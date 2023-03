Mike Tyson apre un coffee shop ad Amsterdam: la leggenda della boxe sbarca in Europa col suo marchio Mike Tyson apre un coffee shop ad Amsterdam: si chiamerà “Tyson 2.0” e offrirà molti prodotti a base di marijuana.

A cura di Vito Lamorte

Si chiamerà "Tyson 2.0" e sarà il primo coffee shop di proprietà di Mike Tyson in Europa. La leggenda della boxe sbarca nel Vecchio Continente col suo marchio ad Amsterdam, per la precisione a Spuistraat 222, al posto del Greenhouse Effect, e li si potranno provare tutti prodotti che da anni produce con il suo brand.

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese AD, Tyson è molto entusiasta di questa nuova apertura: "Aprire il nostro primo coffee shop ad Amsterdam è un sogno che si avvera. Qui i fan possono godersi i miei prodotti preferiti. Li ho provati e testati tutti e non vedo l’ora di condividere alcuni dei miei più amati con l’Europa”.

Il pugile da tempo è impegnato con il business della marijuana negli USA e con questa nuova sede compie un grande passo e vola oltre l'Oceano Atlantico.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Mike Tyson ha un ranch completamente dedicato alla cannabis e da diverso tempo lavora nel settore: il pugile cinque anni fa ha intrapreso questo cammino aprendo una fattoria di cannabis a California City, dove per scopi terapeutici la “ganja” è stata autorizzata nel lontano 1998 e dal 2018 c'è stato il via libera all'uso ricreativo.

L'apertura del coffee shop ad Amsterdam è un’occasione di vendere i suoi prodotti sul mercato europeo anche se l’operazione arriva in un momento molto complesso per le caffetterie, con l'amministrazione comunale che sta cercando di regolamentare in maniera diversa rispetto all'attuale per evitare ‘l'invasione di turisti'.

Iron Mike è un consumatore di marijuana e in un'intervista di qualche tempo fa dichiarò: "Ho fatto boxe ai massimi livelli per oltre 20 anni. Di conseguenza, il mio corpo mostra segni dell’usura. Per calmare i nervi e per lenire il dolore di due operazioni, tra le altre cose, ho iniziato a usare questa".

Il coffee shop è aperto ai clienti dal 24 marzo e offre prodotti selezionati a marchio Tyson 2.0, accessori e una lounge premium per i consumatori.

Poco prima di Natale Mike Tyson aveva fatto parlare di sé per la collaborazione con Evander Holyfield, con cui ha messo sul mercato dei prodotti a base di Cannabis con la forma del leggendario orecchio mozzato in riferimento al loro incontro del 1997.