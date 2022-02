Mickelson tratta con gli arabi ma poi li offende: “Sono dei bastardi”. Ora pensa al ritiro Phil Mickelson ha pubblicato un comunicato di scuse dopo aver usato parole durissime contro la Superlega araba e ha detto che per il momento si prenderà una pausa dal golf.

A cura di Alessio Morra

Anche nel golf negli ultimi mesi si è parlato della creazione di una Superlega. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita era disposto a sovvenzionare la nascita di un circuito alternativo che avrebbe dovuto affiancare e fare concorrenza al PGA Tour. C'è stato un momento scorse settimane che le trattative sono state in fase avanzata e uno dei più grandi golfisti degli ultimi decenni Phil Mickelson ha trattato in nome dei golfisti d'elite. L'americano, però, chiacchierando con un giornalista ha usato dei toni durissimi, parlando dell'Arabia Saudita, ma nonostante ciò non ha rinnegato la volontà di trattare con chi voleva creare questa nuova lega. La trattativa è fallita, la Superlega non ci farà e l'americano è stato costretto a scusarsi, e Mickelson contestualmente ha annunciato lo stop dall'attività.

L'idea era quella di creare un circuito alternativo (SGL) riservato solo ai top player, una sorta di Superlega del golf che andasse in contrasto con il PGA Tour, il circuito americano. Mickelson è stato uno dei primi big a dire sì, e aveva detto di essere pronto a trattare, anche se successivamente sono venute fuori delle dichiarazioni rilasciate dal sei volte vincitore Slam a Alan Shipnuck. E le parole erano davvero di fuoco: "Sono dei bastardi con cui fare affari. Hanno ammazzato Khashoggi e hanno una reputazione orribile sui diritti umani. Condannano a morte i gay. Perché li prendo lo stesso in considerazione? Perché questa è un’opportunità unica nella vita di incidere sul modo di lavorare del Pga Tour".

Quelle parole hanno scatenato una bufera e hanno messo nei guai Mickelson, anche se inizialmente non hanno arrecato danni alla nascita della nuova lega, che sembrava dovesse avere come presidente il grande Greg Norman, lo ‘Squalo'. Ma il progetto della SLG è malamente fallito, perché il PGA Tour ha ufficializzato un aumento complessivo del montepremi di oltre 300 milioni di dollari.

Leggi anche Marcell Jacobs vola nel meeting di Lodz! Vince i 60 metri con un grande tempo

Mickelson per quelle frasi è stato molto criticato ed è stato costretto a scusarsi in un lungo post pubblicato sui social: "Anche se può non sembrare così viste le mie ultime affermazioni. Tutto quello che ho fatto è sempre stato nell'interesse dello sport, degli altri golfisti, dei fan e degli sponsor. Ho usato parole per cui mi scuso profondamente e che non riflettono i miei sentimenti e le mie intenzioni, farò ogni sforzo possibile per riflettere su me stesso e imparare da questa situazione".

Il golfista californiano vincitore di sei Major (tre successi al Masters, uno al British Open e due al PGA Championship), ora si ferma, lascia l'attività e si prende una pausa: "Ho vissuto momenti straordinari sul campo, momenti che ricorderò per sempre con gioia, ma spesso ho deluso me stesso e gli altri. Gli ultimi 10 anni sono stati difficili, ho avvertito molto la pressione e pian piano lo stress ha preso il sopravvento. So di non essere stato la versione migliore di me stesso ho disperatamente bisogno di prendermi una pausa per rimettere in ordine le priorità ed essere una persona migliore".