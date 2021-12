Marcell Jacobs e Paola Egonu migliori atleti italiani del 2021 per i lettori di Fanpage.it Marcell Jacobs e Paola Egonu sono i migliori atleti italiani di questo magico anno per l’Italia. Si sono espressi così gli utenti di Sport Fanpage. Marcell e Paola vincono così il Premio Best Atleta 2021.

A cura di Alessio Morra

Il 2021 è stato un anno straordinario per l'Italia dello sport e scegliere i migliori atleti, in campo maschile e femminile, non era un'opera semplicissima. Gli utenti di Sport Fanpage su Instagram hanno avuto la possibilità di scegliere e hanno votato nelle due categorie. Sono stati creati due tabelloni appositi con delle sfide a eliminazione diretta, con quarti semifinali e finale. Alla fine hanno prevalso Marcell Jacobs e Paola Egonu. Erano probabilmente i favoriti, ma il loro successo non è stato scontato.

Ha vinto di un soffio Jacobs, e verrebbe da dire come d'abitudine, considerati i successi nei 100 metri e nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo. Un incollatura, si sarebbe detto una volta, per battere in finale Gigio Donnarumma, che ha messo le sue mani sul successo dell'Italia agli Europei di calcio. Parate decisive quelle di Gigio che è stato determinante soprattutto nelle sfide chiuse ai rigori con la Spagna e l'Inghilterra. 51% per Jacobs, 49% per il portiere del Psg, battuto per una manciata di voti. Jacobs aveva prevalso nei quarti con il gemello di medaglie d'oro Tamberi e poi in semifinale aveva superato Jorginho, che oltre agli Europei con l'Italia, ha conquistato anche con il Chelsea la Champions League e la Supercoppa Europea. Mentre Donnarumma era arrivato in finale battendo il campione olimpico Ganna e poi il finalista di Wimbledon Matteo Berrettini (vincitore su Sinner nei quarti).

Paola Egonu invece ha sbaragliato una concorrenza importante. La pallavolista, che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa lo scorso 4 settembre, ha dovuto sudare perché nei quarti ha vinto il confronto con un'altra amatissima e vincente atleta e cioè Bebe Vio, poi in semifinale Egonu ha superato la formidabile Sofia Goggia, che finora ha sempre vinto in discesa libera e che si sta giocando la Coppa del Mondo con l'americana Shiffrin. La finale Egonu l'ha vinta con Vanessa Ferrari, la meravigliosa ginnasta che è riuscita a ottenere una storica medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo. Ferrari che nel suo percorso ha dovuto superare Irma Testa (prima medagliata di sempre in campo femminile nella boxe alle Olimpiadi) e in semifinale Marta Bassino. Egonu e Jacobs sono dunque i vincitori del ‘Best Atleta 2021‘ e ora auguriamoci che anche nel 2022 l'Italia conseguirà enormi successi nello sport.