Tamberi è un guerriero, supera tutti gli ostacoli ed è finale ai Mondiali Ai Mondiali di Eugene Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto con un 2.28. La finale dei Mondiali si terrà nella notte tra lunedì e martedì.

A cura di Alessio Morra

Il cuore dei grandi campioni è infinito, lo è pure quello di Gianmarco Tamberi che ha artigliato la finale dei Mondiale di Eugene, finale che sarà la terza della sua carriera. Nonostante i problemi fisici e quelli che hanno accompagnato negli Stati Uniti il campione olimpico è arrivata la qualificazione alla finale, che si terrà nella notte tra lunedì e martedì.

Tamberi ha tribolato in avvio, al di là delle sue difficoltà è stato in pista con gli occhi di tutti addosso, essendo uno dei due vincitori olimpici. Aveva bisogno di un salto da 2.28 in avvio, la quota però si abbassa e al terzo tentativo salta 2.25 e resta in corsa. Brivido e via, poi Gimbo, quasi in lacrime, al terzo tentativo ottiene il 2.28 che gli vale un posto in finale. Ancora per i capelli, ma va bene così, è un altro salto importante. Ora avrà qualche giorno per poter rifiatare, per potersi preparare al meglio. L'angoscia per il problema fisico resta, ma intanto è in finale: è campione olimpico sì, ma nelle precedenti finali dei Mondiali non è mai andato oltre l'ottavo posto. Una medaglia sarebbe favolosa.

Gimbo Tamberi ha faticato ma è riuscito a qualificarsi per la finale dei Mondiali 2022 di Eugene.

I problemi al nervo erano ben visibili, ma Tamberi è riuscito a qualificarsi per la finale grazie al suo spirito guerriero, parola che aveva citato per sé stesso alla vigilia. Ora in attesa della finale, l'Italia si concentrerà su Marcell Jacobs, che nelle prossime ore correrà nelle batterie dei 100 metri.

Ha raggiunto la finale anche la 4×100 mista. Un bel risultato per Folorunso, Lopez, Benati e Mangione che si sono piazzati al quarto posto nelle semifinali, poi sono stati ripescati di fatto grazie ai migliori tempi tra quelli esclusi.