L’Italia inizia gli Europei femminili di volley con una vittoria: senza storia contro la Romania Le Azzurre s’impongono per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) al termine di una gara sempre in controllo e si portano momentaneamente in testa al loro girone degli Europei femminili di volley. Venerdì 18 agosto si torna in campo contro la Svizzera.

Debutto vincente per le azzurre del volley agli Europei.

L'Italia di volley esordisce con una vittoria agli Europei femminili ed esalta i circa diecimila spettatori che hanno gremito l'Arena di Verona per il debutto nel trofeo continentale. La Romania, che ha provato a sfruttare le poche sbavature delle azzurre, s'è dovuta arrendere dinanzi alla differenza tecnica e di valori: 25-19, 25-19, 25-15 il risultato finale (3-0) che ha premiato il sestetto schierato a coach mazzanti con una novità: ha inserito Ekaterina Antropova nella posizione di opposto e non Paola Egonu (poi subentrata), Elena Pietrini e la capitana Miriam Sylla hanno giocato da schiacciatrici titolari mentre Alessia Orro era in cabina di regia, al centro c'erano Anna Danesi e Marina Lubian.

La partita ha avuto poca storia. L'Italia ha dato sempre l'impressione di esserne sempre in controllo concedendo poco o nulla alle avversarie. Non è stata una gara spettacolare, più una sorta di match di rodaggio per calibrare i giri del motore tanto consentire le giuste rotazioni al tecnico che ha dato spazio a tutte le atlete della rosa.

L’esultanza di Ekaterina Antropova dopo uno scambio vincente.

La narrazione della sfida è anche nelle statistiche dell'incontro. Ekaterina Antropova ha chiuso da top scorer mettendo a segno 13 punti, Elena Pietrini e Miriam Sylla hanno messo a referto rispettivamente 2 e 6 punti. Da segnalare anche la buona prova di Alice Degradi (11 punti, 2 ace) e la grande affidabilità ribadita da Anna Danesi (6 punti) e Marina Lubian (8 punti, 3 ace). Orro ha giostrato il gioco alla sua maniera, gloria anche per Sylvia Nwakalor per i 4 punti da subentrata.

La vittoria contro la Romania porta l'Italia momentaneamente in testa con 3 punti (grazie al 3-0 netto) nel Girone B dove ci sono anche Bosnia, Bulgaria, Croazia e Svizzera. Le elvetiche andranno in campo domani contro la Bosnia e venerdì prossimo (18 agosto, ore 21) saranno avversarie delle Azzurre che proveranno così a prendere il largo nel gruppo, in attesa anche dell'esito dell'altra sfida in calendario.

Il calendario dell'Italia e dove vedere le partite in tv e in streaming

L'Italia femminile del volley torna in campo venerdì prossimo quando alle ore 21:00 affronterò la Svizzera per la seconda partita del Girone B degli Europei. Oltre alla Rai, che le trasmette in chiaro, a mandare in onda in diretta tv le gare delle Azzurre è anche Sky sul canale 2021 (Sky Sport Summer, per abbonati). In streaming invece è possibile collegarsi in maniera gratuita a Rai Play oppure a Sky Go e NOW. Di seguito il calendario delle prossime partite:

venerdì 18 agosto – Italia-Svizzera alle 21 (diretta Rai 2, Sky Sport Summer canale 201)

sabato 19 agosto – Italia-Bulgaria alle 21 (diretta Rai 2, Sky Sport Summer canale 201)

martedì 22 agosto – Italia-Bosnia alle 21 (diretta Rai 2, Sky Sport Summer canale 201)

mercoledì 23 agosto – Italia-Croazia alle 21 (diretta Rai 2, Sky Sport Summer canale 201)