Incredibile a Eugene: gli atleti trovano un cameraman in mezzo alla pista e devono dribblarlo Durante i 3000 siepi maschili gli atleti in gara si sono trovati, clamorosamente, in mezzo alla pista un cameraman che stava effettuando delle riprese televisive.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di atletica 2022 a Eugene ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Immagini mai viste in una gara dei Mondiali di atletica, solo in uno spot degli anni '80 si era visto qualcosa del genere (ma era la magia del piccolo schermo). A Eugene durante la 3000 metri siepi maschili un cameraman totalmente concentrato sul suo lavoro non si è accorto di essersi posizionato al centro della pista, e a un certo punto sulla pista dell'Hayward Field gli atleti impegnati nella gara hanno dovuto dribblare quel cameraman che improvvisamente è diventato parte integrante della gara.

Poteva anche diventare pericoloso, ma fortunatamente nulla di serio è accaduto, ma le immagini sono davvero molto particolari, e probabilmente saranno uniche nel suo genere, perché pare difficile che si possa anche un giorno ripetere qualcosa del genere.

Le polemiche sono montate velocemente, nonostante per fortuna non sia accaduto nulla e il cameraman dopo essersi accorto dell'errore si è velocemente allontanato. L'atleta americano Evan Jager al New York Times ha detto: "Quando l'ho visto ero un pò preoccupato che si potesse spostare in un modo o nell'altro, proprio all'ultimo secondo, ma per fortuna non si è reso conto che eravamo lì finché non lo abbiamo superato tutti".

Ma viene anche spontaneo chiedersi, perché quel cameraman era in mezzo alla pista di atletica? La risposta è semplice. Stava facendo il suo lavoro e stava riprendendo la finale del salto triplo femminile. Nessuno dalla regia lo ha avvisato di quello che stava per succedere, quindi colpevole sì di aver commesso una grande leggerezza e di aver, potenzialmente, rischiato di produrre un incidente, ma non è stato il solo a sbagliare. Questa è solo l'ultima grande polemica di questi Mondiali, nei quali sono state assegnate delle squalifiche che hanno fatto esplodere una grande diatriba anche tra gli stessi atleti.