Lottatore MMA contro un alligatore, terrore nella scuola: vince l’uomo e schiena la bestia MIke Dragich è diventato un eroe in Florida per il selvaggio combattimento a mani nude contro un alligatore di 3 metri, che si era intrufolato nel cortile di una scuola elementare.

A cura di Paolo Fiorenza

Negli Stati Uniti il 33enne Mike Dragich nelle scorse ore è diventato una sorta di eroe per aver immobilizzato e consentito di catturare un pericoloso alligatore lungo 3 metri, che stava seminando il panico nel parcheggio di una scuola elementare di Jacksonville, città della Florida. Dragich è un lottatore MMA, nonché veterano dei Marines: la vicenda di cui è stato protagonista ha avuto ampio risalto ovunque e del resto non capita tutti i giorni di assistere ad una lotta a mani nude tra un uomo e una bestia di quella stazza.

L'alligatore aveva vagato per il cortile della scuola prima di essere braccato dalle forze dell'ordine: a quel punto Mike, che non è estraneo a battaglie con siffatti rettili – che in Florida sono ospiti abituali, con un numero stimato in tutto lo stato di circa 1,3 milioni – ha preso in mano la situazione e si è lanciato senza paura in uno scontro faccia a faccia col grosso animale, il cui umore appariva decisamente nervoso.

In un video impressionante, si vede Dragich afferrare l'alligatore per la coda suscitandone la reazione improvvisa con annesse urla di terrore dei presenti, poi usare un'asta di cattura per prenderlo al collo. La belva non ci sta e si dimena per ribellarsi alla costrizione, sibilando e mostrando la spaventosa dentatura al lottatore, che poi conclude l'incredibile combattimento poco dopo nella maniera che gli è più abituale, ovvero corpo a corpo: mentre una donna regge l'asta che blocca il gigantesco rettile, lui gli salta addosso e lo schiena, proprio come fosse un avversario di MMA, riducendolo all'impotenza e permettendo alfine ai vigili del fuoco intervenuti di metterlo in sicurezza e portarlo via.

Il tutto di fronte a circa 200 spettatori esultanti fuori dalla scuola elementare, in un'atmosfera di battaglia selvaggia degna di un ottagono di arti marziali miste. "Arriviamo lì, attraverso il cancello e boom. Era appena pronto per andare nel parcheggio e dovevamo solo portare a termine il lavoro", ha raccontato il tatuatissimo Dragich, presentatosi alla sfida in una canotta che ne esaltava la muscolatura scolpita.

Mike Dragich in occasione del suo ultimo incontro di MMA, vinto a dicembre

"Molti combattenti mi capiranno, quando vai nella gabbia sei nervoso, ma una volta che la porta della gabbia si chiude, devi essere concentrato e onestamente è quello che mi ricordo di quella notte", ha spiegato il lottatore. Dragich ha un record di due vittorie e due sconfitte nelle MMA e ha combattuto l'ultima volta alla Premier Fight League 35 nel dicembre del 2022. Non sarà un incontro ufficiale, ma la vittoria su un alligatore lungo 3 metri sicuramente arricchisce il palmarès…