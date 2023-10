L’Italia maschile della Ginnastica Artistica alle Olimpiadi dopo 12 anni: lacrime di gioia in pedana La selezione azzurra ha conquistato sia la finale ai Mondiali in corso in Belgio sia la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. L’ultima volta che la squadra maschile dell’Artistica aveva partecipato ai Giochi era stato nel 2012 a Londra.

Le lacrime di Bartolini dopo la certezza della qualificazione in finale ai Mondiali e alle Olimpiadi.

Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Nicola Bartolini sono i ragazzi della nazionale azzurra che hanno fatto l'impresa: portare la squadra maschile di ginnastica artistica alle Olimpiadi 12 anni dopo l'ultima volta (nel 2012, a Londra).

A Parigi 2024 ci saranno, la conferma è arrivata grazie al punteggio di 248.796 che è valso il sesto posto assoluto alle spalle di Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Germania. Un traguardo raggiunto con lavoro e sacrificio, sottolineati dalle lacrime per la gioia e per l'emozione che hanno colmato (anche) le delusioni patite per aver fallito (male) Rio 2016 e poi Tokyo 2020 (per una questione di decimi).

La gioia di Bartolini si scioglie nell’emozione e nelle lacrime a fine gara.

Non è finita. L'esito della prestazione in terra belga ha che un altro valore e può portare in bacheca un trionfo iridato bellissimo, in crescendo. Martedì sera, ad Anversa (in Belgio) possono rendere eccezionale un risultato che è già grande rilievo vincendo anche la finale mondiale.

Una mossa alla volta, un passo dietro l'altro scandito da precisione quasi meccanica. È così che l'Italia è riuscita a ottenere anzitutto la qualificazione all'edizione francese dei Giochi inserendo il proprio nome in calce alla lista delle formazioni più in vista nel turno preliminare.

"Abbiamo coronato un sogno – le parole di Nicola Bartolini al sito ufficiale della Federginnastica subito dopo la gara –. L’Italia torna finalmente ai Giochi . È stato difficile, sono stati superati momenti complicati, ma negli ultimi due anni abbiamo avuto una crescita esponenziale, sia a livello individuale sia di team. Giuseppe Cocciaro (direttore tecnico, ndr) e tutta la Federazione ci hanno messo nelle condizioni migliori per affrontare questo cammino".

Il bicchiere è mezzo pieno, non resta che riempirlo fino all'orlo dando tutto anche nelle finali in programma martedì. "Nel 2022 a Liverpool sfiorammo il podio, lo spirito sarà più leggero ma punteremo comunque al massimo".

L'Italia ha chiuso sesta con il punteggio di 248.796, per quel che s'è visto sognare è lecito dopo il quarto dell'anno scorso pur nella consapevolezza di avversari fortissimi. La pedana racconta che l'Italia della'Artistica maschile qualifica due azzurri tra i 24 della finale all around individuale – si tratta di Abbadini con 82.532 e Lorenzo Casali con 82.065 – e mette piede anche nella final eight alle parallele pari con Matteo Levantesi (14.833).