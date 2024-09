video suggerito

Luna Rossa rompe la randa e perde ancora, American Magic vince ed è 4-3: la finale ora è in bilico Si rompe il carrello della randa e per Luna Rossa non c’è niente da fare. La regata 7 è degli americani, che ora si rifanno sotto. Luna Rossa è avanti 4-3. Giovedì 19 settembre si chiudono le semifinali. INEOS Britannia è già in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su America's Cup 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

American Magic vince la regata 7 e Luna Rossa dovrà tornare in mare giovedì 19 settembre per conquistare la finale di Louis Vuitton Cup con INEOS, che ha regolato Alinghi (5-2). Si rompe il carrello della randa sul più bello e l'imbarcazione italiana non riesce a tagliare nemmeno il traguardo. Ora è 4-3 per Luna Rossa, che era avanti 4-0.

American Magic vince due regate e ora si rifà sotto: è 4-3 Luna Rossa

Sembrava cosa fatta la finale di Vuitton Cup per Luna Rossa, dopo le prime quattro regate vinte contro NYYC American Magic. E invece è cambiato tutto. Letteralmente è cambiato il vento. Gli americani si sono portati sul 4-1 e poi questo mercoledì hanno fatto la doppietta imponendosi prima nella regata 6 e poi in quella 7.

Che American Magic provasse a ridurre il gap per mettere pressione era piuttosto chiaro, e dopo aver vinto la prima regata di giornata ha fatto il bis, e ci è riuscita anche con un pizzico di fortuna, perché in una gara equilibrata c'è stata la rottura del carrello della randa che ha messo fine all'equilibrio. Imbarcazione ingovernabile, ma Luna Rossa è rimasta in acqua, fino a quando gli americani non hanno tagliato il traguardo, a quel punto ritiro: DNF (cioè ritiro, gara non terminata per gli italiani).

Leggi anche Luna Rossa in semifinale Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate con American Magic in TV

Quando torna in acqua Luna Rossa con American Magic

INEOS pure era volata sul 4-0 con Alinghi, che ha vinto gara 6, ma poi è stata regolata in gara 7. Sir Ben Ainslie è ancora una volta in finale di Vuitton Cup. Luna Rossa e American Magic torneranno in acqua a Barcellona giovedì 19 settembre, alle ore 14 ci sarà la regata 8. Se Luna Rossa la vince vola in finale, se vincono gli americani si va a gara 9, la bellissima come si sarebbe detto una volta. Quella sarebbe lo spareggio.