Maria Centracchio ha la fibromialgia: “Forti dolori ovunque”. Dalle Olimpiadi non ha più lottato Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokyo, ha fatto sapere di avere la fibromialgia: “Da qualche mese è subentrata una stanchezza persistente, un affaticamento ad ogni minimo sforzo, tutto accompagnato da forti dolori in tutto il corpo”.

A cura di Alessio Morra

Maria Centracchio alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto una splendida medaglia di bronzo, l'ha conquistata nel judo. Dopo aver regalato all'Italia una medaglia pesante, l'atleta molisana non è più tornata a gareggiare. Da quel giorno è trascorso oltre un anno. Lei stessa ha spiegato perché non è tornata sul tatami, ha parlato della sua assenza con un lungo e potente post, che poi ha cancellato. Centracchio ha rivelato di avere la fibromialgia, una malattia di cui si parla molto poco e che rende la vita difficilissima a chi ne è colpito.

Centracchio ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, una medaglia importante perché è stata una delle prime ottenute dall'Italia nelle migliori Olimpiadi della sua storia. La judoka si è aggiudicata il terzo posto nella categoria di peso fino a 63 kg. Da quel giorno la 28enne non è più scesa sull'adorato tatami. L'alone di mistero sulle cause della sua assenza sono state spiegate in un lunghissimo post dall'atleta nata a Castel di Sangro, post che inizia così: "Un filo di rame che diventa seta".

Maria Centracchio in azione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Un infortunio al gomito le aveva impedito di tornare, ma dopo un intervento chirurgico ha capito che il problema era serio, ed era differente: "Da qualche mese è subentrata una stanchezza persistente, un affaticamento ad ogni minimo sforzo, tutto accompagnato da forti dolori in tutto il corpo e difficoltà a svolgere serenamente anche le più semplici attività quotidiane. Dopo le più svariate visite, i più diversi pareri e le incertezze annesse, siamo arrivati a dare un nome tutto questo: fibromialgia“.

Maria Centracchio quando ha vinto il bronzo alle Olimpiadi.

Della fibromialgia se ne parla molto poco, è una malattia che complica l'esistenza di tutti coloro che ne sono affetti. Recentemente ne ha parlato Giorgia Soleri, che ha scoperto di avere la fibromialgia, così come Centracchio che ha scritto anche: "Ho sempre fatto affidamento sulla mia prestanza fisica, sul mio non stancarmi mai, sul rigenerarmi dopo ogni colpo. Oggi però qualcosa è cambiato. Da adesso in poi dovrò convivere con questo mio nuovo modo di “sentire”, dovrò imparare a dosare gli sforzi e ad indirizzare le mie energie nel modo migliore per il mio corpo. C’è qualcosa di molto buffo, mi piace pensare che il mio corpo sia stato così bravo da tenere duro e da spostare la “lancetta del dolore” solo dopo avermi permesso di realizzare il mio sogno; che sia stato così maestro da farmi imparare come ci si rialza dopo ogni caduta, in modo da rendermi certa che saprò affrontare anche questa sfida come ho sempre fatto: a testa alta e petto in fuori".

Dopo aver ringraziato tutti coloro che le sono vicini, dal fidanzato alla famiglia passando per gli amici e il suo gruppo sportivo, Maria Centracchio ha letto decine e decine di post di appassionati, tifosi, amici che le hanno espresso la propria vicinanza, ma poco dopo ha deciso di rimuovere quel post che aveva pubblicato sui social network.