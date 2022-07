Tamberi è eroico, ma che beffa: quarto nella finale dei Mondiali di salto in alto Gianmarco Tamberi ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto dei Mondiali di Atletica di Eugene. Bravissimo il campione olimpico considerate le sue condizioni, ma la beffa comunque è enorme, perché la medaglia l’ha vista da vicinissimo.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di atletica 2022 a Eugene ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Considerati gli ultimi mesi che ha vissuto e le enormi difficoltà fisiche in pochi potevano pensare che Gianmarco Tamberi potesse ambire a una medaglia a Eugene, e invece il campione olimpico è andato oltre ogni ostacolo nella finale dei Mondiali, ma purtroppo ha dovuto accontentarsi del quarto posto! Medaglia di legno per Gimbo, l'oro l'ha vinto Barshim, l'altro campione olimpico.

Tamberi si è portato in zona medaglia dopo aver saltato a quota 2.33, ha sognato il colpo grosso, lo ha fatto anche con una certa leggerezza considerando le non perfette condizioni fisiche. Ma purtroppo poi non è riuscito a superare la misura di 2.35. La sua gara è finita al terzo tentativo fallito, gli altri hanno proseguito, Barshim ha vinto in scioltezza e ha riconquistato l'oro Mondiale, l'unica grande medaglia che manca a Gimbo, che è stato beffato due volte.

Perché, se l'oro lo ha vinto brillantemente il favoritissimo e cioè l'atleta del Qatar Barshim saltando 2.39, misura che non è riuscito a superare Woo (Corea del Sud), la medaglia di bronzo è andata invece all'ucraino Protsenko, che ha chiuso pure lui in 2.33 come l'italiano, ma Protsenko ha realizzato quel salto al primo tentativo. Tamberi invece lo aveva superato al secondo tentativo e per questo è quarto.

Leggi anche Tamberi è un guerriero, supera tutti gli ostacoli ed è finale ai Mondiali

Gimbo abbraccia l’amico Barshim, l’atleta del Qatar ha vinto la medaglia d’oro.

Al termine della gara, parlando ai microfoni della Rai, l'italiano era dispiaciuto per la medaglia di legno, ma tutto sommato era anche soddisfatto perché ha mostrato a sé stesso che anche in condizioni non ottimali se l'è giocata con i migliori: