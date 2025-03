video suggerito

Filippo Tortu: "Ho parlato con Jacobs, ci siamo chiariti. Ciò che dicono altri non mi interessa" Anche Filippo Tortu ha voluto mettere una definitiva pietra sopra l'indagine "Equalize" e il caso di spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs, in cui è stato coinvolto il fratello Giacomo: "Tutto ciò che so lo apprendo dai media, come ogni altra persona"

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Tortu sa perfettamente che non ce n'era bisogno perché per primo Marcell Jacobs sapeva perfettamente che non era invischiato nel caso "spie" che riguardava suo fratello Giacomo. Ma per l'olimpico di Tokyo è stato importante che il gesto ci fosse e venisse compiuto nella massima trasparenza. Così è stato: "Con Marcell ci siamo sentiti e mi ha detto cose che mi hanno fatto piacere. Cosa dicono gli altri? Non mi interessa"

Lo spinoso caso che ha coinvolto Giacomo Tortu e, suo malgrado, Marcell Jacobs con un giro di intercettazioni, pedinamenti e spionaggi è stato definitivamente archiviato dai diretti coinvolti. Il due volte oro 2020 aveva subito confermato pubblicamente di essere certo che il compagno di squadra non fosse non solo coinvolto, ma neppure informato dei fatti. E così è stato confermato, dal diretto interessato che ha voluto ribadire il concetto fondamentale dell'intera torbida vicenda: "Ora conto che ciò che alla fine emergerà, avrà contorni meno marcati di quello che appare ora. Ma che siano contorni corretti e puliti".

La telefonata tra Tortu e Jacobs: "Mi ha detto cose che mi han fatto piacere"

A dirlo è proprio Filippo Tortu che conferma anche il confronto avvenuto con Marcell Jacobs nei giorni scorsi, per porre la classica pietra sopra alla discussione: "Non mi sono fatto un'opinione precisa. All’inizio sono rimasto molto, molto sorpreso, ora so soltanto ciò che viene riportato dai media, un po' come tutti. Ciò che mi premeva era riuscire a parlare con Marcell e lo abbiamo fatto. Mi ha detto cose che mi hanno fatto piacere e poi lo ha ribadito pubblicamente. Per me questo era molto importante. Quello che dicono gli altri? Non mi interessa".

Filippo Tortu e il fratello Giacomo: "Lo ha detto anche lui, io di tutto ciò non so nulla"

Di fronte all'indagine "Equalize", l'atteggiamento di Filippo Tortu è stato sempre il medesimo: equidistanza dai fatti e dai soggetti coinvolti, fosse anche il fratello Giacomo: "Non voglio caricarlo di ulteriori pressioni, non c'era bisogno di un chiarimento tra di noi. Lui rimane sempre e comunque mio fratello. E quando mi hanno riferito che avrebbe anche lui detto che io non so nulla", ha concluso nell'intervista alla Gazzetta, "corrisponde a verità: come già sottolineato, io di questa vicenda non so davvero nulla".