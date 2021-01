Luna Rossa con due prove perfette vince le gare della notte e si porta subito sul 2-0 con American Magic. Spithill e i suoi fanno una grande passo verso la finale della Prada Cup, per accedervi bisogna vincere quattro delle sette regate in programma. Domani notte si torna in acqua con la possibilità dunque già di chiudere i conti.

Record di velocità per American Magic

Luna Rossa dunque mette già un'ipoteca sul passaggio alla finale della Prada Cup vincendo le due regate della prima giornata. Il 2-0, oltre che meritato, mette un'enorme pressione agli americani che hanno perso tutte e otto le regate disputate fin qui in Nuova Zelanda. La prima semifinale è stata una piccola grande masterclass. Jimmy Spithill parte alla grande e dopo la prima boa ha già un buon vantaggio che alla fine aumenta sempre più. La velocità di punta di American Magic è altissima, anzi è da record. Perché ha toccati i 53 nodi, che sarebbero 98 chilometri orari, ma non si vince solo con la velocità e il distacco finale è stato di 2'43".

Sabato Luna Rossa può essere già in finale

Nella regata successiva va ancora meglio. Luna Rossa scappa in partenza e poi controlla American Magic che può sperare solo in qualche errore, che però non arriva. Nel finale gli americani riportano un altro problema tecnico e si teme un secondo cappottamento, ma per fortuna non si arriva a tanto. Ora ci si riposa, poi domani tutti in acqua, di nuovo, per due regate. Alle 3.15 ora italiana c'è gara 3, poi seguirà una quarta regata. Se Luna Rossa si porterà sul 4-0 avrà chiuso i conti, se così fosse le regate di domeniche non sarebbero necessarie.