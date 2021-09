L’Italia vince ancora negli Europei di pallavolo, battuta anche la Bulgaria L’Italia di De Giorgi batte anche la Bulgaria agli Europei di pallavolo 2021. Percorso notto per gli azzurri che avevano sconfitto già Bielorussia e Montenegro hanno battuto per 3 set a 1 la Bulgaria. L’Italia ha praticamente conquistato la qualificazione agli ottavi di finale, ma bisogna ancora vincere per ottenere un buon tabellone.

A cura di Alessio Morra

A Ostrava l'Italia vince anche la terza partita del Gruppo B degli Europei di Pallavolo del 2021. Questa volta gli azzurri hanno lasciato per strada un set, ma poco male, perché la Bulgaria era avversario di livello, senza dubbio superiore rispetto a Bielorussia e Montenegro, battute per 3-0 nei giorni scorsi. La nazionale guidata da Fefé De Giorgi blinda già la qualificazione con due turni d'anticipo per gli ottavi di finale. Ora però bisognerà continuare a vincere per chiudere il girone al comando, tenere a distanza proprio la Bulgaria e ottenere un sorteggio migliore negli ottavi.

Voleva confermarsi e lo ha fatto l'Italia di De Giorgi che ha battuto l'ostica Bulgaria, guidata dal ‘Professor' Silvano Prandi, allenatore italiano di lungo corso – che guidò la nazionale azzurra negli anni '80. L'incontro è finito con il punteggio di 3-1 e ha avuto due set simili, i primi due sono stati praticamente in fotocopia con gli azzurri che provano a imporsi e i bulgari che restano incollati fino a metà set, poi l'accelerazione che mette l'Italia davanti e dà agli azzurri il primo e il secondo set. Nel terzo la Bulgaria reagisce, grande prova d'orgoglio, e con impeto si porta sull'11-3, un vantaggio enorme, da gestire e da sfruttare. Di otto punti i bulgari vincono il set e allungano l'incontro che l'Italia vince dopo quattro set quando De Giorgi, che è stato uno dei campionissimi di Velasco, cambia due uomini e dà freschezza all'Italia che si aggiudica la quarta partita 25-12.

L'Italia ha iniziato in modo eccellente e ora ha la chance di chiudere il girone al comando, ma per farlo deve vincere almeno un'altra partita. Domani riposo per gli azzurri, che mercoledì scenderanno in campo contro la Slovenia, finalista agli Europei due anni fa.