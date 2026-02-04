Lo stratagemma del Chelsea per limitare la pericolosità dell’Arsenal sui calci d’angolo: follia e studio

Il Chelsea ha adottato una soluzione tattica inedita per ridurre l’impatto dell’Arsenal sui calci d’angolo, costringendo la squadra di Arteta a rinunciare ad alcuni uomini in area. Una scelta che ha funzionato in partita ma che potrebbe avere le sue criticità.

Foto da CBS Sports Golazo.

Il Chelsea ha adottato una strategia inedita per limitare una delle armi più efficaci dell’Arsenal: i calci d’angolo. Durante la gara di Coppa di Lega, vinta 1-0 dalla squadra di Mikel Arteta, i Blues di Liam Rosenior hanno scelto di posizionare tre giocatori pronti a scattare verso la metà campo avversaria pochi istanti prima della battuta del corner, con l’obiettivo di disinnescare la superiorità numerica dei Gunners in area di rigore.

La strategia si basa su un presupposto chiaro, come hanno fatto notare bene da CBS Sports Golazo e che ha potuto riscontrare chiunque ha visto la partita allo stadio e in tv. Chi conosce l’Arsenal, sa che tende a portare molti uomini all’interno dell’area avversaria sui calci piazzati, sfruttando la propria forza fisica e il dominio nel gioco aereo. Questo assetto, però, comporta inevitabilmente una copertura ridotta nella propria metà campo. Il Chelsea ha cercato di sfruttare proprio questo aspetto, costringendo alcuni giocatori dell’Arsenal a rinunciare alla presenza in area per seguire le corse preventive dei tre uomini lanciati in avanti.

La mossa del Chelsea per disinnescare l’Arsenal sui calci d’angolo: potenzialità e criticità

In più di un’occasione, la mossa ha sortito l’effetto desiderato: i Gunners hanno arretrato parte dei propri effettivi per evitare il rischio di un contropiede immediato, riducendo così l’affollamento in area e la pericolosità del calcio d’angolo.

Una scelta che ha contribuito a riequilibrare una situazione che solitamente vede l’Arsenal in netto vantaggio sui corner. Da diversi anni i Gunners sono diventati formidabili sui calci piazzati grazie a Nicolas Jover, entrato dal 2021 a far parte dello staff tecnico di Arteta come specialista di questa situazione di gioco e diventato un vero e proprio punto di riferimento a livello mondiale.

La contromisura, tuttavia, presenta anche potenziali criticità. L’Arsenal potrebbe adattarsi optando per soluzioni diverse, come la battuta corta del corner, approfittando del momentaneo sbilanciamento avversario e del minor numero di difensori presenti in area. In alternativa, i Gunners potrebbero decidere di mantenere comunque molti uomini offensivi, accettando il rischio del contropiede pur di conservare la propria forza sui piazzati.

La mossa del Chelsea rappresenta dunque un’interessante novità tattica, destinata probabilmente a essere osservata e, forse, replicata anche da altre squadre di Premier League. Resta ora da capire come l’Arsenal, la squadra migliore al mondo a sfruttare i calci piazzati da diversi anni, risponderà a questo accorgimento e quali ulteriori adattamenti potranno emergere nelle prossime sfide.