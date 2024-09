Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup: scacco matto ad American Magic, sfiderà Ineos Britannia

video suggerito

Luna Rossa si prende la finale di Louis Vuitton Cup e andranno a sfidare gli inglesi di INEOS Britannia, dopo aver vinto la propria serie 5-3. Un match race perfetto dopo la grande paura per la rottura della randa che aveva messo in fortissimo dubbio la tenuta della imbarcazione italiana. Ma da subito, sono spariti i dubbi: partenza alla pari e poi l'allungo dimostrando di avere la barca più veloce, malgrado l'estremo tentativo degli americani di American Magic di restare aggrappati alla regata, finita con un gap di oltre un minuto.

La regata decisiva: Luna Rossa vince le semifinali con American Magic 5-3

Da 4-0 a 4-3, poi il colpo di coda decisivo nella giornata decisiva per capire chi avrebbe sfidato INEOS Britannia per la finale di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa e American Magic sono partite per l'ennesima volta alla pari, poi nel primo tratto l'imbarcazione italiana ha preso la testa della regata e non l'ha più lasciata, chiudendo i 6 lati sempre avanti, fino ad un massimo di oltre 20 secondi. Gli statunitensi hanno retto la sfida fino all'ultimo gate ma hanno dovuto alzare bandiera bianca, perdendo il match race e dovendo salutare la competizione. Ora appuntamento al 26 settembre, quando inizierà la serie finale.

Luna Rossa di nuovo perfetta: nessun problema sulla randa

La grande preoccupazione della vigilia era legata al problema accusato alla randa, il cui carrello si era fracassato nell'ultimo confronto con American Magic di ieri. Una notte intensa del team per rimettere in perfette condizioni l'imbarcazione che è tornata in acqua con un punto interrogativo non da poco sulla competitività complessiva. La regata ha dato il verdetto sperato: Luna Rossa non ha accusato problemi per tutti i sei lati del match race, scacciando lontano fantasmi e incubi.

Quando si disputano le finali di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia

Luna Rossa si è preso l'ultimo posto per la finale, dove ad attenderla c'è già INEOS Britannia che si è presa la propria semifinale contro Alinghi, conclusa con un perentorio 5-2. Luna Rossa ha battuto NYCC American Magic 5-3 e adesso ci si sfiderà per la conquista del trofeo per poi sperare di competere alla pari contro il defender dell'America's Cup, il Team New Zealand, al meglio delle 13 regate.

26 settembre

Finale, race 1

Finale, race 2

Finale, race 1 Finale, race 2 28 settembre

Finale, race 3

Finale, race 4

Finale, race 3 Finale, race 4 29 settembre

Finale, race 5

Finale, race 6

Finale, race 5 Finale, race 6 1° ottobre

Finale, race 7

Finale, race 8

Finale, race 7 Finale, race 8 2 ottobre

Finale, race 9

Finale, race 10

Finale, race 9 Finale, race 10 4 ottobre

Finale, race 11

Finale, race 12

Finale, race 11 Finale, race 12 5 ottobre

Finale, race 13