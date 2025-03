Mattia Furlani è magnifico, è suo l’oro nel salto in lungo ai Mondiali Indoor: l’azzurro trionfa a Nanchino

video suggerito

Mattia Furlani mette a segno un capolavoro nell'ultima giornata dei Mondiali Indoor 2025 di scena in Cina, a Nanchino. Il 20enne laziale delle Fiamme Oro ha infatti conquistato la medaglia d'oro nella gara di salto in lungo sbaragliando la concorrenza e diventando campione del mondo per quel che riguarda le gare al coperto.

L'azzurro ha messo a segno un salto da 8,30 metri che gli ha permesso di mettersi alle spalle di un solo centimetro il giamaicano Wayne Pinnock, argento con 8,29 metri, e di due centimetri l'australiano Liam Adcock (bronzo con 8,28 metri, pari alla seconda misura messa a segno da Furlani sulla pedana cinese). Finisce fuori dal podio il campionissimo greco Miltiadīs Tentoglou (solo quinto con la misura di 8,14 metri) che abdica dunque a favore del talento italiano.

Una grande soddisfazione dunque per il ragazzo nato a Marino che si riscatta dopo l'argento agli Europei che lo aveva lasciato con l'amaro in bocca. Nella rassegna iridata di Nanchino infatti il classe 2005, cresciuto nell’Atletica Studentesca Rieti allenato dalla madre della madre Katy Seck, ha conquistato la sua prima medaglia d'oro in una competizione internazionale. Dopo il bronzo olimpico a Parigi, l'argento agli Europei di Roma, il doppio argento ai Mondiali ed Europei Indoor, si proietta quindi nel gotha della disciplina andando a mettere il suo primo titolo di campione del mondo nel suo già ricco palmares che aspettava solo quell'acuto che è arrivato proprio a Nanchino.

L'Italia dell'Atletica può dunque vantare ora un nuovo campione del mondo (per ora solo a livello Indoor) tra le sue fila e può guardare con ancora più ottimismo al futuro grazie ad una generazione di talenti di cui Mattia Furlani è sicuramente uno dei più splendenti ma, per fortuna, non l'unico sia in campo maschile che in quello femminile.