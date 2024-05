video suggerito

Jacobs trionfa nei 100 metri Roma nonostante la tosse: fissa il nuovo primato stagionale Jacobs finisce al primo posto nella gara dei 100 metri allo Sprint Festival di Roma: chiude davanti a Chituru Ali con un tempo di 10”07 nonostante un problema in avvio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non è stata una gara completamente positiva per Marcell Jacobs che allo Stadio dei Marmi a Roma è riuscito comunque a fissare il suo nuovo record stagionale: il campione olimpico ha chiuso al primo posto nei 100 metri nello Sprint Festival della capitale, fissando il primo posto con un tempo di 10"07.

Un miglioramento rispetto ai 10″11 corsi tre settimane fa in Florida che gli ha permesso di fissare il nuovo record in questa stagione e di battere il connazionale Chituru Ali che si è dovuto accontentare del secondo posto. I segnali positivi in vista di Parigi ci sono, soprattutto a livello di condizione atletica, anche se Jacobs non è apparso ancora al meglio: specialmente all'inizio della gara l'atleta ha faticato più degli altri, ottenendo il tempo di reazione più alto dall'uscita dei blocchi di partenza.

Una gara condizionata da qualche problema

Con il passare dei secondi però la sua performance è nettamente migliorata, tanto da fargli conquistare il primo posto nei 100 metri. "Se ne avessi fatto una come nel riscaldamento avrei chiuso meglio, ma sono soddisfatto della seconda parte", ha ammesso Jacobs ai microfoni di SkySport subito dopo la gara, sottolineando il fatto che la seconda parte della sua prestazione sia stata decisamente meglio rispetto all'avvio.

Durante l'intervista l'atleta ha tossito diverse volte, facendo preoccupare tutti per un possibile problema fisico. Ma anche in questo caso l'azzurro ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, rivelando che ha dovuto preparare la gara lottando contro un'allergia che lo ha tormentato negli ultimi giorni: "Tra l'altro da un paio di giorni ho un po' di allergia e finito la gara non respiravo bene, ho fatto un po' di fatica a riprendermi".