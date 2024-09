video suggerito

Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming Oggi giovedì 26 settembre, dalle 14:00, inizia la serie delle finali di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia: si regata al meglio dei 13 match races, chi arriverà a 7 sfiderà Team New Zealand. Diretta TV e in streaming in chiaro senza costi su Italia 1 e Mediaset Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Comincia oggi la corsa di Luna Rossa Prada Pirelli verso l'America's Cup: l'equipaggio italiano torna in acqua contro Ineos Britannia a partire dalle 14:00 per le prime due regate della finale della Louis Vuitton Cup. In palio la qualificazione alla Coppa America di vela contro il Team New Zealand e passerà il turno il primo team che arriverà a 7 punti su 13 regate. Le dirette delle regate di finale sono visibili in chiaro e gratuitamente su Italia 1 e su Mediaset Infinity mentre in abbonamento, sono visibili su Sky.

Luna Rossa-INEOS Britannia, la rivincita della rivincita tra l'equipaggio italiano e quello inglese che si sono guadagnati l'accesso alla finale degli sfidanti, la Louis Vuitton Cup. Un faccia a faccia infinito, un replay del 2022 quando fu Team Prada a prevalere e che oggi rivede le due imbarcazioni di nuovo a confronto dopo i round robin e soprattutto uno spareggio che ha sorriso a INEOS. Rispetto alle regate precedenti si sono apportate piccole ma fondamentali modifiche per migliorare ancor più la prestazione delle imbarcazioni, con i cambiamenti che si sveleranno solamente in acqua. Si gareggia al meglio dei 13 match races e chi raggiungerà i 7 successi dalla prossima metà di ottobre. Ad aprire il programma odierno di vela, la sfida tra Luna Rossa e American Magic nella Youth League dell'America's Cup.

A che ora gareggia Luna Rossa oggi in finale contro Ineos Britannia: l'orario delle regate

Da oggi fino al 5 ottobre, Luna Rossa e INEOS Britannia si sfidano per conquistare la Louis Vuitton Cup e accedere da sfidante il defender dell'America's Cup, Team New Zealand. Sono previsti 7 giorni di sfide, ognuno composto da due regate tranne il 5 ottobre in cui si solverebbe l'eventuale match race decisivo. I due team oggi entreranno in acqua a partire dalle 14:00 per la prima regata, a seguire ci sarà poi la seconda regata della giornata. L'orario di inizio per ogni giorno è fissato alle 14:00 ma di volta in volta bisognerà verificare le condizioni meteo che potrebbero comportare spostamenti e ritardi

ore 12:20 Finale Youth America's Cup: Luna Rossa-American Magic

ore 14:15 Finale – Round 1: Luna Rossa-Ineos Britannia

ore 15:50 Finale – Round 2: Luna Rossa-Ineos Britannia

Dove vedere le regate di Luna Rossa contro Ineos Britannia in TV e streaming

La diretta TV e in streaming è disponibile grazie alle reti Mediaset. In televisione, canale di riferimento è Italia 1 mentre sul web il portale Infinity o SportMediaset che proporranno la diretta online di tutte le sfide. La giornata di regate è in programma anche su Sky, a pagamento per i soli abbonati: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup in TV, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e con il servizio on demand di NOW.