzurro conquista uno spettacolare oro a Eugene che all'Italia manca ai Mondiali da quasi vent'anni: il campione olimpico della ‘venti' ha battuto in volata il giapponese Kawano (stramazzato al suolo per la fatica subito dopo il traguardo) scrivendo un'altra pagina di storia dello sport italiano. Terzo posto per lo svedese Karlstrom che fino ai due chilometri dall'arrivo aveva tenuto il passo dei primi due.

Decisivo per Massimo Stano l'allungo compiuto nell'ultimo chilometro nel quale è riuscito a guadagnare una decina di metri sul nipponico con cui fin lì aveva corso sempre a braccetto. Il leggero vantaggio ha permesso al marciatore pugliese classe '92 di tagliare il traguardo in prima posizione avvolto nella bandiera tricolore consegnatagli pochi metri prima della linea di arrivo.

L'epilogo perfetto al termine di una gara perfetta per l'italiano che fin dai primi metri ha controllato la corsa stando sempre nel gruppo di testa per poi piazzare lo strappo decisivo negli ultimi chilometri e andare ad aggiungere un'altra prestigiosa medaglia al suo già ricco palmares. Dopo l'oro olimpico nella 20 chilometri alle Olimpiadi di Tokyo dunque Stano si conferma il miglior marciatore al mondo anche sulla distanza più lunga centrando uno storico oro a Eugene nella 35 chilometri regalando così all'Italia la prima medaglia d'oro di questi Mondiali di Atleti 2022 in corso in Oregon, negli Stati Uniti. Con questo successo la Nazionale azzurra sale in quattordicesima posizione nel medagliere iridato agganciando il Belgio e l'Uganda.