L’Italia schiaccia l’Argentina 3-0 e vola ai quarti: scintille tra De Giorgi e Mendez, cos’è successo

L'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di volley maschile che si stanno disputando nelle Filippine e fa di un sol boccone l'Argentina, proseguendo la cavalcata iridata: 3-0 per i ragazzi di De Giorgi sui sudamericani che avevano impressionato vincendo il rispettivo Girone iniziale. Approccio difficile a inizio match, poi si è vista la pallavolo dei migliori tempi con due set vinti di misura, e il 1° col brivido, per poi concludere in scioltezza e volare ai quarti di finale. Con anche un battibecco in campo tra i due ct, con Marcelo Mendez fermato dagli arbitri, inviperito contro Fefè De Giorgi che lo invita a clamarsi. Ora o Belgio o Finlandia per proseguire il sogno.

Cos'è accaduto nel finale di Italia-Argentina tra Mendez e De Giorgi

Una partita vera, dura, sentita e che ha vissuto attimi di tensione nel finale quando l'Argentina si è sentita schiacciata dall'Italia che non ha mollato un colpo nemmeno sul decisivo terzo set che è valso il quarto di finale mondiale. Sul 24-20 il ct dei sudamericani ha dato in escandescenze nei confronti dello staff azzurro: Marcelo Mendez si è rivolto inviperito verso De Giorgi, urlando, inveendo e provando a superare la rete. Fermato dagli arbitri, prima di un eventuale confronto fisico, mentre De Giorgi, tranquillo e pacato lo ha invitato palesemente alla calma con un gesto della mano. Poi, il match point dell'Italia, che si è presa la qualificazione.

Il match, Italia-Argentina 3-0: azzurri in crescendo, si prendono i quarti

L'inizio non è stato dei migliori, come è già accaduto più di una volta in questo Mondiale: l'Argentina prende vantaggio e coraggio ma è nel momento decisivo del primo set che gli Azzurri si ricordano come si f a vincere. Così, non solo il recupero dal -3 ma anche l'aggancio e il sorpasso decisivo nella parte finale del 1° set che regala il primo allungo azzurro per 25-23. Il secondo set è meno combattuto con l'Italia che passa in vantaggio e mantiene un margine considerevole fino alla fine chiudendo con un perentorio 25-20. Se Gianelli schiaccia per la vittoria del primo parziale, il secondo viene preso grazie ad una magica pipe di Michieletto.

Il terzo set diventa accademia, grazie alla qualità dell'Italia che rende vani i tentativi argentini di ripartire e rimettersi in partita: i sudamericani provano a tenere botta, ma gli Azzurri sanno amministrare, entrati in modalità successo e chiudono i conti con un 25-22. Ora si vedrà se ci sarà un replay contro il Belgio o la sfida alla sorpresa Finlandia.