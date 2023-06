McGregor accusato di violenza sessuale alle finals NBA: racconto da brividi, lui smentisce Brutta storia per il lottatore MMA Conor McGregor, che è stato accusato da una donna di violenza sessuale durante le finals NBA.

A cura di Marco Beltrami

Conor McGregor torna a far parlare di sé e non per le sue doti di lottatore che dovrebbero essere nuovamente messe in mostra a fine anno, quando è previsto il ritorno in grande stile nella MMA. L'irlandese che tra pochi giorni spegnerà 35 candeline sulla torta, è stato accusato di stupro da parte di una donna. Una brutta storia, che il diretto interessato attraverso il suo entourage ha già provveduto a smentire.

I fatti si sarebbero verificati pochi giorni fa in occasione di gara 4 delle finali NBA quando il popolare lottatore si è preso la scena. McGregor nell'occasione aveva già fatto discutere per aver messo al tappeto la mascotte degli Heat mentre promuoveva il suo spray per il recupero. Una brutta scena che però non ha niente a che fare a quelle raccontate dalla presunta vittima degli abusi, tutte da verificare. Stando a quanto riportato da TMZ, la donna stava lasciando l'impianto quando le è stato comunicato che McGregor aveva chiesto di lei in bagno.

Una volta arrivata qui, stando a quanto dichiarato dal suo avvocato "la sicurezza si è rifiutata di far uscire la donna o di consentire a chiunque altro, inclusa la sua amica, di entrare nel bagno". Ad un certo punto il lottatore sarebbe uscito fuori dalla toilette riservata ai disabili e si sarebbe reso protagonista di un assalto: dopo averla baciata con la forza, l'avrebbe costretta ad un rapporto orale chiusosi con un tentativo di sodomizzazione.

Il legale della donna ha spiegato che la sua assistita è stata in grado di liberarsi e fuggire da una finestra, lasciando la sua borsa che sarebbe rimasta lì fino a quando non ha implorato che gliela restituissero. La mattina successiva la donna ha denunciato l'aggressione alle autorità locali, con l'avvocato che ai microfoni del DailyMail.com ha spiegato un retroscena curioso: la denuncia è stata respinta dalla polizia che le ha chiesto invece di rivolgersi ad un legale. A quanto pare sarebbero stati consegnati anche vestiti con il DNA di McGregor sopra.

Il lottatore dal canto suo ha smentito tutto, con i suoi avvocati che a TMZ hanno dichiarato: "Le accuse sono false. Il signor McGregor non si lascerà intimidire". Una brutta storia con McGregor che era con Dee Devlin già nella serata di basket, con i due che stanno aspettando il quarto figlio.