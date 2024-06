video suggerito

Marcell Jacobs pronto a difendere il titolo europeo nella sua Roma: “Sono carico e motivato” Marcell Jacobs arriva a Roma 2024 da campione europeo in carica ed è pronto a difendere il proprio titolo davanti al suo pubblico: “Tutto fa parte di un percorso, c’è tensione ma anche enorme entusiasmo ed energia”. Dopo gli ottimi tempi a Oslo e allo Sprint Festival, le vibrazioni sono più che positive: “I due appuntamenti clou sono Europei e Olimpiadi, era inutile essere al 100% a inizio stagione, sarebbe stato impossibile mantenere quei livelli per tutta l’estate” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Marcell Jacobs è tornato al top o, almeno, è la convinzione che il doppio oro olimpico di Tokyo sta mostrando a sé e ai tanti appassionati. Le vibrazioni positive sono finalmente arrivate, prima lontano dalla pista per il calore del pubblico, poi anche nelle prestazioni con il miglior tempo stagionale corso ai Bislett Games di Oslo e la buona prestazione allo Sprint Festival. Ma l'appuntamento clou del momento è uno e uno solo, gli Europei nella "sua" Roma, un appuntamento al quale si appresta a correre nelle condizioni psicofisiche migliori: "Super carico e motivato, viverlo in casa sarà un qualcosa di incredibile".

Gli Europei prima, le Olimpiadi poi: Jacobs si sente pronto ad affrontare i due momenti chiave della stagione con la giusta dose di entusiasmo e soprattutto convinzione, ben sapendo di aver svolto una preparazione che potrebbe regalargli di nuovo il palcoscenico che attende da moltissimo tempo. Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, allenandosi dall'altra parte dell'Oceano per tornare ai livelli che tutti gli chiedono e che lui per primo pretende da se stesso. E così, a due giorni dal via dell'appuntamento continentale il doppio oro olimpico si presenta per stupire.

Il percorso stagionale di Jacobs, dall'America a Roma

Per Marcell Jacobs si è concluso il tempo dell'attesa ed è arrivato il momento di far parlare la pista. Il 29enne campione d'Europa e oro nei 100 metri di Tokyo non si nasconde più e a soli 2 giorni dall'inizio di Roma 24 lo dichiara apertamente: "Penso che tutto faccia parte di un percorso. Quest’anno sono due gli appuntamenti importanti, ci sono gli Europei, le Olimpiadi, quindi era quasi inutile iniziare la stagione correndo già al 100% perché poi diventa difficile mantenerlo per tutta l’estate". A Roma ha già assaporato l'amore del pubblico, che non lo ha tradito nel corso dello Sprint Festival di Roma, un crescendo poi confermato dal tempo di Oslo: "So che si può migliore ancora tanto, quindi arrivo agli Europei super carico e motivato. Viverlo in casa sarà un qualcosa di incredibile: abbiamo bisogno del sostegno del pubblico di Roma vi aspetto tutti allo Stadio Olimpico".

Jacobs dovrà difendere il titolo europeo sui 100m

Jacobs si presenterà a Roma con tutti gli occhi addosso. Dopotutto è lui il campione europeo in carica e l'oro olimpico da battere, dunque non ci sarà un attimo di tranquillità: "Tutti si aspettano grandi cose da me e quello magari ti mette un po' più di pressione, però il pubblico ti trasmette energia che ti serve per sciogliere la pressione. Sono sicuro che sarà un grandissimo Europeo e che tutte le persone che assisteranno a queste gare avranno la possibilità di vedere una grande Italia" ha concluso, a favore dell'intero movimento azzurro. "Potremo cantare l’inno un sacco di volte e quindi non vedo l’ora".