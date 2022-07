Tamberi oggi ai Mondiali di Atletica a Eugene: a che ora gareggia e dove vederlo in diretta TV e streaming Gianmarco Tamberi è il grande protagonista dei Mondiali di Atletica a Eugene. L’atleta azzurro è atteso dalle gare di qualificazione al salto in alto maschile sperando poi di volare in finale. Diretta tv sui canali Rai e su Sky, in streaming su Rai Play e Sky Go.

Gianmarco Tamberi è uno dei grandi atleti azzurri attesissimi per l'Italia in questi Mondiali 2022 di Atletica a Eugene. L'oro olimpico nel salto in alto è pronto a stupire ancora nonostante un 2022 non semplicissimo per lui in cui ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi. I problemi alla gamba di stacco potrebbero disturbarlo ma Tamberi non ha voluto far mancare la sua presenza in compagnia di suo padre Marco, che è anche il suo allenatore, dopo il primo annuncio di un loro divorzio prima della riconciliazione fortemente voluta dalla Federazione che ha chiesto di rinviare ogni tipo di decisione proprio al termine dei Mondiali.

Tamberi ai Mondiali indoor di Belgrado ha vinto la medaglia di bronzo con 2,31 senza dimenticare l'expolit al Meeting di Ostrava: 2,30. Le uniche note stonate sono state le prestazioni a Doha dove si è fermato a 2,20 e a Trieste a 2,15. Tuttavia Gimbo ha tutte le possibilità di finire sul podio con un occhio particolare ai suoi principali avversari candidati al podio come Woo, Barshim e Kerr che potrebbero ostacolare l'azzurro. Qui tutte le informazioni su dove vedere le sue gare in questi Mondiali.

A che ora gareggia Tamberi oggi ai Mondiali di Atletica

L'esordio assoluto di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Atletica a Eugene è previsto per oggi, venerdì 15 luglio, alle ore 19:10. In questa occasione Tamberi proverà subito a fare la voce grossa nelle qualificazioni del salto in alto maschile in cui l'Italia sarà rappresentata anche da Marco Fassinotti. Nel caso in cui dovesse superare la fase delle qualificazioni, Tamberi sarà poi chiamato a disputare le finali la notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio con inizio alle ore 02:45.

Programma salto in alto:

Qualificazioni: 15 luglio, ore 19.10

Finale: 19 luglio, ore 02.45

Dove vedere la gara di Tamberi in diretta TV in chiaro e in streaming

Le gare dei Mondiali di Atletica a Eugene saranno trasmessi in diretta TV sulla Rai, in chiaro ma anche su Sky Sport per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare. In streaming, la diretta delle gare sarà garantita attraverso l'applicazione di Rai Play disponibile per tutti i dispositivi mobili. Per gli abbonati Sky, il live streaming è visibile tramite l'app Sky Go, oppure collegandosi a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand previo abbonamento.