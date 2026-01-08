Lo spettacolo penoso dell’ex sfidante del mondiale dei pesi massimi: pagliacciata di MMA, 1 contro 3

Rivedere in azione in un contesto simile Mariusz Wach, ex pugile di un certo livello che è stato anche sfidante di Wladimir Klitschko per il titolo mondiale dei pesi massimi, è stato uno spettacolo abbastanza triste. Almeno per noi, laddove in Polonia – dove sono frequenti questi eventi di "freak fights" (ovvero combattimenti caratterizzati da una profonda disparità di abilità, esperienza o peso tra i lottatori) – invece il gradimento per queste robe, che di sport hanno praticamente niente, è molto elevato. Così come deve essere stato elevato, o comunque tale da convincerlo a prestarsi a questa pagliacciata in questo momento della sua vita, l'ingaggio garantito al 46enne di Cracovia per partecipare a un incontro (si fa per dire) di MMA 1 contro 3.

Chi è Mariusz Wach, ex pugile polacco che ha combattuto per il mondiale dei pesi massimi

Wach da dilettante ha vinto la medaglia d'argento nei pesi supermassimi agli europei di Pola nel 2004, poi da professionista ha combattuto 43 volte, con un record di 36 vittorie (19 per KO) e 7 sconfitte. Nel 2012 la grande chance di sfidare il più giovane dei fratelli Klitschko per la corona del mondiale dei massimi: netta sconfitta ai punti. Poi è iniziata la parabola discendente, anche a seguito di un anno di sospensione dopo essere stato trovato positivo a un test antidoping per steroidi.

Mariusz Wach (a sinistra) contro Wladimir Klitschko nel match per il mondiale dei pesi massimi nel 2012

La pagliacciata di MMA cui si è prestato Wach: 1 contro 3, ma i 3 sono imbarazzanti

Adesso ce lo ritroviamo in questo spettacolo davvero imbarazzante. Wach è stato ingaggiato da ‘Prime Show MMA', un'organizzazione polacca di "freak show" nota per i suoi eventi violenti e spesso discutibili, con influencer e altri personaggi del web o comunque non atleti convenzionali. L'ex pugile è entrato nell'ottagono per affrontare tre avversari contemporaneamente: Dawid Baran, Mariusz Sobczak e Tomasz Olejnik. Il primo, un influencer polacco, era al suo debutto in un combattimento, mentre gli altri due avevano già gareggiato nelle Arti Marziali Miste, ma è bastato vederli pochi secondi in azione per capire che tutto sono tranne che lottatori.

L'incontro è stato ridicolo, Wach – un gigante rispetto agli avversari coi suoi 2 metri e 120 kg – l'ha tirata un po' per le lunghe, giusto un attimo per il pubblico, ma dopo tre minuti gli è sembrato che era abbastanza e ha fatto fuori agevolmente lo scalcagnato terzetto. "Credetemi, combattere uno contro tre è completamente diverso – ha detto il vincitore dopo l'incontro – Bisogna tenere gli occhi aperti, ho dovuto concentrarmi al massimo". Caro Mariusz non ti crede nessuno, niente di personale…