Lutto nell’atletica in Spagna: è morta a 23 anni Alba Cebrián dopo un arresto cardiaco in allenamento Una terribile notizia ha sconvolto il mondo dell’atletica leggera in Spagna: è morta a 23 anni Alba Cebrián in seguito ad un arresto cardiaco che l’aveva colpita in allenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

118 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una notizia terribile ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera in Spagna. È morta a 23 anni Alba Cebrián dopo diversi giorni di ricovero in ospedale in seguito ad un arresto cardiaco che l'aveva colpita mentre si allenava sulle piste di La Vall d'Uixó a Castellón. L'atleta spagnola è stato ricoverato in gravi condizioni per tutto il fine settimana e pochi minuti fa è arrivata la notizia che ha sconvolto il mondo dello sport spagnolo.

Cebrian era un mezzofondista, specialista nei 3.000 ostacoli, e aveva gareggiato anche nei 1.500 metri e in gare di corsa in montagna: la 23enne, che ha vinto diverse gare del campionato a squadre spagnolo, è svenuta durante un allenamento ed è stata soccorsa da un medico che subito l'ha sottoposta ad un massaggio cardiaco fino all'arrivo di un'ambulanza che l'ha portata in ospedale, dove è rimasta in terapia intensiva per diversi giorni.

Il Club di Atletica Celtíberas di Soria ha comunicato la triste notizia sui social network: "Tutti noi che formiamo questo club siamo devastati nel dover annunciare la morte della nostra collega Alba Cebrián Chiva. Ci uniamo a tutta la sua famiglia in questi momenti dolorosi. Ti ricorderemo sempre Alba".

Il Playas de Castellón, uno dei più grandi club di atletica spagnola, ha espresso il suo rammarico per la morte dell'atleta, che anche lui si allenava sulle piste del club: "Siamo spiacenti di informarvi che Alba Cebrián non ce l'ha fatta. Alba era una frequentatrice fissa delle nostre piste a Castelló, dove la vedevamo sempre con il sorriso sulle labbra. Ti ricorderemo sempre Alba".

Anche la federazione di atletica spagnola ha voluto far arrivare le sue condoglianze alla famiglia con una nota ufficiale: "Giornata di lutto per l'atletica spagnola. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Alba Cebrián, al suo club e ai colleghi del Club Atletismo Celtíberas de Soria e a tutta la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana".